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Новости Коронавирус и карантин
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Людям, которые отказались от прививок против COVID-19, хотят запретить пользоваться общественным транспортом во Франции

Людям, которые отказались от прививок против COVID-19, хотят запретить пользоваться общественным транспортом во Франции

Правительство Франции поддерживает законопроект, запрещающий пользоваться общественным транспортом людям, которые отказываются сдавать тест на коронавирус или делать прививки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Документ, который ждет рассмотрения в парламенте, призван предоставить правительству Франции юридические рамки для борьбы с пандемией коронавируса и подобными кризисами в будущем. Согласно тексту законопроекта, отрицательный тест на COVID-19 или справка о "профилактическом лечении включительно с применением вакцины" может стать требованием для того, чтобы получить "доступ к общественному транспорту или определенным местам, а также к определенному роду активности".

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В ноябре президент Эммануэль Макрон говорил, что прививки против коронавируса не будут обязательными во Франции. Теперь новый законопроект вызвал возмущение оппозиции, которая считает его слишком жестким. Лидер правой радикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен назвала законопроект "тоталитарным". По ее мнениею, он хоть и не делает прививки обязательными, но "лишает социальной жизни" всех, кто откажется их делать.

Всего во Франции коронавирусом заразились почти 2,4 млн человек, умерли более 56 тыс. За последние сутки зарегистрировано более 14 тыс. новых случаев. Повторный карантин в стране был введен 26 октября.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине подозревают две мутации COVID-19, для подтверждения их отправили в определенную ВОЗ лабораторию в Лондоне, - руководитель отдела ЦОЗ Остапчук

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Франция (3520) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Шо за маячня? Ніхто цього не зробить у Європі для своїх, просто залякують. А от нам, як країні третього світу, скоріше за все заборонять в'їзд в ЄС без щеплення.
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24.12.2020 02:14
+7
Ну, і яким чином вони будуть "втілювать в життя" цю "брєдятину"? Як контролювать? Як при Гітлері, "Зірку Давида", чи якийсь інший знак на одяг, змусять нашивать?
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24.12.2020 02:16
+7
Ковідофашизм крокує світом.
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24.12.2020 03:52
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Билл Гейтс помасонистее.
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24.12.2020 07:25 Ответить
Да ладно, русских младенцев сейчас не только масоны едят, может он просто из правого сектора?
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24.12.2020 07:32 Ответить
Ага. По восьмеро хворих на СНІД дітей в кожного чорношкірого.
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24.12.2020 07:44 Ответить
Целые поколения не получится сделать бесплодными тупо потому, что если сделаешь бесплодным текущее поколение, то следующего уже не будет)
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24.12.2020 07:48 Ответить
Следующее поколение завезут вакцинаторы.
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24.12.2020 07:51 Ответить
О, то американців будуть переселяти на чорноземи Африки?
Ти росіянин?
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24.12.2020 07:57 Ответить
Ні, я кацапський московіт. А хіба по змісту не видно ?
Коли морили голодом. а тоді завозили нових дамбасян, це називалось геноцидом.
А коли покоління вимирає трохи зодом, а прибулих завозять поступово - це вже деморафія.
У Крим завезли вже півмільйона завтрашніх "карєнних кримчан".
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24.12.2020 09:01 Ответить
трохи згодом
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24.12.2020 09:02 Ответить
Медсёстры завезут следующее поколение? А ты похоже хорошо курнул)
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24.12.2020 08:05 Ответить
Воно схоже баба-овуляшка. Там замість мозку кіт насрав.
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24.12.2020 07:57 Ответить
На форумі овуляшок одна кацапка писала що вакцинами американці інфікують православних російських діточок вірусом гомосексуалізму.
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24.12.2020 06:55 Ответить
Концлагерь раздаст баланду
Духовной пищей не питайтесь
Добро пожаловать в тюрьму
Живите наслаждайтесь...
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24.12.2020 06:33 Ответить
По сравнению с кремлевской и китайской тюрьмами народов, это санаторий со спа, а не концлагерь)
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24.12.2020 06:44 Ответить
Франция решила себя резко обозначить - теперь понятно, почему Макрон так стелется
под кремль.
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24.12.2020 06:38 Ответить
Концлагерь Мировой революции придуман в Москве еще до Первой Мировой,чЛенин знал что делал...
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24.12.2020 06:47 Ответить
Людям, которые отказались от прививок против COVID-19, хотят запретить пользоваться общественным транспортом во Франции - Цензор.НЕТ 8794
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24.12.2020 06:49 Ответить
Придумали не в Москве, в Москве и Питере только осуществили.
А Ленина использовали как смахивающего на русского.
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24.12.2020 06:59 Ответить
БОЛьШИВИЗМ в Европе, все ближе ее толкает к совку! Я не против не просто санитарно-эпидемиялогических контрмер, даже за специальный кодекс, который должен быть упомянут в конституции (в плане какие права и когда могут быть ограничены).
Но делать надо все с УМОМ (не с бухты барахты) и каждая статья и пункт этого кодекса должна быть безупречно продуманы, адекватны и обоснованы!
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24.12.2020 06:49 Ответить
Большевизм весь разворовали еще в совке)
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24.12.2020 06:56 Ответить
Большевизм с 1917 года сидит в кремле.
И молится на мавзолей-зиккурат с ленинятой.
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24.12.2020 07:01 Ответить
Разворовали давно весь большевизм, а мумия та для прикрытия давно)))
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24.12.2020 07:03 Ответить
БОЛЬШЕВИЗМ - это менталитетет рабского и невежественного БОЛЬШИНСТВА, который узурпаторы наделили формальным "правом голоса" на так называемых "выборах", кому можно запудрить мозги (необременные интелектом и способностью мыслить самостоятельно и критично) и кем можно манипулировать как куклами. Дураков и НЕДЕЕСПОСОБНЫХ невежд всегда БОЛЬШИНСТВО и в этом 99% всех бед человечества.
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24.12.2020 11:58 Ответить
Пора понять что коронобесие есть и будет учение полит- шаманизма и табу от шарлатанов для буратин, пока не проведут публичный диспут три за три против ( эпидемиолг, вирусолог, инфекционист). Даже в религии устраиваются схоластические споры на соборах.
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24.12.2020 06:53 Ответить
В науке это немножко не так, как в религии работает. Наука строится на научных экспериментах, а не на религиозной болтологии..
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24.12.2020 07:05 Ответить
Проблема в том, что если копнуть глубже, окажется что эпидемиологи, вирусологи и инфекционисты, которые выступают "против ковида" в видосиках на Ютубе или соцсетях - на самом деле таковыми не являются, или давно уже лишены всех лицензий, или даже признаны душевно нездоровыми.
И, повторюсь - в серьезных научных изданиях валом информации. Которую ковид-диссиденты считают "проплаченной". И точно также они будут считать проплаченными тех, кто на таком гипотетическом диспуте будет "за"
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24.12.2020 07:09 Ответить
И, кстати, споры на соборах как и устраиваются в религиях, потому что никто не знает реальной картины и проверить это нельзя. Например, был Иисус человеком, пророком, богом или сыном бога? И начинают попы тыкать пальцами в отрезки Евангелия, каждый доказывая свою правоту, как он понимает. В итоге всех переспорили те, кто считал его сыном бога, что и стало основным догматом церкви. А как оно на самом деле? Как проверишь?
А о чем будут спорить на вашем диспуте? Есть или нет коронавирус? А болеют ли люди короной вообще? Нужны ли тесты и маски? Нужна ли вакцина? Вроде бы даже последний бастион ковид-диссидентов - Швеция - пал и вводит ограничения, связанные с ковидом. И признала, что тактика "коллективного иммунитета" была ошибочной и вредной
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24.12.2020 07:14 Ответить
На дебаты прийдет эпидемиолг, вирусолог, инфекционист и какой нибудь кретин, в стиле вывсеврети, и превратит всю дискуссию в говно.
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24.12.2020 19:56 Ответить
А вот это перебор, у человека должна быть свобода выбора без всяких карательных мер. А то кричат о добровольной вакцинации и тут ограничивают тех кто не хочет этого делать..
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24.12.2020 07:07 Ответить
Хождение без трусов по городу тоже может быть немного ограничено, хотя казалось бы, одежда вещь добровольная.
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24.12.2020 07:15 Ответить
Вы уж как-нибудь сами там в своем селе справляйтесь) И желательно, чтоб никто вокруг не видел.
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24.12.2020 07:35 Ответить
Для гарних дівчат не варто вводити подібні обмеження.
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24.12.2020 10:26 Ответить
Я вот давече к соседке за солью заходил..без трусов..холодно однако
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24.12.2020 12:35 Ответить
так соль нужна была, что трусы не успел одеть
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24.12.2020 19:57 Ответить
Мне кажется, именно такие как ты периодически появляются без трусов на улице
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24.12.2020 19:58 Ответить
В науке врачи выступают против ковид-истерии.
Но их перекрикивают пропагандисты.
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24.12.2020 07:09 Ответить
Ссылки можно, какие врачи выступают против? Только не на ютуб, пожалуйста, где непонятный человек в белом халате, представившись врачом, будет против "ковид-истерии". А какие-то серьезные статьи
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24.12.2020 07:15 Ответить
врачи спасают людей от covida и умирают больше всех от него, очевидно, что за них выступают фейкомёты.
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24.12.2020 07:17 Ответить
Если посмотреть на ваш троллевый номерок, то станет ясно,
что никакие аргументы приняты не будут. Иначе вам в кассе не заплатят.
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24.12.2020 07:28 Ответить
Мне ваши аргументы не важны, а причина появления номеров у ников на Цензоре уже неоднократно разжевывалась. И только отбитые конспирологи до сих пор считают, что эти номера присваивают троллям, чтобы легче платить было)))
Так что там со ссылками? Или я попала в точку и ссылка была на Ютуб?
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24.12.2020 07:36 Ответить
Ссылка была на вашу кассу в Ольгино.
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24.12.2020 07:49 Ответить
Так Ольгино, это и есть антипрививочники ротшильдо-соросо-гейтсофобы)
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24.12.2020 07:51 Ответить
Когда то читал, что от этой вакцинации людей еще больше умрет через пол года после прививки. Я считаю это фейк. Чтобы эту заразу уничтожить, надо всем вакцинироваться.
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24.12.2020 07:26 Ответить
А что будет, если мы начнём вакцинировать всех вакцинаторов ?
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24.12.2020 07:29 Ответить
Так из трамвая тебя не вакцинаторы будут выкидывать, а вакцинированные)))
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24.12.2020 07:37 Ответить
Вот что вакцина делает с людьми.
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24.12.2020 07:43 Ответить
Выкидывает нахрен из общественного транспорта, вот это поворот)
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24.12.2020 07:49 Ответить
Крутого спуска вашему трамваю.
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24.12.2020 07:58 Ответить
Это пока французский только, а не наш) Исторически так сложилось, что Франция оказалась постабильнее могучего СССР, думаю, спуски таким не особо грозят.
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24.12.2020 08:09 Ответить
Не очень-то СССР был и могуч, если его хватило на 70 лет, и то - очередей и дефицита.
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24.12.2020 12:04 Ответить
Людям, которые отказались от прививок против COVID-19, хотят запретить пользоваться общественным транспортом во Франции - Цензор.НЕТ 7922
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24.12.2020 07:41 Ответить
яріе адепті масковськой церкви истерично визжат, чтобі никто не привививался
в прививках на самом деле жидкий чип, разработанній проклятіми американцами
если бі сам не слішал єту ахинею - не поверил бі
все прихожане маськовськой церкіи категорически против прививок
ибо прививки - єто всего лишь повод ввести жидкий чип в организм и полностью контролировать человека, а также уничтожить в нем всю великорюськую духовность
все, кто против прививок - єто братья по разуму и взглядам маськовськой церкви
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24.12.2020 07:42 Ответить
Ну да, "Спутник-V" - Госдеповская разработка, мы так и думали.
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24.12.2020 07:48 Ответить
Ну правильно. Так и надо бороться с тупостью и нежеланием в чем либо разбираться. Если бы человек задавался вопросом - является ли вакцина ядом или спасением, он бы полез в интернет и искал там информацию, и нашел бы много примеров, как вакцина помогла побороть Оспу, Корь, Свинку, Полиэмилит и прочие заболевания, которыми ежегодно болели сотни тысяч человек. Если человек настолько туп и ленив, что не хочет искать информацию и ему проще поверить ботам на форумах или пропаганде с телевизора, то надо такого человека изолировать от общества и пусть он живет среди таких же тупых и безграмотных людей, как и он сам.
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24.12.2020 08:16 Ответить
Во времена, когда боролись с Оспой и Свинкой, еще не было понятия Золотой Миллиард.
Одни вакцины лечат, а другие калечат.
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24.12.2020 08:52 Ответить
А я бы и гражданство забирал. Таким дебилам только на Роисе место.
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24.12.2020 09:35 Ответить
Почалось, все йде по заповітам мальтузіанця пана Білла Гейтса. А питання тут в тому проти якого штаму вакцина? Вакцина не може бути проти всіх різновидів коронавірусів. Тобто, пандемію і ковид вже використовують як засіб обмежити вашу особисту свободу, я не здивуюсь, що далі буде вшивання чипів, спочатку з вашою відміткою, мовляв, цей ( вже піддослідна тварина) відмічений вакцинацією, а потім буде там вся ваша медична картка, а далі там буде і паспорт, а далі всі ваші банківські реквізити, і .. коли ви вийдете на демонстрацію проти тоталітарної влади вас відключать від банків, від медичного обслуговування, від Інтернету, від проїзду на транспорті, тобто, будете вмирати злидарем, ось ціль цієї закуліси - панувати без конкурентів, які можуть найбагатшим сім'ям світу чи тоталітарним правителям бути конкурентами. Це вже є - в Китаї, коли вам щоб нормально жити потрібно в місяць мати певне число бонусів. Вийшли на демонстрацію, і о бана, вам зборонили виходити на вулиці, а вийдете вас арештує поліція.
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24.12.2020 09:39 Ответить
скільки тролів щеплених від дебілізму на гілці...
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24.12.2020 09:39 Ответить
Тоді срану францію можна буде вважати філією КНДР
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24.12.2020 10:03 Ответить
Побочных последствий от вакциныы никто не знает и знать не может.
Если есть желающие вакцинироваться - милости просим и посмотрим на них через 10 лет.
Если они столько проживут.
Билл Гейтс своих детей не вакцинирует.
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24.12.2020 10:51 Ответить
Так никто ж не возржает. Хотите - наблюдайте, но снаружи трамвая.
Откуда инфа про детей Билла? Ссылка есть?
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24.12.2020 11:34 Ответить
У вас свой трамвай, вот и катитесь подальше.
Большинство давно переболели и забыли.
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24.12.2020 12:00 Ответить
Откуда инфа про детей Билла? Ссылка есть?

"Большинство давно переболели и забыли." - Вы что, сильно болели, когда все дети математику учили?
https://www.radiosvoboda.org/a/30466101.html Кількість випадків інфікування COVID-19 у світі станом на ранок 24 грудня становить понад 78,7 мільйона, свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса. Померли майже 1 мільйон 730 тисяч людей, понад 44,3 мільйона хворих одужали.
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24.12.2020 12:07 Ответить
Я считаю это правильным но недостаточно энергичным решением. Бабки на пиар Ковида потрачены немеряные , так что, хочешь колись а хочешь не колись? Так не пойдет, надо просто всех не желающих колоться вакциной против новых Ковидов ( 8 раз в год) утилизировать. Топить там, стрелять, сжигать и так далее. А гильотина зачем? А вот как раз за тем, за вот этими ковидоидиотами.
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24.12.2020 10:56 Ответить
Если в общественном транспорте едут здоровые и зараженные ковидом, люди, как могут заразиться ПРИВИТЫЕ люде??? Они же вакцинированы ))))
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24.12.2020 11:41 Ответить
Вакцина им гарантрует, что болезнь будет протекать немноо легче.
Больной будет меньше потеть.
Но хуже пахнуть.
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24.12.2020 12:02 Ответить
Ага, на лбу набить результат теста или прививки..., что бы в трамвай запускали...
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24.12.2020 14:14 Ответить
Я никак не могу понять дебильной логики .... ЧЕГО ВАКЦИНИРОВАННЫЕ боятся НЕ вакцинированных !? Им всем мозг вправлять нужно , а не вакцинироваться !
Раз ты вакцинирован - значит не заболеешь ! Чего трясутся !?

А "трясутся не люди, это компании, которые хотят ЗАРАБОТАТЬ НА ВАКЦИНИРОВАННЫЙ !!!
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24.12.2020 14:19 Ответить
Вакцинированным нечего переживать: вакцина их надёжно защитит.
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24.12.2020 14:59 Ответить
Зеленский постоянно отмалчивается, только на какие то левые темы видосики снимает.
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24.12.2020 20:03 Ответить
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