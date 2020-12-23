С начала суток из-за непогоды - более 1000 ДТП, погибли 13 человек, - полиция

Из-за обильных снегопадов с начала суток в Украине произошло 1049 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 13 человек и еще 64 - травмированы.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"На территории Украины - всего 1049 (ДТП. - Ред.), из которых 56 сообщений о ДТП с погибшими и/или травмированными, в результате чего 13 человек погибли и 64 - травмированы. На территории Киева - всего 278 (ДТП. - Ред.), из которых 3 сообщения о ДТП с погибшими и/или травмированными, в результате чего 3 человека травмированы", - сказано в сообщении.

В патрульной полиции призывают водителей быть внимательными и осторожными, а если все же случилось оказаться в трудной ситуации - звонить на 102.

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