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С начала года в Киеве зафиксировано 22,6 тыс. обращений относительно домашнего насилия - в три раз больше, чем в прошлом году, - КГГА

С начала года в Киеве зафиксировано 22,6 тыс. обращений относительно домашнего насилия - в три раз больше, чем в прошлом году, - КГГА

С начала текущего года в полицию и Киевский городской центр гендерного равенства, противодействия и предотвращения насилия поступило 22 688 обращений относительно домашнего насилия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

По ее словам, в 2019 в Киеве начали активную работу по противодействию и предотвращению насилия. За это время создан "Телефон доверия" и открыты две комнаты кризисного реагирования, постоянно проводятся информационные кампании, способствует разрушению стереотипов о домашнем насилии.

"Если сравнивать статистику с прошлым годом, то количество обращений выросло в три раза. Это означает, что о насилии уже не боятся говорить, поскольку уже созданы механизмы защиты от обидчика. Большую роль играет и психологическая поддержка наших специалистов в Центре гендерного равенства. За год на "Телефон доверия" обратилось 4 105 человек. Из них - 492 мужчины. Также к психологам на очных консультациях обратилось 730 человек. Мужчин из них - 147. То есть от домашнего насилия страдают не только женщины, но и мужчины и дети", - сообщила Хонда.

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Чиновница отметила, что "кризисными комнатами" воспользовались 70 человек, из которых 40 - женщины и 30 - дети. В частности, комнатой на левом берегу Киева, которая была открыта около месяца назад, воспользовались 14 человек, из которых 8 - женщины.

КГГА (2984) Киев (25565) насилие (395)


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Топ комментарии
+1
"Нікагда такова небило і вот апать!"
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24.12.2020 07:25
+1
Особливо смішно це звучить, коли наші бабусі-мами жили в комунальних квартирах по 5-6 людей в одній кімнаті. І от знаєте ніхто не розлучався, не вбивав. А все дуже просто. ******* покоління живе тільки грошима. Баби вибирають чоловіків заради грошей чоловіки жінок через секс (на цьому будується 97% відношень), через рік вони їм надоїдають і після суцільного пиляння починаються розборки. Поваги повний 0 і то вже зовсім пусте чи морді дати чи ножа в спину встромити. Так шо кращого чекати не варто. ******* діти як підростуть, при їхньому вихованні, коли батьки з ними носяться як з писаними торбами і не вчать повазі, взагалі своїх немічних батьків повикидають на смітник, відібравши житло. Оце буде цирк))
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24.12.2020 09:20
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Люди зверствуют.
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24.12.2020 07:16 Ответить
"Нікагда такова небило і вот апать!"
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24.12.2020 07:25 Ответить
Срочно нужно увеличивать финансирование милиции и закупать вертолёты во Франции.
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24.12.2020 07:27 Ответить
Вчера купил 3 пачки сигарет " Путлер капут" табачной фабрики Дукат.Ни одна пачка не открывается...наверна на РАБссии ТРАУР.... СССр сдох 24 декабря 1991 года...
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24.12.2020 07:34 Ответить
А как же народная пословица: Бей бабу молотом - будет баба золотом?
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24.12.2020 07:38 Ответить
Три пачки сигарет я порубал топором,тоже домашнее насилие над РАБссиянской табачной фабрикой
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24.12.2020 07:40 Ответить
А где ты береш росийские сигареты?.
Щас в Украине вся монополия на сигареты выкуплена европейскими компаниями.
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24.12.2020 08:02 Ответить
А что тут непонятного?!
Люди сидят дома, коронавирус же свирепствует, друг-другу надоедают, злятся...
опять же, денег нет но вы держитесь...
и 95-квартал только раздражает и рожа...
А впереди еще три года
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24.12.2020 08:25 Ответить
Особливо смішно це звучить, коли наші бабусі-мами жили в комунальних квартирах по 5-6 людей в одній кімнаті. І от знаєте ніхто не розлучався, не вбивав. А все дуже просто. ******* покоління живе тільки грошима. Баби вибирають чоловіків заради грошей чоловіки жінок через секс (на цьому будується 97% відношень), через рік вони їм надоїдають і після суцільного пиляння починаються розборки. Поваги повний 0 і то вже зовсім пусте чи морді дати чи ножа в спину встромити. Так шо кращого чекати не варто. ******* діти як підростуть, при їхньому вихованні, коли батьки з ними носяться як з писаними торбами і не вчать повазі, взагалі своїх немічних батьків повикидають на смітник, відібравши житло. Оце буде цирк))
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24.12.2020 09:20 Ответить
Нагадало анекдот:
-мамо, а правда, що усі молоді сім'ї живуть окремо від батьків?
-правда, синку!
-мамо, а як я колись одружуся, то де ти будеш жити?
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24.12.2020 12:46 Ответить
Вигідна справа для юристів і "ображених" жіночок. Гарний бізнес.
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24.12.2020 08:29 Ответить
Лок даун. Муж становиться ДАУН.
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24.12.2020 08:43 Ответить
Конечно виноват Порох... не 73% -ки, любители 666 квартала, в прозрении или еще большем отупении сгоняющие злость в семьях?
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24.12.2020 09:14 Ответить
Как только Америка , Канада и ЕС выделии деньги на борьбу с домашним насилием( одна Канада дала 7млн дол) . Венедиктова и масса переживающих украинцев кинулись на борьбу с домашним насилием. пока денег не было украинцы были негодями и не реагировали.
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08.05.2021 13:52 Ответить
 
 