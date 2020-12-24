Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, смогут жить в приемных семьях до 23 лет. Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которым установлена инвалидность".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Закон № 1020-IХ был принят Верховной Радой 2 декабря 2020 года.
Документ направлен на улучшение социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые проживают в приемных семьях и детских домах семейного типа.
Согласно закону, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которым установлена инвалидность, по их выбору могут продолжить проживать в приемной семье, детском доме семейного типа до достижения ими 23-летнего возраста независимо от того, учатся они в заведении общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессиональной перед высшими и высшего образования.
Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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Да ЗЕленый дебил?
Пишут те, кто в этой теме вообще не в зуб ногой
Все "дети без родительской опеки" имеют такой статус до 18 лет и до этого возраста опекуны получают на них денежное пособие, После 18 лет пособие отменяют, но если подопечный поступает в ВУЗ, то пособие продолжают выплачивать еще 5 лет, то бишь до 23, но только при условии что действительно учится, если бросил или выгнали, то - Arrivederci. Так было буквально для всех подопечных. Теперь, если подопечный имеет инвалидность, то будут платить до 23 лет, вне зависимости продолжает он(а) учебу или нет. Для остальных всё будет как было.