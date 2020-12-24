Людям, которые отказались от прививок против COVID-19, хотят запретить пользоваться общественным транспортом во Франции

Правительство Франции поддерживает законопроект, запрещающий пользоваться общественным транспортом людям, которые отказываются сдавать тест на коронавирус или делать прививки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Документ, который ждет рассмотрения в парламенте, призван предоставить правительству Франции юридические рамки для борьбы с пандемией коронавируса и подобными кризисами в будущем. Согласно тексту законопроекта, отрицательный тест на COVID-19 или справка о "профилактическом лечении включительно с применением вакцины" может стать требованием для того, чтобы получить "доступ к общественному транспорту или определенным местам, а также к определенному роду активности".

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В ноябре президент Эммануэль Макрон говорил, что прививки против коронавируса не будут обязательными во Франции. Теперь новый законопроект вызвал возмущение оппозиции, которая считает его слишком жестким. Лидер правой радикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен назвала законопроект "тоталитарным". По ее мнениею, он хоть и не делает прививки обязательными, но "лишает социальной жизни" всех, кто откажется их делать.

Всего во Франции коронавирусом заразились почти 2,4 млн человек, умерли более 56 тыс. За последние сутки зарегистрировано более 14 тыс. новых случаев. Повторный карантин в стране был введен 26 октября.

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