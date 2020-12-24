Конгресс США попытается после Рождества обойти вето Трампа на закон об оборонном бюджете
Члены Конгресса США в начале следующей недели предпримут попытку одобрить оборонный бюджет страны, несмотря на вето президента Дональда Трампа.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
На этой неделе в США будут отмечать Рождество, и конгресс работать не планирует. Издание "Политико" отмечает, что 28 декабря в палате представителей проведут голосование по возвращенному Трампом законопроекту. Если минимум две трети членов палаты представителей выступят за то, чтобы сохранить документ в нынешнем виде, то 29 декабря он поступит на рассмотрение Сената. Если и там минимум две трети выступят за законопроект, то он будет окончательно одобрен, несмотря на вето Трампа.
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Американские наблюдатели отмечают, что голосования покажут, насколько конгрессмены-республиканцы готовы в этой ситуации поддерживать своего однопартийца Трампа. СМИ США прогнозировали, что скорее всего, конгресс без особых проблем обойдет вето президента.
Проект бюджета на оборону изначально был одобрен в Конгрессе подавляющим большинством голосов. Тем не менее, Трамп в среду вернул его в конгресс без подписи.
Оборонный бюджет в нынешнем виде Трамп назвал "подарком Китаю и России".
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"К сожалению, закон не включает важнейшие меры национальной безопасности, включает положения, которые оскорбляют наших ветеранов и историю наших вооруженных сил. Предложенные меры противоречат усилиям моей администрации, нацеленным на то, чтобы интересы нашей страны стояли на первом месте как в вопросах национальной безопасности, так и во внешней политике", - говорится в заявлении президента.
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доки ще якусь муйню не створив...
зверька президент имеет право - вернуть помилованного предидущим президентом зверька обратно в камеру, следующий президент права не имеет...
ето тока пример того как ето рыжее падло гадит на последок стране,
президентом которой он пока еще и является,
но - тварь таки должна уйти по закону, иначе мы ничем он нее не отличаемся...
рыжие завалы будем разгребать после 21 января, а пока палкой по рукам там и где ето возможно в рамках закона...
да, он хворый и очень сильно, баран и прикацапленая рыжая тварь - но ето только мое мнение
обратится в суд Пенсильвании с предоставлением доказательсв,
шо в вашем штате выборы были проведены с нарушениеми.
Пенсинвальский высокий суд дважды уже рыжего послал... - ммм ну скажем в Техас.
Надо будет? - пошлет и в 3й...)))
и так было 4 года - ну вроде уже недолго...
Та взагалі, це вже її конвульсії. Зробити американців політичними інфантілами - йому таки не вдалося.
І кремлівський дружбан таки буде сидіти!
2/3 голосов того же Когресса еще раз - и рыжий, со своим вето,
пляшет дальше в сторону помойки...
часики то, заразы такие, ни на секунду не тормозят - все тик-так....
видимо новости будут позже на Цензоре...от такое у нас рыжее, сбитое *****...