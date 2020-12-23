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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцины от COVID-19 действенны и против "британского" штамма, - Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ

Вакцины от COVID-19 действенны и против

Ученые Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины провели анализ нуклеотидной последовательности и структуры S протеина мутантного варианта "британского" штамма коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу учреждения.

"Исследования наших ученых подтверждают выводы Консультативной группы по вопросам угрозы новых респираторных вирусов NERVTAG (Великобритания): пространственная структура белка меняет свои свойства, влияет на проницаемость вируса в человеческие клетки (то есть повышает инфекционность, а следовательно, инфицирование происходит быстрее). Вместе с тем иммуногенные свойства мутантного белка, скорее всего, сохраняются. Можем сделать вывод, что существующие вакцины будут защищать людей и от этого варианта коронавируса", - говорится в сообщении.

Ранее геном "британского" штамма коронавируса обнародовали в международных научных базах данных британские ученые.

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Вакцины от COVID-19 действенны и против британского штамма, - Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ 01

Напомним, 14 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

Новый штамм коронавируса обнаружен в Дании, Нидерландах, Австралии.и других странах. Власти, например Италии, Бельгии и Нидерландов, объявили о временной приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из-за опасения занести новую разновидность вируса.

Также читайте: В Великобритании выявили еще более заразный штамм коронавируса, - Минздрав

Автор: 

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Топ комментарии
+2
Це - зрозуміло: розказуватимуть, що розроблені у фантастично короткі терміни вакцини захищатимуть від усіх штамів. Що ще лишається робити ? Стільки мільярдів потратили ...
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23.12.2020 20:54
+2
Шось пішло не за планом. ;
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23.12.2020 22:27
+2
пухом земля
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23.12.2020 23:18
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Правила форума Совет форумчан
Какаяразница, якщо у нас немає вакцини?
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23.12.2020 20:38 Ответить
Чайка , та не панікуй . Колічєство одужавших вже перевищує перечень захворівших . ))
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23.12.2020 21:03 Ответить
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23.12.2020 21:20 Ответить
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23.12.2020 23:59 Ответить
Це - зрозуміло: розказуватимуть, що розроблені у фантастично короткі терміни вакцини захищатимуть від усіх штамів. Що ще лишається робити ? Стільки мільярдів потратили ...
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23.12.2020 20:54 Ответить
Шось пішло не за планом. ;
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23.12.2020 22:27 Ответить
и Спутник!?
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23.12.2020 20:54 Ответить
НАНУ можно доверять .
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23.12.2020 20:55 Ответить
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23.12.2020 21:06 Ответить
як і НА(е)БУ..., та іншим...- от наш світоч Ляшко сказав що ....-пояснив, як довго організм буде захищений від коронавірусу після вакцинації. З його слів, у людей, які зроблять щеплення від коронавірусу, імунітет до COVID-19 після цього, орієнтовно, може зберігатися щонайменше 6-9 місяців. Оскільки після введення препарату клітини імунітету зможуть запам'ятовувати вірус та забезпечувати захист усьому організму. Більше читайте тут: https://coronavirus.tsn.ua/*********-vakcinuvalasya-vid-koronavirusu-yak-ce-yiy-vdalosya-skilki-koshtuye-ta-yak-pochuvayetsya-1693750.html
...так що в подальшому Вакцинацій ще багато...
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23.12.2020 21:17 Ответить
ну що - велике всім вітання....- процес мегаафери виходить на свій новий рівень.... едине розумію- в подальшому ( коли ???) Світ РОБЛЯТЬ іншим...- як кажуть : много Народу- мало "Кислороду" ( читай Ресурсу)...

Українка вакцинувалася від коронавірусу: як це їй вдалося, скільки коштує та як почувається
В Ізраїлі стартувала кампанія із масового щеплення від COVID-19. Більше читайте тут: https://coronavirus.tsn.ua/*********-vakcinuvalasya-vid-koronavirusu-yak-ce-yiy-vdalosya-skilki-koshtuye-ta-yak-pochuvayetsya-1693750.html
Вакцины от COVID-19 действенны и против "британского" штамма, - Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ - Цензор.НЕТ 3470
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23.12.2020 21:14 Ответить
пухом земля
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23.12.2020 23:18 Ответить
буде жити - а от чи продукувати ( давати потомство)- питання
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24.12.2020 13:57 Ответить
По статистике , - два человека из сотни помрёт . Так шо нечего паниковать из -за этого ковида .
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23.12.2020 21:36 Ответить
В Монголії хворих перевалило за тисячу, та ніхто досі не помер.
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23.12.2020 22:34 Ответить
Місцеві дуже легко переходять ( мабуть ) на традиційне харчування : - м'ясо і молоко .
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23.12.2020 22:52 Ответить
Вон оно як?!
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23.12.2020 23:01 Ответить
Почему то мы отстаем, Британский есть, Малазийский есть, Китайский есть, а мы отстаем, давай наш.
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23.12.2020 21:36 Ответить
Та всем им болт . Но в масках нужно ходить , шоб хотя бы не заражать других . )) . За себя мы постоим !! -
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23.12.2020 23:16 Ответить
И вот я институтка, я фея из бара)))
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23.12.2020 22:51 Ответить
коштів на дослідження немає, але висновки вже є
це українська наука
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23.12.2020 23:17 Ответить
нашо академікам дослідження? Вони і так все знають.
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24.12.2020 00:02 Ответить
 
 