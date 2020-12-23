За обслуживание госдолга каждый украинец в 2020 году заплатил 3 тыс. грн, - глава Счетной палаты Пацкан

Каждый гражданин Украины за обслуживание государственного долга в 2020 году заплатил по 3 тыс. грн.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СП.

"Из позитива - общий объем доходов в госбюджет за январь-ноябрь действительно вырос. Перевыполнение плана - на 3,3 млрд грн. Меньше оптимизма относительно расходов. В январе-ноябре расходы на 101 млрд грн меньше плана. Недовыполнение плана - это Государственная таможенная служба. Но хочу напомнить, что в апреле показатели бюджета были скорректированы. Доходы, например, были уменьшены на 116 млрд грн ", - отметил Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета-2020.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что последние месяцы происходило перевыполнение доходов Государственной налоговой службой. А больше всего невыполнения - у Государственной таможенной службы.

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"Я хочу привести две цифры. Каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга. Каждый украинец по обслуживанию госдолга уплатил по 3 тыс грн. Иными словами, каждый из нас, вы, я, остальные украинцы в 2020 году потратили по 3 тыс. грн на обслуживание госдолга", - сообщил Пацкан.