Корветную программу для ВМС Украины будут реализовывать на судостроительном заводе "Океан"

Судостроительный завод "Океан" подписал меморандум с Государственным оборонным концерном Турецкой Республики о совместной деятельности по реализации проекта постройки серии кораблей класса корвет для ВМС Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу предприятия, программа предусмотрена Рамочным военным соглашением, подписанным в октябре 2020 года во время встречи президентов Украины и Турецкой Республики в Анкаре, а также контрактом на постройку корветов, подписанным сторонами 14 декабря текущего года в Киеве.

"С целью локализации корветной программы Государственным оборонным концерном Турецкой Республики был проведен аудит технических возможностей судостроительных предприятий Украины. Судостроительный завод "Океан" выбран и включен в корветную программу с учетом уникальных технических возможностей предприятия, наличия профессиональных кадров и текущей программы модернизации производственных активов. Меморандум предусматривает заключение отдельных контрактов между сторонами в четко оговоренные сроки и конкретные шаги сотрудничества в рамках корветной программы", - отмечается в сообщении.

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