Людям, которые отказались от прививок против COVID-19, хотят запретить пользоваться общественным транспортом во Франции
Правительство Франции поддерживает законопроект, запрещающий пользоваться общественным транспортом людям, которые отказываются сдавать тест на коронавирус или делать прививки.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
Документ, который ждет рассмотрения в парламенте, призван предоставить правительству Франции юридические рамки для борьбы с пандемией коронавируса и подобными кризисами в будущем. Согласно тексту законопроекта, отрицательный тест на COVID-19 или справка о "профилактическом лечении включительно с применением вакцины" может стать требованием для того, чтобы получить "доступ к общественному транспорту или определенным местам, а также к определенному роду активности".
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В ноябре президент Эммануэль Макрон говорил, что прививки против коронавируса не будут обязательными во Франции. Теперь новый законопроект вызвал возмущение оппозиции, которая считает его слишком жестким. Лидер правой радикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен назвала законопроект "тоталитарным". По ее мнениею, он хоть и не делает прививки обязательными, но "лишает социальной жизни" всех, кто откажется их делать.
Всего во Франции коронавирусом заразились почти 2,4 млн человек, умерли более 56 тыс. За последние сутки зарегистрировано более 14 тыс. новых случаев. Повторный карантин в стране был введен 26 октября.
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Ти росіянин?
Коли морили голодом. а тоді завозили нових дамбасян, це називалось геноцидом.
А коли покоління вимирає трохи зодом, а прибулих завозять поступово - це вже деморафія.
У Крим завезли вже півмільйона завтрашніх "карєнних кримчан".
Духовной пищей не питайтесь
Добро пожаловать в тюрьму
Живите наслаждайтесь...
под кремль.
А Ленина использовали как смахивающего на русского.
Но делать надо все с УМОМ (не с бухты барахты) и каждая статья и пункт этого кодекса должна быть безупречно продуманы, адекватны и обоснованы!
И молится на мавзолей-зиккурат с ленинятой.
И, повторюсь - в серьезных научных изданиях валом информации. Которую ковид-диссиденты считают "проплаченной". И точно также они будут считать проплаченными тех, кто на таком гипотетическом диспуте будет "за"
А о чем будут спорить на вашем диспуте? Есть или нет коронавирус? А болеют ли люди короной вообще? Нужны ли тесты и маски? Нужна ли вакцина? Вроде бы даже последний бастион ковид-диссидентов - Швеция - пал и вводит ограничения, связанные с ковидом. И признала, что тактика "коллективного иммунитета" была ошибочной и вредной
Но их перекрикивают пропагандисты.
что никакие аргументы приняты не будут. Иначе вам в кассе не заплатят.
Так что там со ссылками? Или я попала в точку и ссылка была на Ютуб?
в прививках на самом деле жидкий чип, разработанній проклятіми американцами
если бі сам не слішал єту ахинею - не поверил бі
все прихожане маськовськой церкіи категорически против прививок
ибо прививки - єто всего лишь повод ввести жидкий чип в организм и полностью контролировать человека, а также уничтожить в нем всю великорюськую духовность
все, кто против прививок - єто братья по разуму и взглядам маськовськой церкви
Одни вакцины лечат, а другие калечат.
Если есть желающие вакцинироваться - милости просим и посмотрим на них через 10 лет.
Если они столько проживут.
Билл Гейтс своих детей не вакцинирует.
Откуда инфа про детей Билла? Ссылка есть?
Большинство давно переболели и забыли.
"Большинство давно переболели и забыли." - Вы что, сильно болели, когда все дети математику учили?
https://www.radiosvoboda.org/a/30466101.html Кількість випадків інфікування COVID-19 у світі станом на ранок 24 грудня становить понад 78,7 мільйона, свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса. Померли майже 1 мільйон 730 тисяч людей, понад 44,3 мільйона хворих одужали.
Больной будет меньше потеть.
Но хуже пахнуть.
Раз ты вакцинирован - значит не заболеешь ! Чего трясутся !?
А "трясутся не люди, это компании, которые хотят ЗАРАБОТАТЬ НА ВАКЦИНИРОВАННЫЙ !!!