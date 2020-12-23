Безух, захвативший в 2017 году в Харькове отделение "Укрпочты" с заложниками, приговорен к 10 годам тюрьмы, - прокуратура
Киевский районный суд Харьков вынес обвинительный приговор Владимиру Безуху, захватившему заложников в отделении "Укрпочты" в декабре 2017 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
"Киевский районный суд признал виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы мужчине, который захватил и удерживал заложников в отделении "Укрпочты" (ч.2 ст.147, ч. 2 ст.309, ч.2 ст.309, ч.1 ст.310 УК Украины). После изучения полного текста приговора прокуратурой будет решен вопрос о его апелляционном обжаловании", - говорится в сообщении.
Напоминаем, 30 декабря 2017 года Владимир Безух забаррикадировался в отделении "Укрпочты" в Харькове, взяв в заложники 9 человек (3 сотрудников "Укрпочты" и 6 посетителей, среди которых было двое детей). Вечером того же дня все заложники были освобождены, а Безух задержан.
Кроме того, в ходе досудебного расследования было установлено, что указанный гражданин выращивал на территории своего домовладения коноплю, а также хранил наркотическое средство - каннабис.
Рассмотрение дела длилось три года, поскольку состав суда менялся трижды из-за того, что судьи выходили на пенсию, и судебное разбирательство начиналось с самого начала.
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