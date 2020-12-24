Враг за сутки трижды нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Потерь нет, - штаб ОС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям применяя стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы, потерь среди украинских воинов нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре ОС в Facebook

Так, по данным штаба, за прошедшие сутки, 23 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет", – сказано в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на Приазовье вблизи Водяного противник открывал неприцельный огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов. В направлении украинских позиций неподалеку Талаковки, зафиксирован огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник открывал огонь в сторону позиций ООС с ручного противотанкового гранатомета.

В штабе подчеркнули, что выстрелы противника не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали.

"С начала текущих суток, 24 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", – говорится в сообщении.

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Также сообщается, что за минувшие сутки, 23 декабря, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 89 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5127 транспортных средств и 4866 человек.

Были задержаны 6 человек, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 1210 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 722 человека.