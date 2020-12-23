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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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США в ОБСЕ призвали Россию предоставить полную информацию о незаконной поддержке наемников на Донбассе

США в ОБСЕ призвали Россию предоставить полную информацию о незаконной поддержке наемников на Донбассе

Американская оборонная помощь Украине предоставляется законно и прозрачно.

Такое заявление сделало американское диппредставительство, комментируя заявление главы делегации РФ на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности, в которой российский представитель заявил, что оборонная помощь США Украине "не помогает уменьшить военное напряжение в Украине", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Военная помощь США Украине предоставляется законно и прозрачно как государству, которое страдает от внешней агрессии, - говорится в заявлении представительства США в ОБСЕ. - Мы все еще ожидаем полный отчет о незаконной поддержке вооруженных формирований, которыми Россия руководит, учит, рядом с которыми воюет и которые уже длительное время дестабилизируют Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД отреагировал на слова Путина о "помощи Донбассу": Действительно можете помочь, если прекратите агрессию против Украины

Автор: 

ОБСЕ (4879) россия (95615) США (26743) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+17
https://twitter.com/a_traxel/status/1341021397104128005 Від України на інавгурацію Байдена запрошені Порошенко і Яценюк з дружинами
Бубочкою знехтували
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23.12.2020 19:57
+14
США в ОБСЕ призвали Россию предоставить полную информацию о незаконной поддержке наемников на Донбассе - Цензор.НЕТ 2891
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23.12.2020 20:21
+10
Москалям вірити ,себе не поважати !!)))
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23.12.2020 20:03
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https://twitter.com/a_traxel/status/1341021397104128005 Від України на інавгурацію Байдена запрошені Порошенко і Яценюк з дружинами
Бубочкою знехтували
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23.12.2020 19:57 Ответить
Твой фейк имеет отношение к данной статье?
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23.12.2020 20:02 Ответить
зажоп, лінк відкрий
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23.12.2020 20:13 Ответить
Я не пишу, я промолчу или забанен буду враз и подвиг свой не совершу
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23.12.2020 20:02 Ответить
************* Мертведчуку теперь Хулио кремлёвский денех не даст ! 😁
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23.12.2020 20:27 Ответить
Москалям вірити ,себе не поважати !!)))
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23.12.2020 20:03 Ответить
Вы еще их попросите чтобы они себя выпороли
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23.12.2020 20:04 Ответить
Незаконной поддержки нет -- всё законно! ...кроме неприцельной стрельбы с одной стороны и стабильного перемирия, с другой......
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23.12.2020 20:06 Ответить
Аха...хоть сами поняли что хотят?))) чистосердечное что ли? бггггг
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23.12.2020 20:10 Ответить
Призвали? Правда? Ну ладно. Призыватели, ****...

Призовите духов предков, призыватели буевы.

США в ОБСЕ призвали Россию предоставить полную информацию о незаконной поддержке наемников на Донбассе - Цензор.НЕТ 2876
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23.12.2020 20:19 Ответить
США в ОБСЕ призвали Россию предоставить полную информацию о незаконной поддержке наемников на Донбассе - Цензор.НЕТ 2891
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23.12.2020 20:21 Ответить
Ага.Еще можно к ИГИЛ и Хамасу обратиться с просьбой честно рассказать о своей террористической деятельности
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23.12.2020 20:52 Ответить
США в ОБСЕ призвали Россию предоставить полную информацию о незаконной поддержке наемников на Донбассе - Цензор.НЕТ 2427
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23.12.2020 20:55 Ответить
Якщо тільки запчастини... то хай лишається.
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23.12.2020 21:09 Ответить
а что там с незаконной поддержкой противовластных наемников в сирии ?
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23.12.2020 21:39 Ответить
 
 