В ОРДЛО заявили о подготовке "доктрины самостоятельного государства русского народа Донбасса, созданного на исконно русской территории"
Россия взялась за написание идеологии для оккупированного Донбасса. Из озвученных отрывков будущего идеологического документа - "доктрины" - понятно, что дончанам предлагают рассматривать оккупацию как волеизъявление "русского народа Донбасса".
Об этом говорится в материале Сергея Горбатенко, опубликованном Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
Уже неделю пропаганда на оккупированных территориях вводит в общественный дискурс новое понятие. Мол, ОРДЛО нужна своя идеология, которая может стать "основой государственной политики". Лидеры вооруженной группировки "ДНР" с экранов называют ее "Доктрина "ДНР" "Русский Донбасс". Полного текста в свободном доступе пока нет. Из сказанного авторами понятно, что:
- "ДНР" создали русские, живущие на Донбассе.
- Россия существовала в пятом веке.
- Территория Донбасса всегда была российской.
"Это интересно, ведь Кремль планомерно, все годы войны, избегает не только аннексировать оккупированные территории Донбасса, но и официально говорить о такой возможности. Вся риторика Российской Федерации в отношении ОРДЛО - это возврат их в состав Украины с нужными Москве изменениями в Конституции страны. День назад это снова подтвердил Владимир Путин, говоривший с президентом Франции Эммануэлем Макроном о "формуле Штайнмайера" и особом статусе. Тезисы о включении оккупированных территорий в состав РФ пока позволяли себе разве что российские политики "второго плана" и пророссийские деятели на самом оккупированном Донбассе", - отмечает автор.
В одном из сюжетов пропагандистского СМИ показали обложку документа. На ней написано: "Доктрина "ДНР". Русский Донбасс. Донецкая народная республика - самостоятельное государство русского народа Донбасса, созданное на исконно русской территории в соответствии с его свободным волеизъявлением на "референдуме" в мае 2014 года".
Суть идеологии озвучил Александр Колесник, которого представили как доктора исторических наук и преподавателя Донецкого национального университета (ВУЗ переведен на подконтрольную территорию, но его название использует оккупационная администрация. - Ред.): "Так получилось исторически, что территория нынешнего донецкого края, "Донецкой народной республики", развивалась в контексте славянского мира, в контексте России начиная так с пятого века нашей эры. История Киевской Руси, или Древнерусского государства, так лучше говорить, была общей. Это была колыбель и украинского народа, и русского народа, современного российского многонационального народа. Это должно нас объединять".
Сюжеты пропагандистских СМИ, посвященные "доктрине", наполнены такими фразами: "националистические силы захватили власть", "геноцид", "Донбасс исторически - часть России", "цивилизационный выбор", "русский мир", "право говорить на родном языке", "общая история", "Донецкий край – историческая часть России", "братоубийственная война на Донбассе".
Отдельно говорят о "языковом вопросе". Вот что провозгласила Светлана Кочетова, которую представили как доктора филологических наук: "Мы сейчас живем, свободно дышим, разговариваем на своем языке, обучаемся на своем языке и обучаем наших студентов. И говорить о том, что наши ребята входят в российское образовательное пространство, - они давно там находятся. И они живут естественно. Вот как можно дышать свободным воздухом, - вот так мы сейчас живем и дышим в рамках "русского мира".
"Доктрина" рассчитана не только на ОРДЛО, а и, как сказал один из дикторов канала "ДНР", "актуальна во всей русской Украине, которая с 2014 года оказалась захваченной националистическим меньшинством".
Опрошенные автором аналитики говорят, что за этим не обязательно стоит намерение Кремля все-таки включить оккупированные территории в свой состав. Скорее всего, это - "воспитание" местного населения, чтобы обеспечить почву для продолжения войны.
С точки зрения гибридной войны, убежден ученый-религиовед и бывший узник российских гибридных сил Игорь Козловский, это надо воспринимать как атаку. А государство Украина должно на эту атаку отреагировать, ведь она затрагивает информационную безопасность страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Антон Чехов...
когда через Боспор будут пропихивать еще туркам на мороженное и шербет льда отколят
То для приготовления филе водьі в собственном соку-блюдо на НГ
Но когда прикинули насколько изменится температура окружающей среды, то поняли, что флора и фауна в этом штате может приказать долго жить.
Наверно Стрелков так пошутил.
Олег Гурьевич Каратаев,доктор юридических наук,советник юстиции.С.Питерьсбург.2014 год
Если юрист сказал,то это есть правда...
Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожогиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE#cite_note-2 [
По мнению авторов эволюция в тех краях проходила крайне медленно. Можно сказать, что былинные богатыри-покойники Моторола-Гиви-Захарченко мало чем отличались от первой инфузории-повстаночки, которая пришла в те края в незапамятное время с калашом
У них плах напалеоновские. ***** путин играет в долгую...РФ насрать на Формат Нормандский и минских сходняк. А Зе пусть дальше смотрит в мирное очко путэну.
Разработчиками доктрины - фашисты Русского мира, является общественная организация "Изборский клуб" (членами этой организации является Александр Дугин). Доктрина Изборского клуба направлена на развитие Русского мира в Украине, Белоруссии, Прибалтике, Молдовы, Закавказье".
Вхождение Украины и Беларуси в состав России: Стрелков объявил цель новой власти после ухода путина.
Офицер российской ГРУ и первый главарь "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что главной стратегической целью России на сегодняшний день является объединение РФ, Украины и Беларуси в одно государство
https://www.dialog.ua/war/221112_1608484695
Кроме спецназа ЧВК «Вагнера», военнослужащих МО и депутатов Госдумы, развязавших войну с Украиной, на скамье подсудимых в Гааге могут оказаться и российские журналисты («акулы пера» и «койоты микрофонов»), а также и телеведущие новостных программ и ток-шоу Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев и леди Ольха Суха беева, которые систематически в своих передачах разжигали ненависть у российских телезрителей к жителям Украины и сеяли ложь в сердца имперцев.
Напрасно угро-финны успокаивают себя тем, что обнуленный президент РФ заблаговременно распорядился расторгнуть Соглашение по Международному уголовному суду и Россия, таким образом, перестала быть участником Римского статуса. Но это не значит, что Приговоры Гаагского суда не затронут интересы граждан Залесья.
Одной из радикальных мер оказать давление на православную страну, финансирующую терроризм, является блокировка международных платёжных систем VISA и Mastercard, а также отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы.
Первыми почувствуют на себе удары судьбы крымчане, купившие в период оккупации недвижимость в Крыму. После деоккупации Крыма все сделки с недвижимостью Украиной
будут признаны незаконными. Практически все политики высокого ранга, депутаты Госдумы и члены их семей станут «невыездными». Особый интерес у Судей вызвал текст первого Указа Гиркинда, изданный им в Славянске: «Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и других военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории «ДНР» и подлежат физическому уничтожению».
Путинского православного киллераИгаля Гиркинда, члена Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева ожидает отдельная камера в Гааге, в которой украинские «заробiтчане» сейчас делают ремонт.
Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, который 12 января 2015 года расстрелял из автомата спящую армянскую семью в городе Гюмри, а шестимесячного малыша Сержа - заколол штыком.
Также вопиет о мщении кровь застреленного младшим сержантом оккупационных войск РФ Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В.
Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
скоріше одноклітинні організми
раби, підніжки, грязь маскви...
Ось ще про одних "ісконних"
https://www.youtube.com/channel/UCUgWjqyf_-XVtDjqS4_n7bQ PS TV Хто там кричав що Севастополь ісконно руцьке місто?
раби, підніжки, грязь маскви...
- Россия существовала в пятом веке." ©
Раньше бєрі, раньше! Вєдь в Мордве єщо Іісус в детствє жил!