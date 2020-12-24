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Конгресс США попытается после Рождества обойти вето Трампа на закон об оборонном бюджете

Конгресс США попытается после Рождества обойти вето Трампа на закон об оборонном бюджете

Члены Конгресса США в начале следующей недели предпримут попытку одобрить оборонный бюджет страны, несмотря на вето президента Дональда Трампа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На этой неделе в США будут отмечать Рождество, и конгресс работать не планирует. Издание "Политико" отмечает, что 28 декабря в палате представителей проведут голосование по возвращенному Трампом законопроекту. Если минимум две трети членов палаты представителей выступят за то, чтобы сохранить документ в нынешнем виде, то 29 декабря он поступит на рассмотрение Сената. Если и там минимум две трети выступят за законопроект, то он будет окончательно одобрен, несмотря на вето Трампа.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп ветировал оборонный бюджет США с новыми санкциями против "Северного потока-2" и помощью Украине

Американские наблюдатели отмечают, что голосования покажут, насколько конгрессмены-республиканцы готовы в этой ситуации поддерживать своего однопартийца Трампа. СМИ США прогнозировали, что скорее всего, конгресс без особых проблем обойдет вето президента.

Проект бюджета на оборону изначально был одобрен в Конгрессе подавляющим большинством голосов. Тем не менее, Трамп в среду вернул его в конгресс без подписи.

Оборонный бюджет в нынешнем виде Трамп назвал "подарком Китаю и России".

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"К сожалению, закон не включает важнейшие меры национальной безопасности, включает положения, которые оскорбляют наших ветеранов и историю наших вооруженных сил. Предложенные меры противоречат усилиям моей администрации, нацеленным на то, чтобы интересы нашей страны стояли на первом месте как в вопросах национальной безопасности, так и во внешней политике", - говорится в заявлении президента.

Автор: 

вето (362) Конгресс США (1235) помощь (7814) США (26763) Трамп Дональд (5331) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+8
Конгресу треба ще трошки зачекати. Незабаром цю руду мавпу викинуть з Білого дому.
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24.12.2020 00:59
+7
_Трёп врага США и путлеровского шныря надо игнорировать. Очень надеюсь это животное американцы поджарят на электротабуретке за госизмену.
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24.12.2020 01:05
+7
навпроти - не треба чекати нічого ні в коему разі - палкою по ластах тут же,
доки ще якусь муйню не створив...
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24.12.2020 01:11
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Конгресу треба ще трошки зачекати. Незабаром цю руду мавпу викинуть з Білого дому.
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24.12.2020 00:59 Ответить
навпроти - не треба чекати нічого ні в коему разі - палкою по ластах тут же,
доки ще якусь муйню не створив...
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24.12.2020 01:11 Ответить
Тоді нехай викидають цю мавпу зараз та відміняють всі його підписи. Але ж Конгрес не буде порушувати закон, тому їм і доведеться ще місяць терпіти. Я тільки За, щоб йому палкою не тільки по ластах. Ви ж в курсє.
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24.12.2020 02:23 Ответить
рыжий гадит напоследок по больному - помиломать любого прикацапленого
зверька президент имеет право - вернуть помилованного предидущим президентом зверька обратно в камеру, следующий президент права не имеет...
ето тока пример того как ето рыжее падло гадит на последок стране,
президентом которой он пока еще и является,
но - тварь таки должна уйти по закону, иначе мы ничем он нее не отличаемся...
рыжие завалы будем разгребать после 21 января, а пока палкой по рукам там и где ето возможно в рамках закона...
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24.12.2020 02:43 Ответить
_Когда один ублюдок - вражеский агент на высшем посту - может действенно работать на разрушение страны, а страна ничего не может с ним поделать, кроме как лупать глазами, разинув варежку в изумлении от сверхнаглости ублюдка - это серьёзный перекос в устройстве страны. Конкретная бочина!
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24.12.2020 04:55 Ответить
исправляем от собсевенные косяки..... - уже почти...
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24.12.2020 05:03 Ответить
_Я имею ввиду: вот практически открытый вражеский агент разрушает США, попирает Конституцию и призывает к расколу Штатов, а всё что могут сделать с ним США - просто дожидаться окончания срока полномочий ублюдка... Это немыслимо! Это чрезвычайно неправильно. Это неприемлемо опасно.
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24.12.2020 05:18 Ответить
давайте не забывать, шо сейчас мы говорим не о петьке и не о лари в подворотне, а о действующем президенте Соединенных Штатов, главнокомандующем и имеющим столько прав на своем посту, сколько не имеет никто.
да, он хворый и очень сильно, баран и прикацапленая рыжая тварь - но ето только мое мнение
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24.12.2020 05:26 Ответить
_Да? А попытка в нарушение Конституции и гражданских прав американцев отобрать право голоса у нескольких штатов, угрозы этим штатам введением ВП, призывы к выходу ряда штатов из состава США - то всё мелочи жизни, кошка начхала?
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24.12.2020 05:34 Ответить
есть легальные процедуры у уходящего президента, как например,

обратится в суд Пенсильвании с предоставлением доказательсв,
шо в вашем штате выборы были проведены с нарушениеми.
Пенсинвальский высокий суд дважды уже рыжего послал... - ммм ну скажем в Техас.
Надо будет? - пошлет и в 3й...)))
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24.12.2020 05:57 Ответить
_Путлеровцы устраивают второе 9/11, трумп вводит ВП и узурпирует власть. Я бы на вашем месте не расслаблялся. Ничего ещё не закончилось пока людоед жив и сидит в кремле.
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24.12.2020 06:11 Ответить
А что там такие за положения,шо ,по словам Трампа,оскорбляют ветеранов и даже историю вооруденных сил США?
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24.12.2020 00:59 Ответить
_Трёп врага США и путлеровского шныря надо игнорировать. Очень надеюсь это животное американцы поджарят на электротабуретке за госизмену.
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24.12.2020 01:05 Ответить
Может быть один вариант ухода от табуретки,-это если разрушитель мордора является глубоко законспирированным,о чем знают очень немногие.
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24.12.2020 06:38 Ответить
Ініціативи з перейменування військових баз і монументів в честь конфедератів.
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24.12.2020 01:08 Ответить
рыжее словопердие, пардон, и брехня на брехне с самого начала - и не более.
и так было 4 года - ну вроде уже недолго...
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24.12.2020 01:19 Ответить
Путінська шльондра ще робить підлі речі.
Та взагалі, це вже її конвульсії. Зробити американців політичними інфантілами - йому таки не вдалося.
І кремлівський дружбан таки буде сидіти!
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24.12.2020 01:03 Ответить
бюджет был принят Конгрессом подавляющим большинством.
2/3 голосов того же Когресса еще раз - и рыжий, со своим вето,
пляшет дальше в сторону помойки...
часики то, заразы такие, ни на секунду не тормозят - все тик-так....
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24.12.2020 01:08 Ответить
Трамп под занавес хочет насрать, где только может, но самой трудной задачей для него будет насрать в углу Овального кабинета Белого дома.
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24.12.2020 01:28 Ответить
_Боюсь он с путлером ещё приготовил подлянку Штатам... Для путлера закрывается окно возможностей и это античеловеческое животное способно на что угодно. В т. ч. и ещё один 9/11.
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24.12.2020 01:42 Ответить
Трамп будет срать везде, но нигде не сможет снять штаны
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24.12.2020 06:07 Ответить
"trump issues another 26 pardons, including for Roger Stone, Paul Manafort and Jared Kushner's father..."
видимо новости будут позже на Цензоре...от такое у нас рыжее, сбитое *****...
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24.12.2020 03:40 Ответить
очень бы хотелось послушать тампистов - тех, хто за Украину, и услышать их профессиональное мнение ну скажем на счет Манафорта...
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24.12.2020 03:50 Ответить
Він що хоче залишити США без оборони коли в світі є мракобісна РФ, яка прийняла закон, що може перша ззастосувати ядерну зброю. У Дональда все з головою чи пора йому до психіатра сходити.
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24.12.2020 08:28 Ответить
 
 