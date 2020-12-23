МИД РФ передал подаренную Лаврову украинскую икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве

Российская сторона 23 декабря передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве икону XVIII века, которую председатель президиума государства Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову 14 декабря.

Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта", - указали в МИД.

Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола.

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