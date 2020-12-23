Корветную программу для ВМС Украины будут реализовывать на судостроительном заводе "Океан"
Судостроительный завод "Океан" подписал меморандум с Государственным оборонным концерном Турецкой Республики о совместной деятельности по реализации проекта постройки серии кораблей класса корвет для ВМС Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу предприятия, программа предусмотрена Рамочным военным соглашением, подписанным в октябре 2020 года во время встречи президентов Украины и Турецкой Республики в Анкаре, а также контрактом на постройку корветов, подписанным сторонами 14 декабря текущего года в Киеве.
"С целью локализации корветной программы Государственным оборонным концерном Турецкой Республики был проведен аудит технических возможностей судостроительных предприятий Украины. Судостроительный завод "Океан" выбран и включен в корветную программу с учетом уникальных технических возможностей предприятия, наличия профессиональных кадров и текущей программы модернизации производственных активов. Меморандум предусматривает заключение отдельных контрактов между сторонами в четко оговоренные сроки и конкретные шаги сотрудничества в рамках корветной программы", - отмечается в сообщении.
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Иншалла !
было: Республиканский КГб при СовМине УСССР..
А Николаевскую область курировало ТерУправление при КГБ УССР..
это совсем не одинаковые понятия!
Зам нач тер управления по Ник обл, это подполковничья должность, и это значит, что Капацина в кгб был серым безперспективным службистом(если только он не перешол на нее перед пенсией)..
Капацинам довелось перефарбуватись. Син Василя, який був директором заводу перший рік після купівлі, депутат міськради від "слуги урода".
Тільки не москітний флот... - це катери-камікадзе, які мають квиток в один кінець. У НАТО, ніхто не робить техніку, в якій точно має загинути людина. У найближчі роки ми плануємо мати на флоті 4 корвети, а до 2030 року чотири середні десантні кораблі...- розповів Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.
- Взагалі нам потрібно зрозуміти, по яким принципам ми розвиваємося. Якщо ми йдемо по принципам НАТО, то там ніхто не робить техніку, в якій точно має загинути людина. Хоча вони скрізь кажуть, що ти повинен за будь-яку ціну виконати поставлене завдання, але всі зусилля направлені на те щоб ти при цьому залишився живий. Тому якщо ми говоримо про москітний флот, то ми говоримо про катери-камікадзе, які мають квиток в один кінець.
Є така думка, що варто закупити норвезькі протикорабельні ракети NSM (Naval Strike Missile) з дальністю у 180 км і тоді 15 американських катерів Mark VI вирішили б наші проблеми на морі.
- Велика Британія перебуває на стадії підписання договорів про виробництво для нас 8 ракетних катерів саме з ракетами NSM, які мають дальність ураження у 180 км. Вони нам будуть робити ще два протимінних катери. Ми також матимемо 5 американських "Айлендів" - два вже є, ще https://www.ukrmilitary.com/2020/11/next-island.html три на підході . Далі, в найближчі роки ми плануємо мати на флоті 4 корвети...
- https://www.ukrmilitary.com/2020/11/milgrem-ada.html Турецькі чи українські?
- Мені потрібен корвет. Мені якомога швидше потрібен ******** корвет, а далі питання не до мене, а до політиків чи економістів. Мені все одно звідки вони мені дістануть той корвет. Але мені необхідні для флоту чотири корвети - це той мінімум, який на сьогодні потрібен.
Мені потрібні катери Mark VI. https://www.ukrmilitary.com/2020/07/6-mark-vi.html Шість нам дають . Вони швидкісні, з дальністю застосування до 20 км. Це якраз той елемент, який сьогодні потрібен. Але 20 км - це максимальна дальність, а ефективність у нього буде 16 км. І тут виникає питання, а чи кожний російський корабель його підпустить на таку відстань. Тому тут треба вже відпрацьовувати тактику застосування військово-морських сил України з вміннями, навичками та хитрістю.
Що буде з малими броньованими артилерійськими катерами, які будуються на київському заводі "Кузня на Рибальському"?
- У нас сьогодні їх https://www.ukrmilitary.com/2015/09/gurzam.html є сім . У наступному році буде вісім - і все. В подальшому, до 2030 року, ми хочемо, щоб у нас було чотири середніх десантних кораблі. На обох морях нам потрібно мати безпілотні протимінні комплекси. Нам потрібні ці https://www.ukrmilitary.com/2019/10/mbak-gas.html протидиверсійні станції CERBERUS . Вони на 600-700 метрів визначають диверсантів. Штук 30 таких станцій нам потрібно.
Яку ви бачите ракету на корветі? Українську ракету "Нептун" морського базування чи ту саму NSM?
- Я хотів би бачити український "Нептун" морського базування, але коли він буде? Коли вже буде та ракета? Щоб вона була максимально ********, щоб вона мала максимальну дальність та точність ураження. - https://www.ukrmilitary.com/2020/12/fleet.html
Ракетні катери типу «Скельд»
Тоннаж 242 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2 т
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F Швидкість 45-60 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BB_(%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96) вузлів
Артилерія 1 x 76-мм гармата https://uk.wikipedia.org/wiki/76mm_OTO_Melara 76mm OTO Melara
Ракетне озброєння 8 ПУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 ПКР https://uk.wikipedia.org/wiki/Naval_Strike_Missile Naval Strike Missile !!!!!
і корветів не треба !!!!
Норвегія це НАТО !!!!!
на легенький Марк аж ніяк не стане
эта хрень для Агрегарда ВС РФ ?
Ні де немає офіційного підтвердження.
Є меморандум о співпраці.
А де гроші? У якому бюджеті? Оснащення ADA "гарпун" і турки тут не взмозі щось зробити.
Які головні двигуни?
Зрозуміло, що "Заря" може зробити турбіни, але хто переробить проект?
ЗападТурция нам поможет! Турцию даже ***** боится!