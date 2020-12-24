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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оштрафованы 25 граждан Украины, въехавшие в оккупированный Крым по Керченскому мосту, - ГПСУ

Оштрафованы 25 граждан Украины, въехавшие в оккупированный Крым по Керченскому мосту, - ГПСУ

На админгранице между Крымом и Херсонской областью украинские пограничники выявили 25 человек, нарушивших порядок въезда на оккупированный полуостров. Их оштрафовали на общую сумму 42 500 гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Во время проверки документов на КПВВ "Каланчак" пограничники обнаружили 17 граждан Украины, а на КПВВ "Чонгар" 8 граждан Украины, которые нарушили порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Все они незаконно попали в аннексированный Крым с территории Российской Федерации по Керченскому мосту", - говорится в сообщении Херсонского пограничного отряда ГПСУ.

Нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 204-2 КоАП Украины.

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Госпогранслужба (6455) Крым (26404) Керченский мост (393) штраф (1285)


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Топ комментарии
+15
Что тут можно сказать. Дебилы эти так называемые граждане. Других слов наверное не подобрать. Как по мне сейчас в Крыму без особой, ну очень важной причины, украинцу делать нечего от слова совсем. А закон своей страны нарушать нужно быть вообще безголовым придурком. Их еще и мало оштрафовали. За нарушение карантинного режима и то больше штрафуют.
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24.12.2020 00:07
+4
Ну що ж, нормальний бізнес: міст кацапи будували, а гроші за проїзд по ньому наші збирають. Ось тобі і Діснейленд. А Зєлі чомусь не підходить, хоче інший.
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24.12.2020 00:11
+3
Де білов треба учить,а бюджет поповнювати.Тільки щось штраф малий, скоріше всього вони добровільно поїхали так, щоб не обїзджати кругом дирки-лирки
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24.12.2020 00:43
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Что тут можно сказать. Дебилы эти так называемые граждане. Других слов наверное не подобрать. Как по мне сейчас в Крыму без особой, ну очень важной причины, украинцу делать нечего от слова совсем. А закон своей страны нарушать нужно быть вообще безголовым придурком. Их еще и мало оштрафовали. За нарушение карантинного режима и то больше штрафуют.
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24.12.2020 00:07 Ответить
А як проїхати з Кубані в Херсон? Не визнають цим, що Крим не територія України, а якась "зона відчуження"?
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24.12.2020 00:37 Ответить
Треба Кубань приєднати доУкраїни і все буде нормально, сядеш в Інтерсіті і через 4 години в Херсоні
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24.12.2020 00:49 Ответить
Щось не хочуть українці Польщі, Словакії, Румунії і навіть Молдови до України, навіть їхати вчитись.
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24.12.2020 00:59 Ответить
А як проїжджали до того як збудували міст?
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24.12.2020 00:54 Ответить
Був паром з Криму і через Донецьку обл.
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24.12.2020 01:02 Ответить
Ми легких шляхів не шукаємо. Правда ж? Не дякуй.
Оштрафованы 25 граждан Украины, въехавшие в оккупированный Крым по Керченскому мосту, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2388
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24.12.2020 01:10 Ответить
Так собі маршрут. Перетин КПП Новоазовськ такий самий незаконний, як і проїзд по тому мосту. Плюс дороги через Широкіно нема, треба робити крюк на Гнутово, де по ідеї випишуть такий самий штраф за незаконний перетин кордону в Новоазовську.
Щоб було все законно, треба з Ростова їхати аж на Красну Талівку.
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24.12.2020 03:34 Ответить
Я показав той маршрут, який мені прорахував сервіс Гугл-карта. Я думаю, що він таки враховує стан доріг. До тогож на скільки я розумію, ці громадяни попали в кацапію спочатку досить законним чином. А перетнули незаконно кордон, коли назад повертались. Бо відслідкувати, наприклад, їздили вони мостом чи ні було б досить проблемно, якби вони перетенали кордон через КПП з Кримом. Тобто і в той, і в зворотній бік крізь одне й те саме КПП. Ну і по-друге. Автобусні рейси https://busfor.ua/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83 Херсон - Ростов-на-Дону курсують досить регулярно. Відповідно можна казати, що легальній шлях туди таки існує. Можливо довший, але, як я писав вище, повинна бути винятково поважна причина, щоб їхати в Крим, або в кацапію українцю. Це досить небезпечно взагалі.
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24.12.2020 10:17 Ответить
Гугл малює фігню. Він взагалі через диру малює фігню, так як його дані засновані на русі транспортних засобів, в яких є девайси з гугловським сервісом. А де-факто там машини шастають. Нема в Широкино дороги, тут Гугл взагалі стратив. В Новоазовську на кордоні з хлостаном КПП контролюють орки з дири. Перетин кордону там, де нема українського КПП, незаконний. Законний шлях з Херсона на Ростов - через Красну Талівку.
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24.12.2020 18:52 Ответить
Законы своей страны у нас нарушает 9 из 10 украинцев, а мизерная сумма штрафа дешевле, чем если из Крыма ехать обратно через Керченский мост. Это все - следствие беззубого украинского закона. Если бы штраф был хотя бы 17000 гривен - то они бы дважды подумали.
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24.12.2020 00:51 Ответить
Ну що ж, нормальний бізнес: міст кацапи будували, а гроші за проїзд по ньому наші збирають. Ось тобі і Діснейленд. А Зєлі чомусь не підходить, хоче інший.
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24.12.2020 00:11 Ответить
за ізік ще ось буде, теж дірку бюджетну буде чим закрити.
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24.12.2020 00:24 Ответить
Оштрафованы 25 граждан Украины, въехавшие в оккупированный Крым по Керченскому мосту, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 8375
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24.12.2020 00:24 Ответить
Де білов треба учить,а бюджет поповнювати.Тільки щось штраф малий, скоріше всього вони добровільно поїхали так, щоб не обїзджати кругом дирки-лирки
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24.12.2020 00:43 Ответить
Что за бред?
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24.12.2020 08:47 Ответить
 
 