"Укрпочта" будет вынуждена прекратить доставку пенсий с 1 января, если Кабмин не оплатит данную услугу, - Смелянский

"Укрпочта" вынуждена будет с 1 января 2021 года прекратить доставку пенсий, если Кабинет Министров не примет решение об оплате государством услуг по доставке пенсионных выплат.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил генеральны директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на Кабмине должен быть рассмотрен вопрос оплаты государством доставки пенсий для 3,6 млн пенсионеров. После пересмотра минимальной зарплаты только в части ЕСВ "Укрпочта" заплатит на 500 млн грн больше, чем в 2020 году, без учета расходов на повышение зарплат. Поэтому если вопрос не будет решен положительно, "Укрпочта" будет вынуждена прекратить доставку пенсий с 1 января. "Укрпочта" не благотворительная фонд и не может дотировать газеты, письма и пенсии ", - написал Смелянский.

Он добавил, что в случае, если государство не оплатит услугу по доставке пенсий, также будет аннулировано и сотрудничество "Укрпочты" с ЕИБ и ЕБРР в части привлечения 100 млн евро - из-за убыточности государственного почтового оператора.

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Позже Смелянский сообщил, что 23 декабря Кабмин не принял решение по тарифам на доставку пенсий.

"КМУ решил подержать интригу по доставке пенсий до завтра", - написал глава "Укрпочты".

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