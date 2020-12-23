РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9845 посетителей онлайн
Новости Правосудие
2 228 13

Безух, захвативший в 2017 году в Харькове отделение "Укрпочты" с заложниками, приговорен к 10 годам тюрьмы, - прокуратура

Безух, захвативший в 2017 году в Харькове отделение

Киевский районный суд Харьков вынес обвинительный приговор Владимиру Безуху, захватившему заложников в отделении "Укрпочты" в декабре 2017 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

"Киевский районный суд признал виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы мужчине, который захватил и удерживал заложников в отделении "Укрпочты" (ч.2 ст.147, ч. 2 ст.309, ч.2 ст.309, ч.1 ст.310 УК Украины). После изучения полного текста приговора прокуратурой будет решен вопрос о его апелляционном обжаловании", - говорится в сообщении.

Напоминаем, 30 декабря 2017 года Владимир Безух забаррикадировался в отделении "Укрпочты" в Харькове, взяв в заложники 9 человек (3 сотрудников "Укрпочты" и 6 посетителей, среди которых было двое детей). Вечером того же дня все заложники были освобождены, а Безух задержан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестный в Харькове захватил помещение Укрпочты, внутри есть люди. ФОТОрепортаж

Кроме того, в ходе досудебного расследования было установлено, что указанный гражданин выращивал на территории своего домовладения коноплю, а также хранил наркотическое средство - каннабис.

Рассмотрение дела длилось три года, поскольку состав суда менялся трижды из-за того, что судьи выходили на пенсию, и судебное разбирательство начиналось с самого начала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ранее судимый по разным статьям УК, - в полиции рассказали о захватившем отделение почты в Харькове

Автор: 

заложник (1492) Укрпочта (310) Харьков (7498) юстиция (758) Безух Владимир (8)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
Первый коррупционер пошёл!
показать весь комментарий
23.12.2020 20:16
+1
Не цікаво, от якби якісь Насіров отримав років надцать з конфіскатом ,то вже цікавіше!!)))
показать весь комментарий
23.12.2020 20:17
+1
Якщо десь щось, то обов"язково Харків.
показать весь комментарий
23.12.2020 20:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Первый коррупционер пошёл!
показать весь комментарий
23.12.2020 20:16 Ответить
Не цікаво, от якби якісь Насіров отримав років надцать з конфіскатом ,то вже цікавіше!!)))
показать весь комментарий
23.12.2020 20:17 Ответить
Якщо десь щось, то обов"язково Харків.
показать весь комментарий
23.12.2020 20:19 Ответить
Пуп Земли !!!)))
показать весь комментарий
23.12.2020 20:25 Ответить
У тебя в запоре всё ок?
показать весь комментарий
23.12.2020 20:34 Ответить
Пощадили бы дурноватого. Гепу ж только зарыли, могли б и отпустить от великой печали. С другой стороны, мурыжили придурка с 17 года, 3.5 лет Х 2 = 7 лет уже "отсидел". Еще год в кутузке и помилуют за трудолюбие...
показать весь комментарий
23.12.2020 20:26 Ответить
Закон савченко уже отменен
показать весь комментарий
23.12.2020 20:43 Ответить
Уууппсссс...
показать весь комментарий
23.12.2020 21:07 Ответить
Если бы ещё и дуру отменили! Больше 2 мин смотреть нестерпимо что пнёт по тв. Кипятком облить хочется с ведра!
показать весь комментарий
23.12.2020 22:14 Ответить
Зрада?
показать весь комментарий
23.12.2020 20:33 Ответить
А вот если бы этот чувак в июне 2014-го захватил мусорской участок в горловке или шахтерске и вынес бы всю оружейку, то зеленско-портновский суд его бы уже давно выпустил на свободу по амнистиии.
показать весь комментарий
23.12.2020 22:15 Ответить
в турборежиме судейские, в поте лица
показать весь комментарий
23.12.2020 22:25 Ответить
А Гепа который захватил в 2005 весь Хрьков признан героем
показать весь комментарий
24.12.2020 01:19 Ответить
 
 