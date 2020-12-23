В ОРДЛО заявили о подготовке "доктрины самостоятельного государства русского народа Донбасса, созданного на исконно русской территории"

Россия взялась за написание идеологии для оккупированного Донбасса. Из озвученных отрывков будущего идеологического документа - "доктрины" - понятно, что дончанам предлагают рассматривать оккупацию как волеизъявление "русского народа Донбасса".

Об этом говорится в материале Сергея Горбатенко, опубликованном Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Уже неделю пропаганда на оккупированных территориях вводит в общественный дискурс новое понятие. Мол, ОРДЛО нужна своя идеология, которая может стать "основой государственной политики". Лидеры вооруженной группировки "ДНР" с экранов называют ее "Доктрина "ДНР" "Русский Донбасс". Полного текста в свободном доступе пока нет. Из сказанного авторами понятно, что:

- "ДНР" создали русские, живущие на Донбассе.

- Россия существовала в пятом веке.

- Территория Донбасса всегда была российской.

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"Это интересно, ведь Кремль планомерно, все годы войны, избегает не только аннексировать оккупированные территории Донбасса, но и официально говорить о такой возможности. Вся риторика Российской Федерации в отношении ОРДЛО - это возврат их в состав Украины с нужными Москве изменениями в Конституции страны. День назад это снова подтвердил Владимир Путин, говоривший с президентом Франции Эммануэлем Макроном о "формуле Штайнмайера" и особом статусе. Тезисы о включении оккупированных территорий в состав РФ пока позволяли себе разве что российские политики "второго плана" и пророссийские деятели на самом оккупированном Донбассе", - отмечает автор.

В одном из сюжетов пропагандистского СМИ показали обложку документа. На ней написано: "Доктрина "ДНР". Русский Донбасс. Донецкая народная республика - самостоятельное государство русского народа Донбасса, созданное на исконно русской территории в соответствии с его свободным волеизъявлением на "референдуме" в мае 2014 года".

Суть идеологии озвучил Александр Колесник, которого представили как доктора исторических наук и преподавателя Донецкого национального университета (ВУЗ переведен на подконтрольную территорию, но его название использует оккупационная администрация. - Ред.): "Так получилось исторически, что территория нынешнего донецкого края, "Донецкой народной республики", развивалась в контексте славянского мира, в контексте России начиная так с пятого века нашей эры. История Киевской Руси, или Древнерусского государства, так лучше говорить, была общей. Это была колыбель и украинского народа, и русского народа, современного российского многонационального народа. Это должно нас объединять".

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Сюжеты пропагандистских СМИ, посвященные "доктрине", наполнены такими фразами: "националистические силы захватили власть", "геноцид", "Донбасс исторически - часть России", "цивилизационный выбор", "русский мир", "право говорить на родном языке", "общая история", "Донецкий край – историческая часть России", "братоубийственная война на Донбассе".

Отдельно говорят о "языковом вопросе". Вот что провозгласила Светлана Кочетова, которую представили как доктора филологических наук: "Мы сейчас живем, свободно дышим, разговариваем на своем языке, обучаемся на своем языке и обучаем наших студентов. И говорить о том, что наши ребята входят в российское образовательное пространство, - они давно там находятся. И они живут естественно. Вот как можно дышать свободным воздухом, - вот так мы сейчас живем и дышим в рамках "русского мира".

"Доктрина" рассчитана не только на ОРДЛО, а и, как сказал один из дикторов канала "ДНР", "актуальна во всей русской Украине, которая с 2014 года оказалась захваченной националистическим меньшинством".

Опрошенные автором аналитики говорят, что за этим не обязательно стоит намерение Кремля все-таки включить оккупированные территории в свой состав. Скорее всего, это - "воспитание" местного населения, чтобы обеспечить почву для продолжения войны.

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С точки зрения гибридной войны, убежден ученый-религиовед и бывший узник российских гибридных сил Игорь Козловский, это надо воспринимать как атаку. А государство Украина должно на эту атаку отреагировать, ведь она затрагивает информационную безопасность страны.