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За обслуживание госдолга каждый украинец в 2020 году заплатил 3 тыс. грн, - глава Счетной палаты Пацкан

За обслуживание госдолга каждый украинец в 2020 году заплатил 3 тыс. грн, - глава Счетной палаты Пацкан

Каждый гражданин Украины за обслуживание государственного долга в 2020 году заплатил по 3 тыс. грн.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СП.

"Из позитива - общий объем доходов в госбюджет за январь-ноябрь действительно вырос. Перевыполнение плана - на 3,3 млрд грн. Меньше оптимизма относительно расходов. В январе-ноябре расходы на 101 млрд грн меньше плана. Недовыполнение плана - это Государственная таможенная служба. Но хочу напомнить, что в апреле показатели бюджета были скорректированы. Доходы, например, были уменьшены на 116 млрд грн ", - отметил Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета-2020.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что последние месяцы происходило перевыполнение доходов Государственной налоговой службой. А больше всего невыполнения - у Государственной таможенной службы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сумма невыполнения плана расходов общего фонда бюджета растет и уже составила 101 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан

"Я хочу привести две цифры. Каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга. Каждый украинец по обслуживанию госдолга уплатил по 3 тыс грн. Иными словами, каждый из нас, вы, я, остальные украинцы в 2020 году потратили по 3 тыс. грн на обслуживание госдолга", - сообщил Пацкан.

Автор: 

бюджет (4837) госдолг (453) Счетная палата (170) Пацкан Валерий (55)


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Топ комментарии
+6
і буде ще більше. Зелені постаралися. Об'єм держборгу наразі - найвищий за всю історію України. При тому, що Гройсман передав Гончаруку нижчий об'єм, ніж був в 2013-му році з-за Азарова.
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23.12.2020 21:25
+5
Хорошо, что мои дети уезжают отсюда - пусть долги отдают те, кто их брал.
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23.12.2020 21:33
+4
це ж не потужні реформи?
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23.12.2020 21:24
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Пацкані грошенята на бороду беруть? ось най і віддають, до чого тут українці...?)))
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23.12.2020 22:21 Ответить
это называется - нас ипут за наши деньги..
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23.12.2020 22:24 Ответить
я вам суки і 10 штук заплатю за рік тільки ви йдіт на ...
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23.12.2020 22:30 Ответить
жрать все хотят и повкуснее..., одеваться все хотят и покрасивше... отдыхать все хотят и покруче... - все это товар, за который нужно платить. Деньги, которые не заработанные и брались в долг, это тоже товар, за этот товар тоже нужно платить... не вижу в оплате этого товара проблемы, давайте больше работать и больше зарабатывать, брать в долг перестанет быть актуальным и оплачивать этот товар не будет нужды. Пацкан, объясняй людям ситуацию с кредитами правильно, учитывая что у нас в стране 73 % дибилов - могут понять превратно...
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23.12.2020 23:01 Ответить
3000 в год??? Я при потрошенке стал платить каждый месяц на 3000 больше, чем до него! Только из-за его искусственного обвала гривны в 3 раза и соответственно, роста цен на все в 3 раза!
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24.12.2020 06:11 Ответить
86 мильярдів як корова язиком злизала, а кожен житель України , від немовлят до столітніх дідів, має борг на 3000 баксів а не гривень. При цьому хабані олігархи не підняли жодної галузі, не виконали жодної оборонної програми за 2020 рік. Одні фрази для електоральних ослів - ми б здобули... та розікрали все і тихо пропили.
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24.12.2020 07:40 Ответить
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