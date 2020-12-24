Трамп помиловал бывшего главу штаба Манафорта, экс-советника Стоуна и своего свата Кушнера

Президент США Дональд Трамп помиловал 26 человек, в том числе бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и экс-советника Роджера Стоуна. Они были осуждены в рамках расследования о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном 23 декабря.

Бывший глава предвыборной кампании Трампа 2016 года Пол Манафорт был осужден за финансовые и налоговые преступления по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который искал свидетельства вмешательства в выборы в США, а также связи Трампа с Москвой.

"В результате вопиющего злоупотребления со стороны прокуратуры Манафорт пережил годы несправедливого обращения и стал одной из самых ярких жертв, как выяснилось, величайшей охоты на ведьм в американской истории", - говорится в тексте.

В свою очередь, бывший советник Трампа Роджер Стоун был осужден по итогам расследования спецпрокурора за воспрепятствование правосудию. Согласно заявлению Белого дома, он столкнулся "с потенциальной политической предвзятостью на суде присяжных", а его помилование "поможет исправить несправедливость, с которой он столкнулся в результате расследования Мюллера".

В июле Трамп отменил тюремный срок Стоуну вместе со штрафом, однако судимость за ним продолжала числиться.

Кроме того, в числе помилованных отец зятя Дональда Трампа девелопер Чарльз Кушнер, который в 2005 году был приговорен к лишению свободы за уклонение от уплаты налогов, нелегальные взносы в пользу избирательной кампании и давление на свидетелей. В заключении он провел 14 месяцев.

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26 ноября, в День благодарения, американский лидер сообщил о помиловании своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен помиловать ряд лиц до окончания срока пребывания на посту главы государства. Некоторые советники президента США считали, что он может заранее пощадить и себя самого. Трамп уже подписал решение о помиловании в отношении нескольких лиц, в том числе и своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

22 декабря стало известно, что Трамп помиловал 15 человек, в числе которых Джордж Пападопулос и Алекс ван дер Цваан. Также глава Белого дома помиловал конгрессменов-республиканцев и сотрудников частной военной компании, работавших в Ираке.