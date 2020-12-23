"Укрпочта" будет вынуждена прекратить доставку пенсий с 1 января, если Кабмин не оплатит данную услугу, - Смелянский
"Укрпочта" вынуждена будет с 1 января 2021 года прекратить доставку пенсий, если Кабинет Министров не примет решение об оплате государством услуг по доставке пенсионных выплат.
Об этом на своей странице в Фейсбук заявил генеральны директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня на Кабмине должен быть рассмотрен вопрос оплаты государством доставки пенсий для 3,6 млн пенсионеров. После пересмотра минимальной зарплаты только в части ЕСВ "Укрпочта" заплатит на 500 млн грн больше, чем в 2020 году, без учета расходов на повышение зарплат. Поэтому если вопрос не будет решен положительно, "Укрпочта" будет вынуждена прекратить доставку пенсий с 1 января. "Укрпочта" не благотворительная фонд и не может дотировать газеты, письма и пенсии ", - написал Смелянский.
Он добавил, что в случае, если государство не оплатит услугу по доставке пенсий, также будет аннулировано и сотрудничество "Укрпочты" с ЕИБ и ЕБРР в части привлечения 100 млн евро - из-за убыточности государственного почтового оператора.
Позже Смелянский сообщил, что 23 декабря Кабмин не принял решение по тарифам на доставку пенсий.
"КМУ решил подержать интригу по доставке пенсий до завтра", - написал глава "Укрпочты".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ті пєнси, що 21.04.2019 голосували «за Вальодю, протів мородьора», повинні зацінити.
https://www.google.com/amp/s/www.slovoidilo.ua/amp/2020/12/23/novyna/suspilstvo/ukrposhtu-oshtrafuvaly-15-mln-hrn-nesvoyechasnu-vyplatu-pensij
«Пенсійний фонд України наклав на «Укрпошту» штраф майже 1,5 млн грн за те, що ми, увага, на день раніше (через перенесення вихідних на День Незалежності) виплатили пенсії у селах Тернопільської області», - написав Смілянський.
Він уточнив, що компанію звинуватили в порушенні договору, оскільки дата виплати пенсій не збігалася з датою у відомостях та додав, що «Укрпошта» оскаржувати рішення Фонду в суді.
...это ещё при Кучме было договорено... -- но не с Кучмой.
С Казахстаном тоже -- две пенсии кацапы получают.
-- в отличии от гордых и независимых нас с вами...
На Колыму!
За кого господа пенсионеры голосовали 2 года назад? --- Правильно! Тогда ш плохо фсё было, изменения срАчно были нужны.