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Трамп помиловал бывшего главу штаба Манафорта, экс-советника Стоуна и своего свата Кушнера

Трамп помиловал бывшего главу штаба Манафорта, экс-советника Стоуна и своего свата Кушнера

Президент США Дональд Трамп помиловал 26 человек, в том числе бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и экс-советника Роджера Стоуна. Они были осуждены в рамках расследования о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном 23 декабря.

Бывший глава предвыборной кампании Трампа 2016 года Пол Манафорт был осужден за финансовые и налоговые преступления по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который искал свидетельства вмешательства в выборы в США, а также связи Трампа с Москвой.

"В результате вопиющего злоупотребления со стороны прокуратуры Манафорт пережил годы несправедливого обращения и стал одной из самых ярких жертв, как выяснилось, величайшей охоты на ведьм в американской истории", - говорится в тексте.

В свою очередь, бывший советник Трампа Роджер Стоун был осужден по итогам расследования спецпрокурора за воспрепятствование правосудию. Согласно заявлению Белого дома, он столкнулся "с потенциальной политической предвзятостью на суде присяжных", а его помилование "поможет исправить несправедливость, с которой он столкнулся в результате расследования Мюллера".

В июле Трамп отменил тюремный срок Стоуну вместе со штрафом, однако судимость за ним продолжала числиться.

Кроме того, в числе помилованных отец зятя Дональда Трампа девелопер Чарльз Кушнер, который в 2005 году был приговорен к лишению свободы за уклонение от уплаты налогов, нелегальные взносы в пользу избирательной кампании и давление на свидетелей. В заключении он провел 14 месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Манафорт продвигал идею, что Украина, а не Россия вмешивалась в выборы в США

26 ноября, в День благодарения, американский лидер сообщил о помиловании своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен помиловать ряд лиц до окончания срока пребывания на посту главы государства. Некоторые советники президента США считали, что он может заранее пощадить и себя самого. Трамп уже подписал решение о помиловании в отношении нескольких лиц, в том числе и своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

22 декабря стало известно, что Трамп помиловал 15 человек, в числе которых Джордж Пападопулос и Алекс ван дер Цваан. Также глава Белого дома помиловал конгрессменов-республиканцев и сотрудников частной военной компании, работавших в Ираке.

помилование (219) США (26763) Трамп Дональд (5331) Манафорт Пол (157)


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Топ комментарии
+38
Путлеровский шнырь уже даже не маскируется.
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24.12.2020 07:42
+24
Никогда бы не поверила, если бы сказали 4 года назад, что в Америке может быть президентом такой моральный урод.
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24.12.2020 08:01
+15
Широкая русская душа.
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24.12.2020 07:42
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Широкая русская душа.
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24.12.2020 07:42 Ответить
Именно гусская душа.
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24.12.2020 07:54 Ответить
Использованный тампон который все делал что мог в помощи *****
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24.12.2020 08:50 Ответить
Путлеровский шнырь уже даже не маскируется.
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24.12.2020 07:42 Ответить
Ну, тут вже питання до прогнившої корумпованої республіканської партії, яка видвинула його на пост президента через, як зрозуміло вже міцні звязки з рюсско-жидовською мафією.
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24.12.2020 08:27 Ответить
що тобі відомо про "праймеріз"?
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24.12.2020 08:36 Ответить
праймеріз отримав пробоїну по лівому борту.
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24.12.2020 08:43 Ответить
що? поясни свою тезу
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24.12.2020 08:45 Ответить
Ну отказали бы они трампу , чтобы он баллотировался от республиканской партии , и опять Трамп устраивал бы праймериз , как самовыдвижения )
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24.12.2020 08:57 Ответить
пррррр... ти розумієш, що праймеріз - внутрішньопартійний процес відбору, де відбирається найрейтинговіший кандидат?

але навіть за такою твоєю логікою, у чому вина республіканців? у тому, що вони не проігнорували власних виборців?
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24.12.2020 11:39 Ответить
Моя логика в том , что не приняли бы в его республиканскую партию и не участвовал бы Трамп в праймеризе среди кандидатов в респартию , просто партия стала сильно коррумпированной
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24.12.2020 13:54 Ответить
гм... а в чому корупція? трампи якби завжди були республіканцями...
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24.12.2020 14:10 Ответить
_Да, разумеется: зерно проросло потому что почва оказалась подходящей. Хорошо удобрённой.
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24.12.2020 08:36 Ответить
Завтра Трамп помилует сам себя,ставлю доллар...
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24.12.2020 07:42 Ответить
Так,він має на це право.Швидше за все це він зробить в останні дні президентства.
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24.12.2020 08:47 Ответить
Трамп помиловал бывшего главу штаба Манафорта, экс-советника Стоуна и своего свата Кушнера - Цензор.НЕТ 4018
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24.12.2020 07:43 Ответить
Ума бы всем.
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24.12.2020 07:54 Ответить
собі проси і чимало! може вишкребишся до рівня калгоспніка
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24.12.2020 08:37 Ответить
Что тебя мучает?
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24.12.2020 08:44 Ответить
Трампыч через Дойче банк отмывал бабло Путлера,а это пожизненное...
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24.12.2020 07:45 Ответить
скажи шоп снотворное укололи те, "потлер".
когда же тя усыпят то? всех достали эти вопли то
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24.12.2020 07:48 Ответить
В Ютьюбе ублюдка Мавзолейного называет все блогеры ПУТЛЕР Капут...,Срань Мавзолейная отвянь..Окурок конченный...
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24.12.2020 07:50 Ответить
Сравнивать Гитлера и окурка могут только дебилы. ты читал за Гитлера? я вот немного читаю, англ. автор выложи. Сравнить окурка и Гитлера это как тебя с говном - говну ооооочень обидно. прими галоперидолу и отправляйся к Аллаху, Дажаль заждался
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24.12.2020 08:03 Ответить
Майн Кампф чЛенина я прочитал еще ребенком Урод ты тупой....
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24.12.2020 08:06 Ответить
я за чЛенина и слова не сказал, крысавец ты умный. я за жизнеописание Гитлера англ. автором написал. и про то шо сравнивая Гитлера и Путина, срав.нивающи выглядит как его самого сравнить с говном. От говна есть польза, а от таких как ты - только вред.
все, прими лекарства и в люлю, хотя вряд ли поможет
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24.12.2020 08:16 Ответить
а що, гівно вже на сорти ділиться?
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24.12.2020 08:38 Ответить
Та ты шо!
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24.12.2020 07:55 Ответить
Есть в Пиплии замечательный(конечно откуда-то слямзенный) высер - Не сотвори се кумира.

И ведь правда - все лузеры равняются на сша, а тут такая трампонада шо даже мы смеемся.

Видать деды нападут на Иран(лысый и зарослый)
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24.12.2020 07:47 Ответить
Трамп помиловал бывшего главу штаба Манафорта, экс-советника Стоуна и своего свата Кушнера - Цензор.НЕТ 8997
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24.12.2020 07:56 Ответить
Трамп помиловал бывшего главу штаба Манафорта, экс-советника Стоуна и своего свата Кушнера - Цензор.НЕТ 9188
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24.12.2020 07:57 Ответить
Есть еще вариант с помилованием Трампа.Он уходит,а вице-президент США Майк Пенс его помилует....
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24.12.2020 07:48 Ответить
Обов'язково помилує.Але лише за федеральні злочини.
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24.12.2020 08:07 Ответить
не стареют душой ветераны
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24.12.2020 07:49 Ответить
Крысы кремлевские не тонут в говне...
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24.12.2020 07:52 Ответить
Как же трампистам тяжело сейчас, каждый день новую отмазку придумывать
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24.12.2020 08:00 Ответить
Как же скоро будет тяжело купившим иконки байдена, ой придумывалка сломается.
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24.12.2020 08:31 Ответить
Трамп помиловал бывшего главу штаба Манафорта, экс-советника Стоуна и своего свата Кушнера - Цензор.НЕТ 7628 ударники дерьма Шариковых
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24.12.2020 08:00 Ответить
Трамп помиловал бывшего главу штаба Манафорта, экс-советника Стоуна и своего свата Кушнера - Цензор.НЕТ 5450
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24.12.2020 08:02 Ответить
Никогда бы не поверила, если бы сказали 4 года назад, что в Америке может быть президентом такой моральный урод.
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24.12.2020 08:01 Ответить
А шо вам Трамп зделал такого плохого?
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24.12.2020 08:08 Ответить
А я разве о себе говорю? Он Америке такого натворил, что разгребать нужно будет не один президентский термин. Это чмо до сих пор публично не осудило рашку за последнюю хакерскую атаку, ущерб от которой еще считать и считать... и примеров можно приводить очень много, а уж имидж Америки под плинтус загнал.
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24.12.2020 08:15 Ответить
А может Обама чмо?
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24.12.2020 08:21 Ответить
А что с Америкой то сделал? По факту, а не из того что говорят СМИ-говнопомойки, а Вы всё за чистую монету.
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24.12.2020 08:32 Ответить
Помилував усіх кацапських шпигунів, які були близькими до нього особисто. Це говнопомийки придумали чи твій кумир зробив?
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24.12.2020 08:48 Ответить
Выкинь дерьмо из головы, должно полегчать.
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24.12.2020 08:50 Ответить
Тобто пояснень, чому твій трампушка це зробив, не буде? Як очікувано.
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24.12.2020 09:00 Ответить
Обычно, ботам вроде тебя, объяснять - дело бесполезное. Я уже сказал - как только дерьмо из бошки уйдет, объяснения будут не нужны.
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24.12.2020 09:13 Ответить
Лёлик, ты прекращай муйней маяться. Ясное дело, что у тебя в башке пустота, раз очевидные вещи не видишь.
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24.12.2020 09:48 Ответить
По факту он обязан был душить *****, а оно все просрало на мировой арене...
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24.12.2020 08:46 Ответить
Так я ничего не ожидаю, я удивлён масштабами поражения мозга масс всяким дерьмом из СМИ и нежеланием думать в принципе.
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24.12.2020 10:36 Ответить
Вот дятел. Жесть. Скуден умишком просто фантастически.
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24.12.2020 08:07 Ответить
Злоупотребление властью налицо, личная заинтересованность. Если это мурло не прищемить, то гадить и вонять будет дальше. Уверен, что адекватные республиканцы понимают это.
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24.12.2020 08:08 Ответить
24 декабря 1991 года в Алма-Ате была подписана Декларация о смерти СССР....С праздником Панове...,документ зачитал представитель Казахстана Ануарбек Алимжанов....,а вы думали СССР сдох в Беловежской Пуще?А зря.... Кравчук,Ельцын и Шушкевич не имели тогда таких полномочий...
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24.12.2020 08:13 Ответить
историческое фото Алимжанова о распаде СССРТрамп помилував колишнього главу штабу Манафорта, ексрадника Стоуна і свого свата Кушнера - Цензор.НЕТ 886
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24.12.2020 08:18 Ответить
В Америке коррупция в порядке вещей. Просто если это юридически не доказано, никто по этому поводу не парится. Никто не рвет на себе волосы, не причитает, вот он вор живет среди нас, портит нам воздух. Как игра, не пойман не вор.
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24.12.2020 08:19 Ответить
Факты коррупции в студию... И те факты где люди улеченые в коррупции не отвечают перед законом....
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24.12.2020 08:49 Ответить
Як кіт, таки нагадив в тапки американцям. Просто у нього любов до фюрера орди.
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24.12.2020 08:19 Ответить
Полное досье на Трампа хранится в ФБР там есть все с пеленок...где когда с кем для кого и зачем...На фюрера Путлера тоже кстати...
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24.12.2020 08:22 Ответить
И об этом... Французский дипломат на вопрос украинского дипломата ,почему во Франции украинский Борщ, называют российским, ответил что может мы и не правы, но пусть Украина вначале станет называть Расию прежним названием Московия, так как Московия без Украины на Расию не тянет.
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24.12.2020 08:31 Ответить
Дональд Трамп помилував Пола Манафорта. Так, того самого, який працював на Януковича і Партію Регіонів, отримав за це шалені суми корупційних грошей, а потім був головою передвиборчого штабу Трампа. І якого посадили після розслідування Мюллера. Далі детальніше
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24.12.2020 08:33 Ответить
Так того самого, що отримав десятки млн долларів за брудну кампанію з оббріхування Тимошенко. Вона до речі отримала за це компенсацію 160млн грн від однієї компанії, яку наймав манафорт.
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24.12.2020 08:58 Ответить
Порохоботи і досі аж піняться поширюючи ті самі побрехеньки манафорта.
А будь-яку навіть очевидну правду намагаються спамити.
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24.12.2020 09:04 Ответить
Только за ложь о Тимошенко, профинансированную Януковичем и Пинчуком надо было бы дать пожизненное. Именно этот подонок сформировал у нашего населения образ Тимошенко "Варрофики", что привело к катострофическим последствиям для страны, включая и нынешнее ее состояние.
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24.12.2020 08:35 Ответить
Те же технологии демонизации оппонента применялись в отношении Байдена и демократической партии. И это тоже американцам не обойдется без последствий.
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24.12.2020 08:51 Ответить
Сейчас есть интернет, который никому не принадлежит, и через который можно гнать любой бред, который ни одно СМИ не опубликует, во избежании штрафов.
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24.12.2020 10:01 Ответить
Зачем смотреть бред, который на проверку оказывается сплошным фейком и мутной конспирологией, рассчитаной на человека, у которого очень слабо развито критическое мышление.
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24.12.2020 10:36 Ответить
Почему, один раз прочитал о десятке тысяч проголосовавших мертвецов и даже удивился, неужели в США десятилетиями не актуализируют списки избирателей, а оказалось - галимый фейк, список слепленный из двух списков однофамильцев. Мне хватило.
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24.12.2020 10:52 Ответить
Что бы не выпутываться из фейков не нужно в них впутываться. Если бы выборы в США постоянно фальсифицировались, а Трамп никогда не врал, то еще можно было бы в такое поверить, а так оно с точностью до наооборот. Потому оно больше похоже на истерику проигравшего, который пытается удержаться в своем кресле любыми способами, причем фейки и наглая ложь похоже им воспринимаются, как нормальный способ.
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24.12.2020 11:07 Ответить
Я тут экзамен по правописанию сдавать не собираюсь. Но логику трампофилов понять не сложно, она достаточно примитивна. Им внушили навязчивую идею о вселенском зле в виде Байдена и демократов, против которых сейчас ведется библейская война. А на войне, как известно, все средства хороши и дезинформация тоже.
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24.12.2020 11:29 Ответить
А )(УЙЛО ПОМИЛОВАЛ ЯНУКОВОЩЕ...
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24.12.2020 08:52 Ответить
Всех помилует, а сам сядет.
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24.12.2020 08:52 Ответить
А Януковича, случаем, он ещё не помиловал? Гулять так гулять!
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24.12.2020 08:52 Ответить
"чубатый" урод злоупотребляет должностью...мелочное, мстивое чмо...
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24.12.2020 09:20 Ответить
А ну, трамписты, начинайте про коррупцию.

Окончательный удар по ватоголовым трампистам будет, если окажется, что Трамп встречался не с кацапскими лядями, а с кацапскими педиками.
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24.12.2020 09:32 Ответить
А в январе он помилует себя. Вот цирк будет.
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24.12.2020 09:45 Ответить
Шо Вы такое курите? Где взять?
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24.12.2020 10:21 Ответить
В этом указе есть еще одна помилованная - рождественская индюшка.
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24.12.2020 09:46 Ответить
нє, то разом з Флінном
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24.12.2020 11:33 Ответить
Який він Кушнер? Кушнір!!!
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24.12.2020 11:32 Ответить
Значит точно вещи пакует на Ростов.
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24.12.2020 18:04 Ответить
 
 