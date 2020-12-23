Трамп ветировал оборонный бюджет США с новыми санкциями против "Северного потока-2" и помощью Украине

Действующий президент США Дональд Трамп ветировал проект военного бюджета на 2021 финансовый год, который одобрил Конгресс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Трамп заявил, что возвращает документ в Конгресс без подписи, и назвал его "подарком России и Китаю" в нынешнем виде.

По словам президента США, документ "противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенной роли США в сфере нацбезопасности и внешней политики". Также Трамп заявил, что проект бюджета "содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю", и раскритиковал его за отсутствие пункта об усилении контроля за соцсетями.

В бюджет в том числе входили новые санкции против газопровода "Северный поток-2". На укрепление обороноспособности Украины планировалось выделить 250 млн долларов.

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По мнению американских СМИ, конгрессмены, скорее всего, отменят вето Трампа.

Напомним, 11 декабря Сенат США подавляющим большинством голосов (84-13) и 8 декабря Палата представителей Конгресса США (335-78) одобрили законопроект "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году" (NDAA 2021). Документ предусматривает выделение Украине на цели помощи по безопасности в 2021 году по программе "Инициатива помощи по безопасности Украине" $250 млн, в том числе $75 млн на приобретение для нужд ВСУ летальных видов вооружения, что на $25 млн больше, чем в 2020 году.

Кроме того, NDAA 2021 предусматривает ужесточение санкций против строительства "Северного потока-2", в частности расширение перечня услуг, подпадающих под действие санкций США в соответствии с законом "О защите энергетической безопасности Европы" 2019 года. Для вступления в силу, NDAA 2021 должен быть подписан президентом США.

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