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Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, смогут жить в приемных семьях до 23 лет. Зеленский подписал закон

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, смогут жить в приемных семьях до 23 лет. Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которым установлена инвалидность".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон № 1020-IХ был принят Верховной Радой 2 декабря 2020 года.

Документ направлен на улучшение социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые проживают в приемных семьях и детских домах семейного типа.

Согласно закону, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которым установлена инвалидность, по их выбору могут продолжить проживать в приемной семье, детском доме семейного типа до достижения ими 23-летнего возраста независимо от того, учатся они в заведении общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессиональной перед высшими и высшего образования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 70% детей в домах ребенка имеют задержку развития из-за отсутствия надлежащего ухода

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

дети (6506) закон (3177) Зеленский Владимир (20444) сироты (123) инвалидность (174)


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Топ комментарии
+8
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зможуть жити в прийомних сім'ях до 23 років. Зеленський підписав закон - Цензор.НЕТ 7968
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24.12.2020 08:17
+7
Попроси Мендель написати ще два твіта, і проблема буде вирішена.
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24.12.2020 08:24
+5
Я не доволен действиями Петра Алексеевича по поводу концентраторов, ведь вместе с концентраторами (на которых должно быть написано ROSHEN) должен поставляться детектор брехни. Шоб не дай Бог под этот концентратор не положили какого-нибудь зебила. А так детектором можно узнать за кого он голосовал. И если за бубачьку, то пусть лечится на общих условиях, а не аппарате от Барыги Мародера!!!
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24.12.2020 08:26
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Это типа шо б не давать им жилье гарантированное государством?
Да ЗЕленый дебил?
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24.12.2020 08:09 Ответить
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зможуть жити в прийомних сім'ях до 23 років. Зеленський підписав закон - Цензор.НЕТ 7968
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24.12.2020 08:17 Ответить
Я не доволен действиями Петра Алексеевича по поводу концентраторов, ведь вместе с концентраторами (на которых должно быть написано ROSHEN) должен поставляться детектор брехни. Шоб не дай Бог под этот концентратор не положили какого-нибудь зебила. А так детектором можно узнать за кого он голосовал. И если за бубачьку, то пусть лечится на общих условиях, а не аппарате от Барыги Мародера!!!
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24.12.2020 08:26 Ответить
Для этой темы шутка не особо подходящая. До подписания нового закона, дети без родительской опеки считались таковыми до 18 лет. Так что они не голосовали ни за кого от слова совсем, но испытать нужду в кислородном концентраторе тоже могут, даже если они верят прозеленым семье и школе, они не дееспособны пока в части выбора.
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24.12.2020 09:31 Ответить
А я не про детей, если что писал
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24.12.2020 09:45 Ответить
Да я понимаю, что тот комментарий просто к вышезапощенной картинке. И понимаю, что картинка как бы намекает на то, что "Порох - молоток! Зеля - придурок!", но только она не годится под этой новостью и не про этот закон. Этот закон как раз очень даже нормальный, социальный человечный ну и т.п.
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24.12.2020 18:29 Ответить
Ты хочешь сказать, что тебя надо до смерти закормить рошенками?
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24.12.2020 09:48 Ответить
Він каже, що можеш оборЖаться до скону, в очікуванні допомоги від свого зЕзідента.
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24.12.2020 09:57 Ответить
Попроси Мендель написати ще два твіта, і проблема буде вирішена.
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24.12.2020 08:24 Ответить
Сьогодні цього поца чекають у нас перерізати красную лєнтачку через новий міст. ЗЕ теж лєнторез. Галімий піарщик.
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24.12.2020 08:25 Ответить
до 23-х
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24.12.2020 08:31 Ответить
До ПЕНСИИ!
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24.12.2020 08:52 Ответить
мечты... мечты...
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24.12.2020 11:27 Ответить
А если нигде не учатся и не хотят работать? 23 года- взрослые дядьки и тетьки будут на шее приемных родителей сидеть. А если дитятко женится и к 23 годкам будет иметь собственных деток, а мы налогами их содержать. И что подвигло Зе власть на такую дурню?
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24.12.2020 09:34 Ответить
"И что подвигло Зе власть на такую дурню?"...это дурацкий анекдот или вы,зеголосилки,не знаете,что вы и только вы сподвигли зевражин разваливать все и вся,выбрав имбецилов ,себе подобных видимо...
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24.12.2020 10:02 Ответить
Речь о детях с инвалидностью. Заголовки для ажиотажа пишут, не для сути.
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24.12.2020 10:22 Ответить
23 года- взрослые дядьки и тетьки будут на шее приемных родителей сидеть

Пишут те, кто в этой теме вообще не в зуб ногой
Все "дети без родительской опеки" имеют такой статус до 18 лет и до этого возраста опекуны получают на них денежное пособие, После 18 лет пособие отменяют, но если подопечный поступает в ВУЗ, то пособие продолжают выплачивать еще 5 лет, то бишь до 23, но только при условии что действительно учится, если бросил или выгнали, то - Arrivederci. Так было буквально для всех подопечных. Теперь, если подопечный имеет инвалидность, то будут платить до 23 лет, вне зависимости продолжает он(а) учебу или нет. Для остальных всё будет как было.
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24.12.2020 16:36 Ответить
до 23ох? а на кой до 23ох эти трутни сдались?)
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24.12.2020 10:54 Ответить
 
 