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Руководство "Мишлен" извинилось за "гастрономическую неосторожность", в пресс-релизе борщ перестал быть национальным российским блюдом, - посольство Украины

Руководство

Получив новость о запуске мишленовского гастрогида по московским ресторанам, в которых готовят украинский борщ, украинские дипломаты "долго общались" с контактами в Groupe Michelin.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины во Франции.

"Разговор был конструктивным. От руководства компании получили извинения за "гастрономическую неосторожность с неожиданно политической коннотацией". Первоначальная версия пресс-релиза, в котором говорилось об "эмблематических национальных первых блюдах российской кухни - борще и рассольнике", после обращения Посольства исправлена. Теперь "на кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях", - отмечается в сообщении.

Кроме того, начата работа над мишленовским гастрономическим гидом по киевским ресторанам. "В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно - приглашение посетить Украину и попробовать аутентичный украинский борщ. Чтобы снять все вопросы. Борщ наш!", - резюмировали в посольстве.

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Руководство Мишлен извинилось за гастрономическую неосторожность, в пресс-релизе борщ перестал быть национальным российским блюдом, - посольство Украины 01

Напомним, в октябре экспертный совет рекомендовал Минкультуры Украины включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия "Культуру приготовления украинского борща".

Гид "Мишлен" - наиболее известный и влиятельный из мировых ресторанных рейтингов. Он выпускается с 1900 года. 22 декабря 2020 года стало известно, что гастроинспекторы "Мишлен" приехали в Москву для исследования местной аутентичной кухни, к которой приписали украинский борщ.

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Автор: 

посольство Украины (333) россия (95615) Франция (3520) еда (352)


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Топ комментарии
+35
Ну хіба може москальня такий натюрморт створити? Руководство "Мишлен" извинилось за "гастрономическую неосторожность", в пресс-релизе борщ перестал быть национальным российским блюдом, - посольство Украины - Цензор.НЕТ 3530
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23.12.2020 19:08
+31
Не надо путать тощие щи и сытный борщ . Как такое возможно ?
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23.12.2020 19:03
+22
Керівництво "Мішлен" вибачилося за "гастрономічну необережність", у пресрелізі борщ перестав бути національною російською стравою, - посольство України - Цензор.НЕТ 5677
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23.12.2020 19:51
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Не то срулевам изике называицца "бурда", то есть вода после мойки.
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24.12.2020 00:04 Ответить
Це дуже розповсюджене явище. Це непотребство робиться, щоб сказати: "ніяких українців нема". Треба пам'ятати - проти нас йде війна, що наша зброя це мова, культура та історія.

https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/avtor_knigi_borshch_i_sharlotka_ya_khotela_spasti_maminu_tetrad_s_retseptami/10674531

Яна Вирронен, автор книги «Борщ и шарлотка»: я хотела спасти мамину тетрадь с рецептами. Яна Вирронен не только написала книгу с рецептами своих любимых блюд русской кухни, но и сама сделала для нее все фотографии.
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23.12.2020 21:07 Ответить
Ніяка це не "гастрономическая неосторожность". Це ФСБешна провокація у якій взяла участь компанія "Мішлен". Україна звернулась до ЮНЕСКО щоб український борщ внесли у список нематеріальної культурної спадщини людства. У зв'язку з цим на кацапстані почалась істерика. Оскільки компанія Мішлен крім виробництва шин, є також відомим і впливовим видавцем ресторанних рейтингів, то мокшанці використали французів. Чи використали французів в темну, а чи вони свідомо на це пішли за хорошу платню стверджувати важко. Однак враховуючи продажність французів, як рису їх національного характеру допускаю що укладач прес-релізу розумів що робить. Не виключаю, що "мишленовского гастрогида по московским ресторанам" поводили і по інших пікантних московських місцях, де джигіти з Передкавказзя його з усіх боків "пошпилили", загальновідомо ж бо, що французи до таких речей охочі, і ось вам реліз про "эмблематических национальных первых блюдах российской кухни - борще и рассольнике".
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23.12.2020 21:09 Ответить
Не совсем умная постановка вопроса. Хуже или лучше могут быть только несколько одинаковых блюд от разных поваров. А разные блюда не могут. Кому-то хуже борщ, кому-то шурпа. Другое дело, что шурпу, шулюм, и т.д. повторить легко, это блюда простые. А вкусно приготовить борщ, или плов, например, нужно уметь. Даже имея рецепт. Эти блюда сложные в приготовлении.
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23.12.2020 22:03 Ответить
Я вам рекомендую на обед банку жира, яичных белков, и пару таблеток витаминов. А я пошел есть борщ. Украинский.
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24.12.2020 12:17 Ответить
Ось це почитайте: Про український борщ у 16 сторіччі в Києві https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/11/3/158395/
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24.12.2020 02:15 Ответить
Прочитав і що? Хіба там пишуть що борщ російська, не українська страва?
Читаємо:

"До того ж русини купляють борщ рідко або ніколи, тому що кожен готує його у себе дома сам, оскільки це їхня повсякденна їжа і питво".
Отже, від першої згадки про український борщ минуло 436 років і вже на той час він був популярною народною стравою. Його ж найраніші сліди слід шукати у попередніх сторіччях".



До вашого відома "русин" це не "русский".

Руси́ни - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2 назва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українців до XIX століття; на Поділлі до ХХ століття, на західноукраїнських землях - до другої половини ХХ століття. Донині зберіглася на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F Закарпатті і серед емігрантів-закарпатців у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США . Як самоназва слово «русин» виникло в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі ; на відміну від Росії, де самоназвою стала прикметникова форма https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 «русский» . У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Речі Посполитій XVI-XVIII століття назви «русини», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8 «рутени» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Rutheni) вживалися на позначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українців та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 білорусів разом (для протиставлення їх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 «москві» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 «москвинам» ), або тільки щодо українців (для відрізнення їх від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 «литвинів» - мешканців https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Великого князівства Литовського ).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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24.12.2020 11:40 Ответить
Тю... А хіба я написав таку дурню, що - "борщ російський" а "русин це рюсский" чи щось подібне? Ви уважніше подивіться, а що саме я написав: "Про український борщ у 16 сторіччі в Києві "

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24.12.2020 13:26 Ответить
Ні, ви не написали таку дурню. Але на мій коментар про внесення українського борщу у список нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, ви відповіли: "Ось це почитайте: Про український борщ у 16 сторіччі в Києві". Що, як на мене, треба було розуміти так: "Спочатку прочитай про борщ, а потім будеш говорити про якусь там культурну спадщину українців". Що ж, можливо я не вірно зрозумів, що ви мали на увазі. Але для того щоб вас правильно розуміли, треба формулювати думки чітко, уникаючи двозначностей.
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24.12.2020 17:36 Ответить
Річ у тім, що я взагалі не формулював і не висловлював "думок", а написав буквально таке: "Ось це почитайте: Про український борщ у 16 сторіччі в Києві" та надав посилання на статтю, де є інформація про українське походження борщу. Мабуть Ви й досі її не читали, раз пишете таке.. Ще раз - я взагалі не формулював і не висловлював "думок". Це вже Ваші інтерпретації і Ваші "двозначності". Перепрошую але на мою думку, це саме Вам треба уважніше читати та не приписувати людям все що заманеться, усе те, що спадає Вам на думку у Вашій уяві... Будь ласка, не ображайтеся але ж я все написав по фактам і без вигадок.
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30.12.2020 22:36 Ответить
До речі, якби Ви уважно прочитали про це "https://zn.ua/ukr/ART/chomu-ukrajinskij-borshch-maje-buti-u-spisku-nematerialnoji-kulturnoji-spadshchini-junesko.html внесення українського борщу у список нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО ", то зрозуміли б, що там, нажаль, написано не про "внесення українського борщу", а дещо інше, а саме - про «Культуру приготування українського борщу»...
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30.12.2020 22:56 Ответить
"Российский борщ"... Прямо слух и прочие чувства режет...
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23.12.2020 22:05 Ответить
еге ж, як "етіопська колядка"
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24.12.2020 11:37 Ответить
Точно так-же, как режет слух слова "етіопська, етер, Гельсінки, Гілтон т.д.". Как будто, у нас нет букв Ф и Х в языке. Рагули какие-то решили поиздеваться над мовой.
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24.12.2020 13:00 Ответить
розчарування року:
в укрмові НІКОЛИ не було Ф, всі слова з нею - запозичені, бо питомим тут є звукосполучення "хв"
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24.12.2020 14:03 Ответить
І шо, шо не було? А зараз є. Чи ви хочете назад до старо-слов'янської повернутись?
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24.12.2020 17:24 Ответить
Кацапы вон утверждают, что картошку жрут 1000 лет - это еще смешнее.
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23.12.2020 22:30 Ответить
Правильно "кши", шо с мардовскава хлеб и есть калька со славянизма похлебка.
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23.12.2020 23:50 Ответить
борщ, скорее всего, произошел от монгольского "борц". ничья.
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24.12.2020 03:33 Ответить
анатолія постійно хапала кондрашка і тому став називаться кондрашов, шах і мат.
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24.12.2020 23:35 Ответить
молодец, именно им только ты и есть тот "анатолій якого постійно хапала кондрашка і тому став називаться кондрашов, шах і мат."
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25.12.2020 03:56 Ответить
Российское первое блюдо - щи суточные.
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24.12.2020 16:51 Ответить
Ура пановэ,цэ пэрэмога!!!
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25.12.2020 13:26 Ответить
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