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"Укрпочта" будет вынуждена прекратить доставку пенсий с 1 января, если Кабмин не оплатит данную услугу, - Смелянский

"Укрпочта" вынуждена будет с 1 января 2021 года прекратить доставку пенсий, если Кабинет Министров не примет решение об оплате государством услуг по доставке пенсионных выплат.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил генеральны директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на Кабмине должен быть рассмотрен вопрос оплаты государством доставки пенсий для 3,6 млн пенсионеров. После пересмотра минимальной зарплаты только в части ЕСВ "Укрпочта" заплатит на 500 млн грн больше, чем в 2020 году, без учета расходов на повышение зарплат. Поэтому если вопрос не будет решен положительно, "Укрпочта" будет вынуждена прекратить доставку пенсий с 1 января. "Укрпочта" не благотворительная фонд и не может дотировать газеты, письма и пенсии ", - написал Смелянский.

Он добавил, что в случае, если государство не оплатит услугу по доставке пенсий, также будет аннулировано и сотрудничество "Укрпочты" с ЕИБ и ЕБРР в части привлечения 100 млн евро - из-за убыточности государственного почтового оператора.

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Позже Смелянский сообщил, что 23 декабря Кабмин не принял решение по тарифам на доставку пенсий.

"КМУ решил подержать интригу по доставке пенсий до завтра", - написал глава "Укрпочты".

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Автор: 

пенсия (2161) Укрпочта (310) Смелянский Игорь (66)


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Топ комментарии
+12
З Нету:
- Економіка в глибокій депресії. Вона тримаєтся на плаву тільки завдяки вливанням в казну позичених, під шалені відсотки, в багатіїв грошей; а їх дають все менше і менше. Країна давно нічого не продукує, крім понтів. Загальне падіння моралі в населення. Читати книги вважається "западлом". Чоловіки, жінки, молоде покоління і навіть підлітки обжираються, випивають і провадять безладне статеве життя. Зажерливі правителі єдине на що спроможні - це красти гроші з державної казни. Вони давно відірвалися від реальності та вірять в свою незамінимість і божественність. Постійні і нікому не потрібні провокації та чвари з сусідами. Озвірілі охоронці порядку вже давно не здатні захистити ні порядку ні країну; зате регулярно та успішно грабують власних громадян...
- Сину! Не слухай ти цю дурню, виключи дебілізор. Йди краще уроки зроби...
- Так я і роблю уроки, тату, - пошепки відповідає син. - В мене дистанційне заняття з історії. Тема: причини занепаду і краху Римської імперії...

Оповів Любомир Коваль
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23.12.2020 23:03
+11
"Укрпошта" буде змушена припинити доставку пенсій з 1 січня, якщо Кабмін не оплатить цю послугу, - Смілянський - Цензор.НЕТ 6794
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23.12.2020 23:02
+6
Ха-ха-ха.

«Пенсійний фонд України наклав на «Укрпошту» штраф майже 1,5 млн грн за те, що ми, увага, на день раніше (через перенесення вихідних на День Незалежності) виплатили пенсії у селах Тернопільської області», - написав Смілянський.
Він уточнив, що компанію звинуватили в порушенні договору, оскільки дата виплати пенсій не збігалася з датою у відомостях та додав, що «Укрпошта» оскаржувати рішення Фонду в суді.
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23.12.2020 23:44
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Це классний прикол.
Ті пєнси, що 21.04.2019 голосували «за Вальодю, протів мородьора», повинні зацінити.
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23.12.2020 23:38 Ответить
Сдохни, с @ ка!
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23.12.2020 23:11 Ответить
слугі народа все роблять для народа.
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23.12.2020 23:19 Ответить
Гендир УкрПочты не из слуг.
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23.12.2020 23:23 Ответить
Укрпошту оштрафували за це!!!
https://www.google.com/amp/s/www.slovoidilo.ua/amp/2020/12/23/novyna/suspilstvo/ukrposhtu-oshtrafuvaly-15-mln-hrn-nesvoyechasnu-vyplatu-pensij
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23.12.2020 23:30 Ответить
Ха-ха-ха.

«Пенсійний фонд України наклав на «Укрпошту» штраф майже 1,5 млн грн за те, що ми, увага, на день раніше (через перенесення вихідних на День Незалежності) виплатили пенсії у селах Тернопільської області», - написав Смілянський.
Він уточнив, що компанію звинуватили в порушенні договору, оскільки дата виплати пенсій не збігалася з датою у відомостях та додав, що «Укрпошта» оскаржувати рішення Фонду в суді.
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23.12.2020 23:44 Ответить
Нічого дивного! Просто Укрпошта не каже всю правду! Це грубе порушення умов договору і штраф накладений обґрунтовано! Пенсійний фонд не має коштів для фінансування виплат раніше графіка тому, якщо Укрпошта комусь виплатила раніше графіка, то хтось свою пенсію вчасно не отримав! Тут потрібен порядок! Взагалі пенсії, згідно умов договору між ПФУ і Укрпоштою завжди виплачуються напередодні, якщо день виплати випадає на вихідний, але не за два дні до вихідного!
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24.12.2020 09:45 Ответить
А як відбивається переказ грошей?! З ПФУ до Укрпошти. Та і ці гроші ж треба в готівці. Тобто гроші завчасно переказують на рахунок Укрпошти... Чи там якийсь інший механізм?
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24.12.2020 13:11 Ответить
Я тут трошки влезу с крамольным... -- российские пенсионеры в Германии, получают российскую пенсию -- бесплатными банковскими переводами! -- и она не влияет на величину немецкой.
...это ещё при Кучме было договорено... -- но не с Кучмой.
С Казахстаном тоже -- две пенсии кацапы получают.
-- в отличии от гордых и независимых нас с вами...
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23.12.2020 23:40 Ответить
А в элдэнээр тоже две пенсии получают.
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23.12.2020 23:43 Ответить
Хоть переезжай...*)
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23.12.2020 23:47 Ответить
Я хотел тебе предложить.
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23.12.2020 23:52 Ответить
Мне ещё на немцев пахать 4 года! -- ...а там? -- я в Россию не поеду -- буду дома горевать...*)
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23.12.2020 23:57 Ответить
Кормільцам України, від України.
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23.12.2020 23:51 Ответить
Постойте, а зеля разве уже не носит пенсии?
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23.12.2020 23:56 Ответить
Дыхалка слабая, да и излишний вес не позволяет мотаться, мурчит только по видосику.
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24.12.2020 06:47 Ответить
Да... какое разочарование для мудрого нарИда...
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24.12.2020 07:16 Ответить
Человек фактически признал, что не в состоянии справляться с должностными обязанносттями - руководить Укрпочтой. Его, так идли иначе, нужно от этой должности освободить, лучше ббы для него, чтобы он это сам сделал. Но, по-любому, это внутреннее дело исполнительной власти и нет здесь царя ни в виде законодательной, ни в виде судебной власти. Ився демагогия, которая разводится вокруг этого вопроса имеет целью меркантильные интересы конкретных лиц, и ничего более.
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23.12.2020 23:59 Ответить
Заставить людей работать бесплатно?!
На Колыму!
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24.12.2020 07:17 Ответить
100%! Керівники Укрпошти жирують, проїдаючи те, що було напрацювано попередниками! Продають майно, викручують руки державі, вимагаючи дотацій!
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24.12.2020 10:06 Ответить
Это заявляет гендиректор, у которого миллионная зряплата? Он что, хочет, чтобы пенсионеры присоединились к ФОПам?
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24.12.2020 06:45 Ответить
"Укрпошта" буде змушена припинити доставку пенсій з 1 січня, якщо Кабмін не оплатить цю послугу, - Смілянський - Цензор.НЕТ 4070
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24.12.2020 08:26 Ответить
А в чем проблема? Кто заработал пенсию, тот ее и получает. Сам. Его пенсия - его проблемы как ее получить. Вот скотодамбасы аж с ОРДЛО ежемесячно шастают на территорию где люди живут за подаянием от фошистов.
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24.12.2020 09:03 Ответить
Рад. Очень рад!
За кого господа пенсионеры голосовали 2 года назад? --- Правильно! Тогда ш плохо фсё было, изменения срАчно были нужны.
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24.12.2020 09:46 Ответить
2020 год, банковские карты, а почта до сих пор пенсию носит, от такое было самое лучшее образование в совке, мозги отшибало так, что концепция счета в банке и карта как средство доступа к нему - запредельные вещи для понимания
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24.12.2020 10:18 Ответить
Смелянский просто сволота,яка сама собi призначила зарплатню бiльше чим у президента США.В якiй комерцiйнiй корпорацii мененджер може собi призначити зарплату? В нiякiй,але в украiнськiй державнiй Укрпоштi це можливо! Тож держава(уряд )повинна визначати таким як Смелянський,а не сам вiн собi та своiм наближеним!
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24.12.2020 10:55 Ответить
Это уже конец эпохи бедности, или начало конца ?
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24.12.2020 11:09 Ответить
ахметову и коломойскому - все, укрпочте - нихера
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24.12.2020 11:58 Ответить
ну что ЗЕБЕнчики, еще не устали от реформ и новшеств своего нарко-Дэбила??? каждый день радует со своими малоПИД,,,роскими Отбросами....
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24.12.2020 20:07 Ответить
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