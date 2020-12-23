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МИД РФ передал подаренную Лаврову украинскую икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве

МИД РФ передал подаренную Лаврову украинскую икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве

Российская сторона 23 декабря передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве икону XVIII века, которую председатель президиума государства Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову 14 декабря.

Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта", - указали в МИД.

Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печать на подаренной Лаврову в Боснии иконе указывает, что она является собственностью Украины, - Минкульт

Автор: 

Босния (80) икона (85) россия (95615)


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Топ комментарии
+12
Хорошо, что интерпол дело завёл, а то эта лошадь запросто могла утащить, что плохо лежит, а потом врать, мол, "ихтамнет", "этонея" и т.д.
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23.12.2020 19:40
+11
Болгария выдворила еще одного Штирлица Путлера,это уже шестой дятел РАБссии попавшийся на шпионаже...
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23.12.2020 19:46
+7
Кацапи і кацапські посіпаки (боснійські серби) попалися на краденому. Лавров облажався і швиденько умив руки...
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23.12.2020 19:54
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Хорошо, что интерпол дело завёл, а то эта лошадь запросто могла утащить, что плохо лежит, а потом врать, мол, "ихтамнет", "этонея" и т.д.
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23.12.2020 19:40 Ответить
сперли у Луганську, сказали - подаріть нам, так і легалізуємо.
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23.12.2020 19:55 Ответить
НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ !!!
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23.12.2020 19:43 Ответить
ОНА ИМ ВСЕ РАВНО НЕ ПОМОЖЕТ !!! РОССИИ СКОРО КОНЕЦ !!!
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23.12.2020 19:44 Ответить
У каждого додика своя методика. У этого - оперировать на халяву краденным
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23.12.2020 19:43 Ответить
Картину вернули,я об этом писал туть еще неделю назад...Лаврову показали ФИГУ...
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23.12.2020 19:44 Ответить
Болгария выдворила еще одного Штирлица Путлера,это уже шестой дятел РАБссии попавшийся на шпионаже...
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23.12.2020 19:46 Ответить
Странно, как это следственный комитет дело не завел
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23.12.2020 19:50 Ответить
касап, как нечисть редкостная, должна быть дальше от икон..
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23.12.2020 19:53 Ответить
Передать то передали, а ту ли ?. Все, что побывало в очумелых ручках, нужно рассматривать под рентгеном. Они за это время вполне успешно могли подделку сварганить . Таких ,,умельцев,, там в каждой тюряге по десятку.
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23.12.2020 19:54 Ответить
Кацапи і кацапські посіпаки (боснійські серби) попалися на краденому. Лавров облажався і швиденько умив руки...
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23.12.2020 19:54 Ответить
МИД РФ передал подаренную Лаврову украинскую икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве - Цензор.НЕТ 5596
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23.12.2020 20:13 Ответить
а рожа ж псино-шариковская. Истинный какцапиец!
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24.12.2020 09:55 Ответить
Теперь босняки как честные люди должны передать ее Украине.
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23.12.2020 20:17 Ответить
ни в коем случае! они новичком намажут мироточивым или полонием
чтоб православные преставлялись по месту идолопоклонства
путину ее в иконостас
самое то
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23.12.2020 22:16 Ответить
Боснийская цыганва всучила мокшанскому хачику краденую в Украине икону.
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23.12.2020 20:18 Ответить
уже отдал назад.меченая говорит...попалить могут
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23.12.2020 20:31 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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23.12.2020 20:35 Ответить
ну, наконец-то унылая лошадь нашла работу по призванию - доставка грузов из пункта А в пункт Б.. правда пока что краденых, контрабанды..
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23.12.2020 20:50 Ответить
Запачкалась коняка в ратиновом пальто навсегда! Лопухнулся крепко. Та ещё икона! Послушать что блеять будет в оправдание.
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23.12.2020 21:48 Ответить
Лавру такая икона не нужна. У него есть фото Ху..ла сзади и он постоянно прикладывается к этому святому для него месту.
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24.12.2020 09:53 Ответить
 
 