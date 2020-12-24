С начала года в Киеве зафиксировано 22,6 тыс. обращений относительно домашнего насилия - в три раз больше, чем в прошлом году, - КГГА

С начала текущего года в полицию и Киевский городской центр гендерного равенства, противодействия и предотвращения насилия поступило 22 688 обращений относительно домашнего насилия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

По ее словам, в 2019 в Киеве начали активную работу по противодействию и предотвращению насилия. За это время создан "Телефон доверия" и открыты две комнаты кризисного реагирования, постоянно проводятся информационные кампании, способствует разрушению стереотипов о домашнем насилии.

"Если сравнивать статистику с прошлым годом, то количество обращений выросло в три раза. Это означает, что о насилии уже не боятся говорить, поскольку уже созданы механизмы защиты от обидчика. Большую роль играет и психологическая поддержка наших специалистов в Центре гендерного равенства. За год на "Телефон доверия" обратилось 4 105 человек. Из них - 492 мужчины. Также к психологам на очных консультациях обратилось 730 человек. Мужчин из них - 147. То есть от домашнего насилия страдают не только женщины, но и мужчины и дети", - сообщила Хонда.

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Чиновница отметила, что "кризисными комнатами" воспользовались 70 человек, из которых 40 - женщины и 30 - дети. В частности, комнатой на левом берегу Киева, которая была открыта около месяца назад, воспользовались 14 человек, из которых 8 - женщины.