В Украине подозревают две мутации COVID-19, для подтверждения их отправили в определенную ВОЗ лабораторию в Лондоне, - руководитель отдела ЦОЗ Остапчук

В Украине не проводят исследований на различные штаммы коронавируса. Их проводят в специально определенных ВОЗ референтных лабораториях, куда все страны присылают образцы.

Об этом в комментарии Громадському радіо сказал руководитель отдела организации лабораторных исследований Центра общественного здоровья Тарас Остапчук, пишет Цензор.НЕТ.

"Проблема пандемии, она не только украинская, а мировая. Поэтому ВОЗ определило лаборатории, которые проводят такое секвенирование (выделение генотипа вируса) на мировом уровне", - заявил он.

Остапчук отметил, что в Украине выделили два штамма коронавируса, окончательный ответ относительно них получат до конца этого года.

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"В Украине генотипирование вируса SARS-Cov-2 не проводится, поэтому Центром общественного здоровья было направлено 50 образцов, по две из каждой области, в лабораторию от ВОЗ. Для европейских стран такая лаборатория референтная находится в Великобритании, в Лондоне. В январе направим в лабораторию очередную партию образцов вируса, чтобы в динамике смотреть, мутирует вирус или нет", - сообщил руководитель отдела организации лабораторных исследований Центра общественного здоровья.