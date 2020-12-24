Оштрафованы 25 граждан Украины, въехавшие в оккупированный Крым по Керченскому мосту, - ГПСУ

На админгранице между Крымом и Херсонской областью украинские пограничники выявили 25 человек, нарушивших порядок въезда на оккупированный полуостров. Их оштрафовали на общую сумму 42 500 гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Во время проверки документов на КПВВ "Каланчак" пограничники обнаружили 17 граждан Украины, а на КПВВ "Чонгар" 8 граждан Украины, которые нарушили порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Все они незаконно попали в аннексированный Крым с территории Российской Федерации по Керченскому мосту", - говорится в сообщении Херсонского пограничного отряда ГПСУ.

Нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 204-2 КоАП Украины.

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