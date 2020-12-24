В Украине за сутки от COVID-19 умерли 223 человека, выявлены 11 490 новых случаев, выздоровели - 15 775

В Украине по состоянию на утро четверга, 24 декабря, зафиксированы 11 490 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 15 775 человек, умерли 223 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2721 человек;

летальных случаев - 223;

выздоровели - 15775 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 66 358 (в том числе методом ПЦР - 42 132, методом ИФА - 24 226).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1001132 лица;

выздоровели - 631 435 человек;

летальных случаев - 17 395;

проведено ПЦР-тестов - 5 390 952.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях", - рассказал Степанов.







