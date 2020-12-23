Вакцины от COVID-19 действенны и против "британского" штамма, - Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ

Ученые Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины провели анализ нуклеотидной последовательности и структуры S протеина мутантного варианта "британского" штамма коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу учреждения.

"Исследования наших ученых подтверждают выводы Консультативной группы по вопросам угрозы новых респираторных вирусов NERVTAG (Великобритания): пространственная структура белка меняет свои свойства, влияет на проницаемость вируса в человеческие клетки (то есть повышает инфекционность, а следовательно, инфицирование происходит быстрее). Вместе с тем иммуногенные свойства мутантного белка, скорее всего, сохраняются. Можем сделать вывод, что существующие вакцины будут защищать людей и от этого варианта коронавируса", - говорится в сообщении.

Ранее геном "британского" штамма коронавируса обнародовали в международных научных базах данных британские ученые.

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Напомним, 14 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

Новый штамм коронавируса обнаружен в Дании, Нидерландах, Австралии.и других странах. Власти, например Италии, Бельгии и Нидерландов, объявили о временной приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из-за опасения занести новую разновидность вируса.

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