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Трамп ветировал оборонный бюджет США с новыми санкциями против "Северного потока-2" и помощью Украине

Трамп ветировал оборонный бюджет США с новыми санкциями против

Действующий президент США Дональд Трамп ветировал проект военного бюджета на 2021 финансовый год, который одобрил Конгресс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Трамп заявил, что возвращает документ в Конгресс без подписи, и назвал его "подарком России и Китаю" в нынешнем виде.

По словам президента США, документ "противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенной роли США в сфере нацбезопасности и внешней политики". Также Трамп заявил, что проект бюджета "содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю", и раскритиковал его за отсутствие пункта об усилении контроля за соцсетями.

В бюджет в том числе входили новые санкции против газопровода "Северный поток-2". На укрепление обороноспособности Украины планировалось выделить 250 млн долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заблокировал заявление Белого дома о причастности РФ к кибератаке на ведомства США, - Associated Press

По мнению американских СМИ, конгрессмены, скорее всего, отменят вето Трампа. 

Напомним, 11 декабря Сенат США подавляющим большинством голосов (84-13) и 8 декабря Палата представителей Конгресса США (335-78) одобрили законопроект "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году" (NDAA 2021). Документ предусматривает выделение Украине на цели помощи по безопасности в 2021 году по программе "Инициатива помощи по безопасности Украине" $250 млн, в том числе $75 млн на приобретение для нужд ВСУ летальных видов вооружения, что на $25 млн больше, чем в 2020 году.

Кроме того, NDAA 2021 предусматривает ужесточение санкций против строительства "Северного потока-2", в частности расширение перечня услуг, подпадающих под действие санкций США в соответствии с законом "О защите энергетической безопасности Европы" 2019 года. Для вступления в силу, NDAA 2021 должен быть подписан президентом США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп внезапно вспомнил и назвал "идеальным" прошлогодний скандальный разговор с Зеленским

Автор: 

США (26763) Трамп Дональд (5331)


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Топ комментарии
+39
Вот говнюк кремлёвский!!!
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23.12.2020 23:38
+28
Дембельский аккорд перед рывком... Он еще в овальном кабинете большую кучу говна насрет, - русские они такие...
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23.12.2020 23:42
+24
"Не вдалось перемогти, так хоч насеру наостанок...".
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23.12.2020 23:43
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Ти точно новину прочитав ?
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24.12.2020 00:15 Ответить
кацап, згинь
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24.12.2020 00:18 Ответить
о старається для ***.а
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24.12.2020 00:12 Ответить
Не думаю. Больше похоже на выбрыки обиженного капризного ребенка.
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24.12.2020 00:14 Ответить
Мда. Некрасиво. Достойно проигрывать тоже нужно уметь. Ну такой его выбрык был прогнозируем. Помнится проскакивала инфа что он такое учудить может.
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24.12.2020 00:12 Ответить
Почитайте сегодняшнюю новость про то, что у Трампа готовят новые санкции против сп2
Трамп ветировал бюджет, потому что хочет более жестких санкций для Китая.
Статьи помощи для Украины, а тем более санкций, пересматриваться не будут.
Подача, как в жёлтой прессе
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24.12.2020 00:13 Ответить
Так ти посилання на авторитетне джерело дай,а ми посміємося.
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24.12.2020 00:17 Ответить
https://apnews.com/article/donald-trump-media-defense-policy-john-thune-china-ed44ba06cbd9f6fc7f8764f66e345472
Associated Press достаточно авторитетное? Или буквы не понятные?
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24.12.2020 00:20 Ответить
Ти даєш посилання на відмазки Трампа,де він буде ветувати з-за Китаю ? Так про це й на Цензорі написали.
Бачиш,в чому річ,4 грудня Трамп погрожував не підписувати з-за відміни статті 230 (цензура в інтернеті) https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1334718387583377408 , потім ,13 грудня до цих причин додався Китай https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1338149139205550086
Врешті,додалася й рф...
Рівняння 1+1 просто вирішується.
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24.12.2020 00:54 Ответить
Все выкручивают таким образом чтобы порадоваться победе Байдена. Скоро демократы им устроят холодный душ.
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24.12.2020 00:20 Ответить
Не являюсь фанатом Трампа, особенно после его поведения на встрече с *уйлом. Просто противно, когда сознательно перекручивают подачу информации, влияя на сознание забаненных в гугле люмпенов
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24.12.2020 00:26 Ответить
это ж каким нужно быть грязным и на каком крючке чтобы так вылизывать КК тут блуд с красавицами и кровать Обамы просто мелкие шалости.
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24.12.2020 00:16 Ответить
чубатый под дембель расходился. так и сыпет. но не на долго.
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24.12.2020 00:18 Ответить
"... опосля в рояль насрали, чудно время провели. "(С)
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24.12.2020 00:27 Ответить
Трампушка боится путлера сильнее, чем всю америку.
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24.12.2020 00:30 Ответить
Так вот почему ***** решил быстрыми темпами достраивать СП-2, пока его Рыжий агент еще на должности тянет время
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24.12.2020 00:35 Ответить
Эй, трамписты, а ну расскажите, как Трамп СП-2 заблокировал и помогает Украине.
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24.12.2020 00:43 Ответить
Чисто скунс куме.
-Так.Весь цей час,вважали,що в нього белка на головi,а насправдi, то був скунс маскировавшийся под белку
Трамп ветував оборонний бюджет США з новими санкціями проти "Північного потоку-2" і допомогою Україні - Цензор.НЕТ 1169
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24.12.2020 00:54 Ответить
Трамп ветував оборонний бюджет США з новими санкціями проти "Північного потоку-2" і допомогою Україні - Цензор.НЕТ 5314
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24.12.2020 01:06 Ответить
В бюджет в том числе входили новые санкции против газопровода "Северный поток-2". На укрепление обороноспособности Украины планировалось выделить 250 млн долларов.Источник: https://censor.net/ru/n3238795

Але це - не цікаво читачам.
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24.12.2020 01:46 Ответить
Саме це читачам і цікаво.Чому Донні не бажає підписувати бюджет,де передбачена пристойна військова допомога Україні,санкції проти ПП-2,проти Туреччини за закупівлю С-400, припинення виводу військ США з Німеччини,вигадуючи сміховинні приводи.
Тим більше,що за це проголосував Сенат ! Сенат,де республіканська більшість(53 зі 100) ! 84-13 !!!!
Тим більш,що зрозуміло,при такому співвідношенні голосів,(84-13,335-78),конгрес легко подолає трампівське вето !
На що він надіється ? Що лоббісти з рф куплять достатню кількість конгресменів ,щоб затягнути прийняття бюджету,доки його друг спробує добудувати ПП-2 ? Маловірогідно.
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24.12.2020 02:46 Ответить
Трамп заявил, что возвращает документ в Конгресс без подписи, и назвал его "подарком России и Китаю" в нынешнем виде.
По словам президента США, документ "противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенной роли США в сфере нацбезопасности и внешней политики". Также Трамп заявил, что проект бюджета "содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю", и раскритиковал его за отсутствие пункта об усилении контроля за соцсетями.Источник: https://censor.net/ru/n3238795

На що він сподівається - не написано.
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24.12.2020 04:00 Ответить
Предетор, передайте Ведані мое дякую за перепостувавання частки новини....
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24.12.2020 04:38 Ответить
о це так подарунок зробив тримп пукіну під кінець свого убогого недопрезидентства! ПП2 бути! УГА! Якби не вся американська верховна рада, то вже би давно в білому домі сидів сам пукін-шеломов, а не тримп!

та й взагалі тримп пролітає по всім параметрам: вибори програв і загальні, і виборців. Верховний суд відхилив всі його претензії. Сенат голосує проти нього... СУЦІЛЬНІ ПРОВАЛИ!!!
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24.12.2020 03:04 Ответить
Л- логіка. Трамп всерівно кремльовська канцерва - бо не захотів робити подарок Росії.
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24.12.2020 03:29 Ответить
конкретно в чому там "подарок"????
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24.12.2020 03:39 Ответить
Там трампівська логіка.То не для простих смертних.
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24.12.2020 04:09 Ответить
The NDAA determines everything from how many ships are bought to soldiers' pay to how to address geopolitical threats.

Наразі загроза США зі сторони Китая, та й Росія не відстає
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24.12.2020 04:20 Ответить
То есть Трамп ветировал не из-за северного потока и т.д.
Трамп похоронил северный поток и давил рф все годы.
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24.12.2020 03:35 Ответить
В - вдячність. Трамп - виділив Україні 453 млн через COVID-19 Relief Bill, за це вони масово називають його агентом кремля.
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24.12.2020 03:36 Ответить
Трамп може виділити лише гівняшку з себе.
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24.12.2020 03:45 Ответить
453 млн - гроші платників податків США, думаю їм було би здорово взнати як в Україні це цінять
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24.12.2020 03:51 Ответить
Як там паготка і Канаді?
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24.12.2020 04:12 Ответить
як казала стабілізаторша гривні твіттами - тре казати "Canadia"
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24.12.2020 04:19 Ответить
Доречі, я так і написала, але клятий т-9 виправив.
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24.12.2020 04:21 Ответить
пробачте вже - не маю поняття, шо це за звір - т-9
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24.12.2020 04:29 Ответить
Це такий «помічник» набору слів, який шо хоче те й пише навипередки. Якщо не перечитати коментар, можна так зганьбитися, шо караул.
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24.12.2020 04:50 Ответить
то той підлабузник, що тайпаеш "а" - а він тобі всі варіанти?
тут і правда - не там нажмеш - і вже не ти пишешь, а він
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24.12.2020 05:00 Ответить
Він ще ******** правильно написане слово виправити та написати неправильно.
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24.12.2020 05:07 Ответить
Таки ветировал тварюка пуйловская. Надеется что не будет голосов для преодоления вето? Было более чем достаточно. Неужто что-то поменялось?
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24.12.2020 04:05 Ответить
Сумма в 250 млн. долл. для США это вообще не о чем, тем более что раньше выделяли в несколько раз больше - Украина в этом вопросе не на первом месте. Так вопрос стоит защита интересов Америки в экономической войне с Китаем - вопрос приемственности новой власти.
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24.12.2020 06:43 Ответить
Защитников припадочного психа набежала свора, всю ветку засрали.
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24.12.2020 04:10 Ответить
Контора бдіт.
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24.12.2020 04:11 Ответить
Ему не нравится что BLM и демократы хотят отправить конфедератов на свалку истории.

Трамп ветував оборонний бюджет США з новими санкціями проти "Північного потоку-2" і допомогою Україні - Цензор.НЕТ 4776
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24.12.2020 04:25 Ответить
Рижий ідіот твердо стоїть в бойовій позиції скунса. Американці йому рукоплещуть голосами проти за ковід від Білла Гейтса і доктора Баріка.
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24.12.2020 07:27 Ответить
Ну,кто там еще сомневается в ,,полезности,, этого мудака для Украины?
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24.12.2020 07:39 Ответить
не *********** ниразу, лол, донни как можно так палится тупо
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24.12.2020 08:03 Ответить
Трампу надо показать, как он старался.
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24.12.2020 08:13 Ответить
да уж...



Трамп ветував оборонний бюджет США з новими санкціями проти "Північного потоку-2" і допомогою Україні - Цензор.НЕТ 4945




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24.12.2020 18:32 Ответить
Порошекно тоже перед уходом судей поназначал ,теперь проблемы разгрести не можем.Трам еще та мразь.
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24.12.2020 08:18 Ответить
А я на новый год буду дерьмом!
И обгажу вам весь праздник.
(с) Tрaмп
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24.12.2020 09:50 Ответить
американцы просто обязаны посадить это дерьмо и надолго....
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24.12.2020 11:45 Ответить
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