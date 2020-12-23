В Украине подозревают две мутации COVID-19, для подтверждения их отправили в определенную ВОЗ лабораторию в Лондоне, - руководитель отдела ЦОЗ Остапчук
В Украине не проводят исследований на различные штаммы коронавируса. Их проводят в специально определенных ВОЗ референтных лабораториях, куда все страны присылают образцы.
Об этом в комментарии Громадському радіо сказал руководитель отдела организации лабораторных исследований Центра общественного здоровья Тарас Остапчук, пишет Цензор.НЕТ.
"Проблема пандемии, она не только украинская, а мировая. Поэтому ВОЗ определило лаборатории, которые проводят такое секвенирование (выделение генотипа вируса) на мировом уровне", - заявил он.
Остапчук отметил, что в Украине выделили два штамма коронавируса, окончательный ответ относительно них получат до конца этого года.
"В Украине генотипирование вируса SARS-Cov-2 не проводится, поэтому Центром общественного здоровья было направлено 50 образцов, по две из каждой области, в лабораторию от ВОЗ. Для европейских стран такая лаборатория референтная находится в Великобритании, в Лондоне. В январе направим в лабораторию очередную партию образцов вируса, чтобы в динамике смотреть, мутирует вирус или нет", - сообщил руководитель отдела организации лабораторных исследований Центра общественного здоровья.
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Одно радует -- расхлёбывать его будет вся Европа -- страна ж ключевая.
Но сперва Беларусь! -- окно в парашу...
Зараз дивилась нове відео доктора Берга, де він наполегливо нам пропонує для захисту від вірусів полоскати горло соленим розчином. Згадала, як мене у дитинстві мама примушувала це робити і я не так часто хворіла, як інші діти. Берг пропонує гімалайську рожеву сіль, але можна і звичайну морську, половину чайної ложки на стакан теплої води. З завтрашнього дня почну це робити і вам раджу. Все ж таки наші бабусі та матусі, які нас примушували це робити, не такі вже і дурні були. Звичайно, ж доктор Берг з наукової точкі зору все пояснив та розібрав.
«Он не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов… С какой целью - неясно... Моя работа - представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему. В подкасте https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32184-EXCLUSIF-Pour-Pr-Montagnier-SARS-CoV-2-serait-virus-manipule-Chinois-l-ADN-de-VIH-podcast Pourquoi docteur днем ранее господин Монтанье предположил, что вирус был создан в лаборатории Уханя в Китае (маленькая моя ремарочка а лабораторию построили французы и в Ухане и в NIH (CIF), и исследования там проводили на деньги гранты США до 20.04.2020). По его словам, он опирался на изучение структуры вируса, которое приводится в https://www.researchgate.net/publication/339331507_Wuhan_nCoV-2019_SARS_Coronaviruses_Genomics_Fractal_Metastructures_Evolution_and_Origins исследовании французского математика Жан-Клода Переза.
«Он не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов… С какой целью - неясно... Моя работа - представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему. В подкасте https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32184-EXCLUSIF-Pour-Pr-Montagnier-SARS-CoV-2-serait-virus-manipule-Chinois-l-ADN-de-VIH-podcast Pourquoi docteur днем ранее господин Монтанье предположил, что вирус был создан в лаборатории Уханя в Китае (маленькая моя ремарочка а лабораторию построили французы и в Ухане и в NIH, и исследования там проводили на гранты США до 20.04.2020). По его словам, он опирался на изучение структуры вируса, которое приводится в https://www.researchgate.net/publication/339331507_Wuhan_nCoV-2019_SARS_Coronaviruses_Genomics_Fractal_Metastructures_Evolution_and_Origins исследовании французского математика Жан-Клода Переза. Мало того что ковид проникает в клетки так он еще влазит в геном человека, вот что натворили Билл Гейтсы и международные корпорации, а это означает что вакцина против ковида бесполезна поскольку каждая вакцина будет єффективна только для одного штама вируса для другого мутанта вируса она просто бесполезна. Спасиба дотору Барику и его финансисту за биологическое оружие. А также тупорылому Дональду Трампу который вместо США разрешил финансировать ВООЗ частным инвесторам с фармкорпораций.