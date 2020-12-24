Конгресс США попытается после Рождества обойти вето Трампа на закон об оборонном бюджете

Члены Конгресса США в начале следующей недели предпримут попытку одобрить оборонный бюджет страны, несмотря на вето президента Дональда Трампа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На этой неделе в США будут отмечать Рождество, и конгресс работать не планирует. Издание "Политико" отмечает, что 28 декабря в палате представителей проведут голосование по возвращенному Трампом законопроекту. Если минимум две трети членов палаты представителей выступят за то, чтобы сохранить документ в нынешнем виде, то 29 декабря он поступит на рассмотрение Сената. Если и там минимум две трети выступят за законопроект, то он будет окончательно одобрен, несмотря на вето Трампа.

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Американские наблюдатели отмечают, что голосования покажут, насколько конгрессмены-республиканцы готовы в этой ситуации поддерживать своего однопартийца Трампа. СМИ США прогнозировали, что скорее всего, конгресс без особых проблем обойдет вето президента.

Проект бюджета на оборону изначально был одобрен в Конгрессе подавляющим большинством голосов. Тем не менее, Трамп в среду вернул его в конгресс без подписи.

Оборонный бюджет в нынешнем виде Трамп назвал "подарком Китаю и России".

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"К сожалению, закон не включает важнейшие меры национальной безопасности, включает положения, которые оскорбляют наших ветеранов и историю наших вооруженных сил. Предложенные меры противоречат усилиям моей администрации, нацеленным на то, чтобы интересы нашей страны стояли на первом месте как в вопросах национальной безопасности, так и во внешней политике", - говорится в заявлении президента.