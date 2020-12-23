Руководство "Мишлен" извинилось за "гастрономическую неосторожность", в пресс-релизе борщ перестал быть национальным российским блюдом, - посольство Украины

Получив новость о запуске мишленовского гастрогида по московским ресторанам, в которых готовят украинский борщ, украинские дипломаты "долго общались" с контактами в Groupe Michelin.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины во Франции.

"Разговор был конструктивным. От руководства компании получили извинения за "гастрономическую неосторожность с неожиданно политической коннотацией". Первоначальная версия пресс-релиза, в котором говорилось об "эмблематических национальных первых блюдах российской кухни - борще и рассольнике", после обращения Посольства исправлена. Теперь "на кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях", - отмечается в сообщении.

Кроме того, начата работа над мишленовским гастрономическим гидом по киевским ресторанам. "В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно - приглашение посетить Украину и попробовать аутентичный украинский борщ. Чтобы снять все вопросы. Борщ наш!", - резюмировали в посольстве.

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Напомним, в октябре экспертный совет рекомендовал Минкультуры Украины включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия "Культуру приготовления украинского борща".

Гид "Мишлен" - наиболее известный и влиятельный из мировых ресторанных рейтингов. Он выпускается с 1900 года. 22 декабря 2020 года стало известно, что гастроинспекторы "Мишлен" приехали в Москву для исследования местной аутентичной кухни, к которой приписали украинский борщ.

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