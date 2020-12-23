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С начала суток из-за непогоды - более 1000 ДТП, погибли 13 человек, - полиция

С начала суток из-за непогоды - более 1000 ДТП, погибли 13 человек, - полиция

Из-за обильных снегопадов с начала суток в Украине произошло 1049 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 13 человек и еще 64 - травмированы.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"На территории Украины - всего 1049 (ДТП. - Ред.), из которых 56 сообщений о ДТП с погибшими и/или травмированными, в результате чего 13 человек погибли и 64 - травмированы. На территории Киева - всего 278 (ДТП. - Ред.), из которых 3 сообщения о ДТП с погибшими и/или травмированными, в результате чего 3 человека травмированы", - сказано в сообщении.

В патрульной полиции призывают водителей быть внимательными и осторожными, а если все же случилось оказаться в трудной ситуации - звонить на 102.

Также на Цензор.НЕТ: Снегопад вызвал в Киеве транспортный коллапс. КАРТА

Автор: 

ДТП (7676) непогода (816) снегопад (787) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+5
Наші водятли ніколи не готові до зими, потім вони будуть не готові до весни, сонце сліпитиме.
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23.12.2020 20:08
+5
тебе Киля Бимба еще говорил - хватит скиглити! Лопату в руки - разгребать!
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23.12.2020 20:20
+4
...к Новому году, как всегда неожиданно, началась зима...
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23.12.2020 20:07
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...к Новому году, как всегда неожиданно, началась зима...
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23.12.2020 20:07 Ответить
тебе Киля Бимба еще говорил - хватит скиглити! Лопату в руки - разгребать!
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23.12.2020 20:20 Ответить
Від початку доби через негоду - понад 1000 ДТП, загинуло 13 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 7646
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23.12.2020 20:36 Ответить
коли воно вже буде за ґратами?
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23.12.2020 20:45 Ответить
коли ти вже будешь у псіхушкє?
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23.12.2020 21:58 Ответить
Зачем чистить снег если он и так белый ?
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24.12.2020 04:43 Ответить
20:06 новость 20:07 оригинальный шикарный коммент про неожиданную зиму. Уровня про неожиданный дождь или про закон Дарвина на сэлфи на крыше электрички.
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23.12.2020 21:42 Ответить
Наші водятли ніколи не готові до зими, потім вони будуть не готові до весни, сонце сліпитиме.
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23.12.2020 20:08 Ответить
Как профф. водила -- понимаю и сочувствую...

...а у нас +15... -- скоро осень...
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23.12.2020 20:10 Ответить
Сумщина. Снігу нема.
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23.12.2020 20:12 Ответить
С начала суток из-за непогоды - более 1000 ДТП, погибли 13 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 5077
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23.12.2020 20:13 Ответить
Ніколи такого не було і тут знову!?
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23.12.2020 20:18 Ответить
В прошлый гололед и сейчас как начал выпадать снег решил не выезжать. Причина в том что большая половина на летней резине и не понимают что вообще происходит на дороге, бьются даже в пустых дворах.
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23.12.2020 20:25 Ответить
Действительно, лучший вариант неделю выждать, поездить на такси. Через неделю на дорогах останутся самые опытные и подготовленные водители, вот тогда станет безопасней, можно выезжать на своем авто.
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23.12.2020 20:38 Ответить
здоровіше і надійніше по місту пересуватися пішки - доведено практикою столітть
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23.12.2020 20:47 Ответить
У меня куры тоже в шоке, выпустил, а там гололед, ноги разъезжаются, подлететь не могут, а скольким выдали удостовирений курицам и петухам за лето. Так что, чему удивляться, а какие машины, чуть нажал и три оборота вокруг.
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23.12.2020 21:18 Ответить
 
 