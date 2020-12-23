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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
16 478 174

В ОРДЛО заявили о подготовке "доктрины самостоятельного государства русского народа Донбасса, созданного на исконно русской территории"

В ОРДЛО заявили о подготовке

Россия взялась за написание идеологии для оккупированного Донбасса. Из озвученных отрывков будущего идеологического документа - "доктрины" - понятно, что дончанам предлагают рассматривать оккупацию как волеизъявление "русского народа Донбасса".

Об этом говорится в материале Сергея Горбатенко, опубликованном Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Уже неделю пропаганда на оккупированных территориях вводит в общественный дискурс новое понятие. Мол, ОРДЛО нужна своя идеология, которая может стать "основой государственной политики". Лидеры вооруженной группировки "ДНР" с экранов называют ее "Доктрина "ДНР" "Русский Донбасс". Полного текста в свободном доступе пока нет. Из сказанного авторами понятно, что:

- "ДНР" создали русские, живущие на Донбассе.

- Россия существовала в пятом веке.

- Территория Донбасса всегда была российской.

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"Это интересно, ведь Кремль планомерно, все годы войны, избегает не только аннексировать оккупированные территории Донбасса, но и официально говорить о такой возможности. Вся риторика Российской Федерации в отношении ОРДЛО - это возврат их в состав Украины с нужными Москве изменениями в Конституции страны. День назад это снова подтвердил Владимир Путин, говоривший с президентом Франции Эммануэлем Макроном о "формуле Штайнмайера" и особом статусе. Тезисы о включении оккупированных территорий в состав РФ пока позволяли себе разве что российские политики "второго плана" и пророссийские деятели на самом оккупированном Донбассе", - отмечает автор.

В одном из сюжетов пропагандистского СМИ показали обложку документа. На ней написано: "Доктрина "ДНР". Русский Донбасс. Донецкая народная республика - самостоятельное государство русского народа Донбасса, созданное на исконно русской территории в соответствии с его свободным волеизъявлением на "референдуме" в мае 2014 года".

Суть идеологии озвучил Александр Колесник, которого представили как доктора исторических наук и преподавателя Донецкого национального университета (ВУЗ переведен на подконтрольную территорию, но его название использует оккупационная администрация. - Ред.): "Так получилось исторически, что территория нынешнего донецкого края, "Донецкой народной республики", развивалась в контексте славянского мира, в контексте России начиная так с пятого века нашей эры. История Киевской Руси, или Древнерусского государства, так лучше говорить, была общей. Это была колыбель и украинского народа, и русского народа, современного российского многонационального народа. Это должно нас объединять".

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Сюжеты пропагандистских СМИ, посвященные "доктрине", наполнены такими фразами: "националистические силы захватили власть", "геноцид", "Донбасс исторически - часть России", "цивилизационный выбор", "русский мир", "право говорить на родном языке", "общая история", "Донецкий край – историческая часть России", "братоубийственная война на Донбассе".

Отдельно говорят о "языковом вопросе". Вот что провозгласила Светлана Кочетова, которую представили как доктора филологических наук: "Мы сейчас живем, свободно дышим, разговариваем на своем языке, обучаемся на своем языке и обучаем наших студентов. И говорить о том, что наши ребята входят в российское образовательное пространство, - они давно там находятся. И они живут естественно. Вот как можно дышать свободным воздухом, - вот так мы сейчас живем и дышим в рамках "русского мира".

"Доктрина" рассчитана не только на ОРДЛО, а и, как сказал один из дикторов канала "ДНР", "актуальна во всей русской Украине, которая с 2014 года оказалась захваченной националистическим меньшинством".

Опрошенные автором аналитики говорят, что за этим не обязательно стоит намерение Кремля все-таки включить оккупированные территории в свой состав. Скорее всего, это - "воспитание" местного населения, чтобы обеспечить почву для продолжения войны.

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С точки зрения гибридной войны, убежден ученый-религиовед и бывший узник российских гибридных сил Игорь Козловский, это надо воспринимать как атаку. А государство Украина должно на эту атаку отреагировать, ведь она затрагивает информационную безопасность страны.

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идеология (52) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+36
Відповідь на мирні ініціативи Зеленського.
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23.12.2020 21:36
+35
Беженка панi Елена Новикова поделилась своими воспоминаниями о Донбассе.
«После 14-го года я общаюсь с единицами, потому что многие мои донецкие подруги быстро перешли в разряд бывших друзей. Когда я увидела на востоке Украины первые колонны российских танков с триколорами на башнях, мне ситуация была понятна, что Путин хочет сделать из Донбасса сектор Газы или Ливийскую Мисурату. Тогда отпали не только школьные, но и университетские подруги, которые дружно бросились насаждать в Украине «Русский мир».
В какой-то момент, еще на «Одноклассниках» увидела, что моя лента очистилась от их новостей и от «Указов» «Главнокомандующего Вооруженных Православных Сил Донецкой Народной Советской Социалистической Независимой Банановой Республики жителя Москвы, господина Игаля Гиркинда»
Мои две близкие подруги, кстати, этничные украинки, но, увы, они так рвались в совок и к путину, что и пуд соли, съеденный когда-то вместе, не помог. Мои коллеги по школе почти все поддержали «ДЫНЫРЫ», а сотрудники по местному музею - эмигрировали. Бывшая директор музея сейчас живет и работает в Киеве, а молодая коллега с семьей нашла убежище от «Русского мира» во Львове.
Остальные знакомые остались в городе и активно сотрудничают с оккупационной российской властью. Ещё одна коллега, Елена Пех, когда приехала навестить мать, была арестована сотрудниками МГБ «ДНР» в 17-ом году, как «агент СБУ» и сейчас содержится в местной тюрьме со сроком, кажется,14 лет.
Большая часть жителей Донбасса глубоко убеждены, что их обстреливают и убивают украинские военные. При этом мозги никто не включает и не пытается анализировать, откуда к ним в частный сектор прилетают мины и снаряды и почему на осколках российские надписи?
Российская пропаганда и ток-шоу Ольги Сухабеевой (спутниковые антенны направлены на российские ретрансляторы) промывают мозги основательно и делает из граждан духовных инвалидов.
Когда-то у меня была знакомая - милая интеллектуальная девушка. Сейчас она уже композитор, пишет духовную музыку, которую исполняли на ее авторском концерте в Донецкой филармонии. Уровень чувствуете? Так вот, эта утонченная барышня непереносимо страдала, когда в кафе «Сепар» взорвали Главу «ДНР» Александра Захарченко. Композитор и поэтесса в одном лице писала трогательные стихи, в которых возвеличивала это одноклеточное существо с одной извилиной, которое, по её мнению, «защищало от фашистов» свободную Республику.
Бывший торговец битой птицей Захарченко заявил за два года до своей кончины «о необходимости захвата Великобритании для наступления «золотого века России». Об этом он рассказал в интервью российскому писателю, своему «советнику» Захару Прилепину на телеканале «Царьград ТВ». «Повстанцы» Донбасса, «шахтёры» и «трактористы широкого профиля» за годы войны с «киевской хунтой» заминировали тысячи гектаров пахотных земель и лесопосадок в Донецкой и Луганской областях. Еще много лет после развала Российской империи на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и любители распилить танковый снаряд и сдать его в металлолом. Не будет там толку. Для того, чтобы всё привести в порядок, нужны годы и жесткий контроль».
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23.12.2020 21:45
+33
В ОРДЛО заявили про підготовку "доктрини самостійної держави російського народу Донбасу, створеної на споконвіку російській території" - Цензор.НЕТ 1841
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23.12.2020 23:00
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В ОРДЛО заявили о подготовке "доктрины самостоятельного государства русского народа Донбасса, созданного на исконно русской территории" - Цензор.НЕТ 1602
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23.12.2020 22:08 Ответить
Вот тот лысый за проволкой на Яценюка похож.
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23.12.2020 22:10 Ответить
А мне кажется на *****
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23.12.2020 22:14 Ответить
Это какая то помесь Яценюка с ******.
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23.12.2020 22:16 Ответить
Я родился в живописном украинском городе Таганрог...в 1860 году.
Антон Чехов... В ОРДЛО заявили о подготовке "доктрины самостоятельного государства русского народа Донбасса, созданного на исконно русской территории" - Цензор.НЕТ 5141
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23.12.2020 22:12 Ответить
А по моему он писал - в тихом украинском городе Таганрог...
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24.12.2020 16:43 Ответить
т.н. нароися существовала в 5 веке? наверное в виде жаб и гнуса на мордовских болотах.
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23.12.2020 22:13 Ответить
Антрофаги, людоеды, т.е мардва жила на етих балатах исчё при Геродоте.
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23.12.2020 23:20 Ответить
Так, від слів "москіти" та "ква", власне, і утворилася назва Московії, якої самі московіти стидалися і тому стибрили собі назву "Русь".
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24.12.2020 07:52 Ответить
"Сміяться при слові "лопата"... А "донбасіти" знають, чим це обернеться для них? З оголошенням "незалежності" і "суверенітету" Росія перестане їм давать гроші... І залишить напризволяще... Це такий "завуальований" спосіб "зливу"...
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23.12.2020 22:13 Ответить
Не факт. Придністров'я, Абхазію і Північну Осетію не залишила. Ну або зробила вигляд, що не залишила. Якісь крихти падати будуть все рівно.
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23.12.2020 22:38 Ответить
Я бы в ордло ещё и воду подал . Как в крым . Кстати , неужели за шесть лет нельзя было трубу проложить до Мариуполя и обеспечить его водой в обход донецка ?
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23.12.2020 22:13 Ответить
В ОРДЛО заявили о подготовке "доктрины самостоятельного государства русского народа Донбасса, созданного на исконно русской территории" - Цензор.НЕТ 1204
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23.12.2020 22:24 Ответить
адекватно, адекватно !

когда через Боспор будут пропихивать еще туркам на мороженное и шербет льда отколят
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23.12.2020 22:48 Ответить
В ОРДЛО заявили про підготовку "доктрини самостійної держави російського народу Донбасу, створеної на споконвіку російській території" - Цензор.НЕТ 2438
То для приготовления филе водьі в собственном соку-блюдо на НГ
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23.12.2020 23:01 Ответить
Не оригинально. Ещё при СССР американцы хотели отбуксировать громадный ледник для снабжения водой какого то засушливого штата. Вроде и залив облюбовали, и как отгородить от моря его придумали, и морскую воду откачать, и плёнкой устлать дно. Всё вроде ОК.
Но когда прикинули насколько изменится температура окружающей среды, то поняли, что флора и фауна в этом штате может приказать долго жить.
Наверно Стрелков так пошутил.
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23.12.2020 23:10 Ответить
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24.12.2020 00:29 Ответить
Про стрелкову, можно с уверенностью сказать, что оно Гандон (франц. писатель фантаст)! =)
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24.12.2020 01:16 Ответить
так фиг накуришься, чтобы такое придумать..
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23.12.2020 22:20 Ответить
Русского народа нет,есть сброд,который называет себя рюсскаязычным населением...
Олег Гурьевич Каратаев,доктор юридических наук,советник юстиции.С.Питерьсбург.2014 год
Если юрист сказал,то это есть правда...
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23.12.2020 22:20 Ответить
що за рюзьге народ? це ось це азіопське збіговисько?

В ОРДЛО заявили про підготовку "доктрини самостійної держави російського народу Донбасу, створеної на споконвіку російській території" - Цензор.НЕТ 1505
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23.12.2020 23:36 Ответить
Борщевик Сосновского

Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожогиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE#cite_note-2 [
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23.12.2020 23:51 Ответить
точно борщевик?) не боярышник,и не репа?
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24.12.2020 01:13 Ответить
а на московии они собираются озвучивать "доктрину самостоятельного государства русского народа" или кадырова бояцца?
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23.12.2020 22:24 Ответить
доктрина боярки
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23.12.2020 22:25 Ответить
москалі навіть етимологію слова "ісконі" не можуть дослідити, а вже оголошують довбас "ісконной зємлєй". Це в українській мові є слова "переконливий", "доконаний", "виконаний", "сконалий", "кінець". В російській мові залишились тільки "ісконі" і "кінець". Це що, по-їхньому "ісконний" це той кому "кінець"? Себто, "ісконно руская зємля" - це та земля де рускім кінець.
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23.12.2020 22:27 Ответить
Канать с мардовского умирать. Исконные то есть там, где уже умирали. Мардве треба калякамц на мастосраном.
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23.12.2020 23:26 Ответить
В молодости внимательно изучал биографию ульянова-в.и.чЛенина.Интересная деталь...этот вождь мирового дерьма прожил в Европе половину своей жизни.в Германии 9 лет,в Швейцарии 11 лет.Интересно что в графе национальность указано великоросс,год 1920...,по какому документу проживал чЛенин 27 лет в Европе...не указано...,скорее всего типа "паспорт" был липовый...
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23.12.2020 22:29 Ответить
Все очень просто, русских придумал Сталин, до него были великороссы, как и чЛенин указавший кем он является
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23.12.2020 23:12 Ответить
Естественно, спижжыл у некого фина Ленина (лянина, финская хвэмиль, пириводицца как горожанин) пачпорт и вклеил фото.
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23.12.2020 23:29 Ответить
Доктрина "понятна".. Одно не понятно, это существование отдельных двух русЬких народов - " лугансЬкого" и " донецЬкого" (потомков печенегов и половцев), уже б объединили их в один, а то смешно получается. Да и название " Донбасс", это угольный бассейн от Днепропетровска до половины Ростовской обл ( Волгодонска), это не исторический регион это просто "угольный бассейн" ( которого кстати уже нет.), привязка к этому названию это полная несуразность. 9 Название придумать ума не хватает) Об том что это исторические русские земли тоже полная ерунда, это Дикое поле заселенное в разные времена десятками разных кочевых племен от киммерийцев, скифов, сарматов, готов,гуннов, алан, хазар и т.д. до крымских татар и ногайцев. ( которых в итоге заменили беглые, казаки, и переселенцы). Так что " доктрина" хромает на все четыре "лапы". Но когда это служило объяснением для глобальных идиотов.
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23.12.2020 22:33 Ответить
Очень даже понятная цель Путина. Чем больше народов и новых "государств", тем лучше. Цель - превратить карту Украины в лоскутное одеяло, чтобы на ее месте красовались всевозможные трехполосные несуразные, слабые и зависимые от РФ ХНР, ПНР, ННР, ОНР и т.д. Никогда по задумке КаКи (кремлевского карлика) ЛНР не объединится с ДНР. Поэтому уже созданы между ними таможни и пограничные пункты. Такую же роль играл НКР в Азербайджане - опухоль со своими президентом и министрами
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23.12.2020 22:43 Ответить
Розділяй і володарюй-давне гасло володарів всіх часів !!)))
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23.12.2020 22:47 Ответить
Саме за цим гаслом написан кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!))
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23.12.2020 22:49 Ответить
Домбасяни стануть лаптями.
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23.12.2020 22:34 Ответить
Боже ,какие идиоты. Космической величины идиоты!
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23.12.2020 22:38 Ответить
Дикое поле первыми начали осваивать кстати британцы Джон Гьюз стоивший Юзовку-Донецк,и Карл Гаскойн строивший Луганск... позже к ним присоединились бельгийцы и швейцарцы в конце 19 века
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23.12.2020 22:38 Ответить
Донбасити,крисчане та росєяне ,це потвори кремлівської селекціі,істоти без рода та племені !!! Зайвохромосомні мутанти з "русскоязичной" щелепою !! Колишня назва-савєцкій народ !!)))
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23.12.2020 22:43 Ответить
Концепция русскости ОРДЛО - это как говно, съеденное и высранное .Сначала пусть докажут русскость и древность ордынцев, возомнивших себя русскими и славянами.
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23.12.2020 22:44 Ответить
когда-то мне попалась на глаза "История донецкого народа от инфузории до моторолы"
По мнению авторов эволюция в тех краях проходила крайне медленно. Можно сказать, что былинные богатыри-покойники Моторола-Гиви-Захарченко мало чем отличались от первой инфузории-повстаночки, которая пришла в те края в незапамятное время с калашом
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23.12.2020 23:16 Ответить
Предлагаю продать лугандонскую помойку Америке за символический 1 доллар. Там расположатся военные базы США с ракетами, с авиацией....И мы сможем забыть о паРаше...
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23.12.2020 22:48 Ответить
Кто не пришел к власти РФ...угроза для Украины будет реальна всегда. Потому нужно укреплять, усилить ВСУ и ВМС.
У них плах напалеоновские. ***** путин играет в долгую...РФ насрать на Формат Нормандский и минских сходняк. А Зе пусть дальше смотрит в мирное очко путэну.

Разработчиками доктрины - фашисты Русского мира, является общественная организация "Изборский клуб" (членами этой организации является Александр Дугин). Доктрина Изборского клуба направлена на развитие Русского мира в Украине, Белоруссии, Прибалтике, Молдовы, Закавказье".

Вхождение Украины и Беларуси в состав России: Стрелков объявил цель новой власти после ухода путина.
Офицер российской ГРУ и первый главарь "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что главной стратегической целью России на сегодняшний день является объединение РФ, Украины и Беларуси в одно государство
https://www.dialog.ua/war/221112_1608484695
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23.12.2020 22:48 Ответить
Придецца этава сруля ривкина прибить гваздями на пограничнам сталбе мастосранай мехесрань мудяни.
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23.12.2020 23:39 Ответить
Вхождение Украины, да и Беларуси, в состав России развалит ее окончательно
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23.12.2020 23:53 Ответить
Международный уголовный суд в Гааге принял от юристов Украины и зарегистрировал Исковое Заявление против Российской Федерации за военные преступления и злодеяния: массовые убийства гражданского населения при обстрелах с территории России украинских населенных пунктов «Градами» и минометами, грабежи, мародерство, садизм и изнасилования российскими православными россиянами («ихтамнетами» и «зелеными человечками») на временно оккупированных территориях украинского Донбасса и в Крыму, военными министра нападения РФ Сергея Шойгу.
Кроме спецназа ЧВК «Вагнера», военнослужащих МО и депутатов Госдумы, развязавших войну с Украиной, на скамье подсудимых в Гааге могут оказаться и российские журналисты («акулы пера» и «койоты микрофонов»), а также и телеведущие новостных программ и ток-шоу Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев и леди Ольха Суха беева, которые систематически в своих передачах разжигали ненависть у российских телезрителей к жителям Украины и сеяли ложь в сердца имперцев.
Напрасно угро-финны успокаивают себя тем, что обнуленный президент РФ заблаговременно распорядился расторгнуть Соглашение по Международному уголовному суду и Россия, таким образом, перестала быть участником Римского статуса. Но это не значит, что Приговоры Гаагского суда не затронут интересы граждан Залесья.
Одной из радикальных мер оказать давление на православную страну, финансирующую терроризм, является блокировка международных платёжных систем VISA и Mastercard, а также отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы.
Первыми почувствуют на себе удары судьбы крымчане, купившие в период оккупации недвижимость в Крыму. После деоккупации Крыма все сделки с недвижимостью Украиной
будут признаны незаконными. Практически все политики высокого ранга, депутаты Госдумы и члены их семей станут «невыездными». Особый интерес у Судей вызвал текст первого Указа Гиркинда, изданный им в Славянске: «Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и других военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории «ДНР» и подлежат физическому уничтожению».
Путинского православного киллераИгаля Гиркинда, члена Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева ожидает отдельная камера в Гааге, в которой украинские «заробiтчане» сейчас делают ремонт.
Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, который 12 января 2015 года расстрелял из автомата спящую армянскую семью в городе Гюмри, а шестимесячного малыша Сержа - заколол штыком.
Также вопиет о мщении кровь застреленного младшим сержантом оккупационных войск РФ Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В.
Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
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24.12.2020 10:25 Ответить
Т В А Р И ! ! !
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23.12.2020 22:55 Ответить
не факт!
скоріше одноклітинні організми
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24.12.2020 00:27 Ответить
скрепные амебы та їх даунбаські посіпаки))

раби, підніжки, грязь маскви...
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24.12.2020 11:14 Ответить
Ісконно гуззкіє. В якому році ваші родини понаєхалі на український донбас?
Ось ще про одних "ісконних"

https://www.youtube.com/channel/UCUgWjqyf_-XVtDjqS4_n7bQ PS TV Хто там кричав що Севастополь ісконно руцьке місто?В ОРДЛО заявили про підготовку "доктрини самостійної держави російського народу Донбасу, створеної на споконвіку російській території" - Цензор.НЕТ 4724
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23.12.2020 22:56 Ответить
В ОРДЛО заявили про підготовку "доктрини самостійної держави російського народу Донбасу, створеної на споконвіку російській території" - Цензор.НЕТ 6349
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24.12.2020 02:38 Ответить
Кто нить из лугандийских "ученых" вообще смотрел карты времен Киевской Руси?На месте Донбасса тогда кроме половцев и печенегов никто не обитал.Какая на хрен исконно-руцкая земля,идиоты?
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23.12.2020 22:57 Ответить
В ОРДЛО заявили про підготовку "доктрини самостійної держави російського народу Донбасу, створеної на споконвіку російській території" - Цензор.НЕТ 1841
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23.12.2020 23:00 Ответить
То і пенсії хай їм платять ісконно росіянські москалі! Бо вигоду мають і надіються на продовження отримувати одразу дві пенсії саме пенсіонер Даунбасу ! Знов таки електрику і водичку на халяву від України ! То треба ще і ці шлюзи перекрити... хай тоді співають "славу" країні Запоребрик !
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23.12.2020 23:08 Ответить
Як тільки Україна припинить виплачувати шахтарські пенсії і пособії поліцаям даунбаса, так через місяць виженуть кацапів і загонять в закриті шахти шушеру, яка обслуговує окупанта. Ви собі навіть не уявляєте яку пенсію отримують ті кормільці, шахтарська в районі 10 тисяч і звичайно плюс регрес від 3 до 20 тисяч в місяць.
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24.12.2020 09:01 Ответить
Моральное уродство ордло переходит в безумие. Надо додавить до сплошной шизофрении, до неизлечимой.
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24.12.2020 00:23 Ответить
Прямо кацапские Арцах на украденных землях. Все тоже и также.
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24.12.2020 00:24 Ответить
Хотел бы я узнать: Где оно, то государство "русск"? Скорее всего а Монголии... =)

В ОРДЛО заявили про підготовку "доктрини самостійної держави російського народу Донбасу, створеної на споконвіку російській території" - Цензор.НЕТ 8191
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24.12.2020 01:09 Ответить
В ОРДЛО заявили про підготовку "доктрини самостійної держави російського народу Донбасу, створеної на споконвіку російській території" - Цензор.НЕТ 8952
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24.12.2020 01:25 Ответить
Урюске бамбас и его нарот существовал ещё при динозаврах... У него и справка есть...
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24.12.2020 04:12 Ответить
В ОРДЛО заявили про підготовку "доктрини самостійної держави російського народу Донбасу, створеної на споконвіку російській території" - Цензор.НЕТ 8421,
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24.12.2020 06:17 Ответить
НА ФОТО ТЕТИ ЛУГАНДОНА НА РЕХВЕРЕНДУМЕ КРИЧАТ ЧТОБЫ ***** ИХ СПАСАЛ ---- И ВЫ ХОТИТЕ ЖИТЬ В ОДНОЙ СТРАНЕ С ЭТИМ СТАДОМ ЖИВОТНЫХ
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24.12.2020 06:17 Ответить
Засуньте в слизистые зеленые кремлевские жопы ваши доктрины.
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24.12.2020 06:31 Ответить
А "киевские мечтатели" строят новые КПВВ, выплачивают пенсии, талдычат о выборах, "платформам примирения", отводят войска.
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24.12.2020 06:59 Ответить
Вони там зовсім стали ку-ку-кнуті. Які ісконні території- дебіли!
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24.12.2020 07:11 Ответить
А Абхазію та "Ю. Осетію" створили "русскіє грузіньі"?
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24.12.2020 07:55 Ответить
В ОРДЛО заявили про підготовку "доктрини самостійної держави російського народу Донбасу, створеної на споконвіку російській території"... А яке утворення вони вважають самостійним ДНР чи ЛНР? ***** навіть у власній брехні сам собі протирічить.
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24.12.2020 07:58 Ответить
Вони всі - нащадки завезених ЗЕКІВ зі всього совка для виконання чорної роботи на заводах і шахтах! Їх "родіна" - КОЛИМА І МАГАДАН, ТУДА І ХАЙ ВАЛЯТЬ, СУКИ!!!!
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24.12.2020 08:08 Ответить
Про яку ісконну "русскасть" вони говорять? Вата впритул не хоче помічати різниці між руським і російським (русскім) - двома абсолютно різними географічними, політичними, історичними і етнічними поняттями. Претензії русскіх на спадок Русі рівнозначні претензіям Румунії на спадок Риму.
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24.12.2020 08:17 Ответить
Люмпен. Старая пословица говорит, что дурака учить, - только портить. "высокие" цели, не ведомые никому пути, генетическая особенность и всякая другая околонаучная дребедень в головах создают мощный коктейль. Последняя информационная революция вызвала взрыв в головах. Тот, же, кто выучился выговаривать, почти без запинки, слово диджитализация стал президентом.
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24.12.2020 08:33 Ответить
скрепные амебы та їх даунбаські посіпаки

раби, підніжки, грязь маскви...
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24.12.2020 11:15 Ответить
И СРАЗУ НА НИХ СНИЗОЙДЕТ ВСЁ ТО ЧТО СНИСХОДИЛО НА РУСЬ )))
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24.12.2020 12:47 Ответить
"Из сказанного авторами понятно, что:
- Россия существовала в пятом веке." ©
Раньше бєрі, раньше! Вєдь в Мордве єщо Іісус в детствє жил!


В ОРДЛО заявили про підготовку "доктрини самостійної держави російського народу Донбасу, створеної на споконвіку російській території" - Цензор.НЕТ 6364
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24.12.2020 20:49 Ответить
Исконно русские рожи на фото
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24.12.2020 23:49 Ответить
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