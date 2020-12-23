США в ОБСЕ призвали Россию предоставить полную информацию о незаконной поддержке наемников на Донбассе

Американская оборонная помощь Украине предоставляется законно и прозрачно.

Такое заявление сделало американское диппредставительство, комментируя заявление главы делегации РФ на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности, в которой российский представитель заявил, что оборонная помощь США Украине "не помогает уменьшить военное напряжение в Украине", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Военная помощь США Украине предоставляется законно и прозрачно как государству, которое страдает от внешней агрессии, - говорится в заявлении представительства США в ОБСЕ. - Мы все еще ожидаем полный отчет о незаконной поддержке вооруженных формирований, которыми Россия руководит, учит, рядом с которыми воюет и которые уже длительное время дестабилизируют Украину".

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