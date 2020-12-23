Трамп ветировал оборонный бюджет США с новыми санкциями против "Северного потока-2" и помощью Украине
Действующий президент США Дональд Трамп ветировал проект военного бюджета на 2021 финансовый год, который одобрил Конгресс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Трамп заявил, что возвращает документ в Конгресс без подписи, и назвал его "подарком России и Китаю" в нынешнем виде.
По словам президента США, документ "противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенной роли США в сфере нацбезопасности и внешней политики". Также Трамп заявил, что проект бюджета "содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю", и раскритиковал его за отсутствие пункта об усилении контроля за соцсетями.
В бюджет в том числе входили новые санкции против газопровода "Северный поток-2". На укрепление обороноспособности Украины планировалось выделить 250 млн долларов.
По мнению американских СМИ, конгрессмены, скорее всего, отменят вето Трампа.
Напомним, 11 декабря Сенат США подавляющим большинством голосов (84-13) и 8 декабря Палата представителей Конгресса США (335-78) одобрили законопроект "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году" (NDAA 2021). Документ предусматривает выделение Украине на цели помощи по безопасности в 2021 году по программе "Инициатива помощи по безопасности Украине" $250 млн, в том числе $75 млн на приобретение для нужд ВСУ летальных видов вооружения, что на $25 млн больше, чем в 2020 году.
Кроме того, NDAA 2021 предусматривает ужесточение санкций против строительства "Северного потока-2", в частности расширение перечня услуг, подпадающих под действие санкций США в соответствии с законом "О защите энергетической безопасности Европы" 2019 года. Для вступления в силу, NDAA 2021 должен быть подписан президентом США.
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Трамп ветировал бюджет, потому что хочет более жестких санкций для Китая.
Статьи помощи для Украины, а тем более санкций, пересматриваться не будут.
Подача, как в жёлтой прессе
Associated Press достаточно авторитетное? Или буквы не понятные?
Бачиш,в чому річ,4 грудня Трамп погрожував не підписувати з-за відміни статті 230 (цензура в інтернеті) https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1334718387583377408 , потім ,13 грудня до цих причин додався Китай https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1338149139205550086
Врешті,додалася й рф...
Рівняння 1+1 просто вирішується.
-Так.Весь цей час,вважали,що в нього белка на головi,а насправдi, то був скунс маскировавшийся под белку
Але це - не цікаво читачам.
Тим більше,що за це проголосував Сенат ! Сенат,де республіканська більшість(53 зі 100) ! 84-13 !!!!
Тим більш,що зрозуміло,при такому співвідношенні голосів,(84-13,335-78),конгрес легко подолає трампівське вето !
На що він надіється ? Що лоббісти з рф куплять достатню кількість конгресменів ,щоб затягнути прийняття бюджету,доки його друг спробує добудувати ПП-2 ? Маловірогідно.
По словам президента США, документ "противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенной роли США в сфере нацбезопасности и внешней политики". Также Трамп заявил, что проект бюджета "содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю", и раскритиковал его за отсутствие пункта об усилении контроля за соцсетями.Источник: https://censor.net/ru/n3238795
На що він сподівається - не написано.
та й взагалі тримп пролітає по всім параметрам: вибори програв і загальні, і виборців. Верховний суд відхилив всі його претензії. Сенат голосує проти нього... СУЦІЛЬНІ ПРОВАЛИ!!!
Наразі загроза США зі сторони Китая, та й Росія не відстає
Трамп похоронил северный поток и давил рф все годы.
тут і правда - не там нажмеш - і вже не ти пишешь, а він
И обгажу вам весь праздник.
(с) Tрaмп