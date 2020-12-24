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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 223 человека, выявлены 11 490 новых случаев, выздоровели - 15 775

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 223 человека, выявлены 11 490 новых случаев, выздоровели - 15 775

В Украине по состоянию на утро четверга, 24 декабря, зафиксированы 11 490 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 15 775 человек, умерли 223 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 223 человека, выявлены 11 490 новых случаев, выздоровели - 15 775 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 223 человека, выявлены 11 490 новых случаев, выздоровели - 15 775 02госпитализированы - 2721 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 223 человека, выявлены 11 490 новых случаев, выздоровели - 15 775 02летальных случаев - 223;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 223 человека, выявлены 11 490 новых случаев, выздоровели - 15 775 02выздоровели - 15775 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 223 человека, выявлены 11 490 новых случаев, выздоровели - 15 775 02осуществлено тестирований за сутки - 66 358 (в том числе методом ПЦР - 42 132, методом ИФА - 24 226).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Людям, которые отказались от прививок против COVID-19, хотят запретить пользоваться общественным транспортом во Франции

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 223 человека, выявлены 11 490 новых случаев, выздоровели - 15 775 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 223 человека, выявлены 11 490 новых случаев, выздоровели - 15 775 07заболели - 1001132 лица;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 223 человека, выявлены 11 490 новых случаев, выздоровели - 15 775 07выздоровели - 631 435 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 223 человека, выявлены 11 490 новых случаев, выздоровели - 15 775 07летальных случаев - 17 395;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 223 человека, выявлены 11 490 новых случаев, выздоровели - 15 775 07проведено ПЦР-тестов - 5 390 952.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 223 человека, выявлены 11 490 новых случаев, выздоровели - 15 775 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 223 человека, выявлены 11 490 новых случаев, выздоровели - 15 775 12

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775 - Цензор.НЕТ 6912
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24.12.2020 08:39
+5
Каждый день колличество умерших от короны на уровне двух сотен. При этом колл заразившихся постоянно варьируется. Только у меня есть ощущение, что нас реально ******* в этих ежедневных сводках?!!
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24.12.2020 08:33
+3
и это нас еще даже не чиповали вакцинировали!!!
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24.12.2020 08:22
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Тенденция идет к победе над пандемией. Ура, товарищи!!!
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24.12.2020 08:21 Ответить
и это нас еще даже не чиповали вакцинировали!!!
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24.12.2020 08:22 Ответить
Таке питання. Розтини роблять тим хто помер від корони? І чи вказують паталогоанатоми у висновку після розтину, що смерть настала внаслідок саме ураження організму COVID-19?
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24.12.2020 08:23 Ответить
Не роблять.
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24.12.2020 08:55 Ответить
О все зрозуміло. Значить все можна списувати на "смертельну" пандемію. І серцеву недостатність, і судинні захворювання, і діабет, і туберкульоз, і гепатити, і СНІД і т.д.
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24.12.2020 09:07 Ответить
Не роблять, тому що патанатоми вимруть, а вони тоже люди.
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24.12.2020 09:08 Ответить
Да, "патанатоми" вже вимерли. Одні з перших. А за ними вимерли ті хто ями копає. Ну, ті більше від цирозу печінки вимирають але від ковіду теж.
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24.12.2020 09:17 Ответить
У ДУРАНТИНОФІЛІВ цензора сьогодні св"ято !!!
Вони теж "приклали руку "!!!

В Україні МАЄМО МІЛЬЙОН..
Інфікованих.Лише офіційно...Неофіційно,звичайно,більше..
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24.12.2020 09:51 Ответить
особливо тупим...
розтин для виявлення корони робити немає змісту. раніше це виявляють ПЛР тестами...
інакше смерть до ковід не записується..
В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775 - Цензор.НЕТ 5609
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24.12.2020 10:00 Ответить
статистика початку травня...Зараз кількість смертей від ковід зрівнялася (і навіть випереджає) з кількістю смертей від інфарктів...
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24.12.2020 10:03 Ответить
Дурачок, тобі хоча б щось платять за те, що ти тут кошмариш люд? Якщо так, то скільки, якщо це не комерційна таємниця?
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24.12.2020 15:05 Ответить
какие то ифы, какие то пцр .....
короче у Стебанова статистика похожа на хвост петуха - откуда ветер - туда и перья
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24.12.2020 08:31 Ответить
А скільки не потрапило у "зелену" статистику?
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24.12.2020 08:33 Ответить
Сто тысяч миллионов!
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24.12.2020 20:06 Ответить
Каждый день колличество умерших от короны на уровне двух сотен. При этом колл заразившихся постоянно варьируется. Только у меня есть ощущение, что нас реально ******* в этих ежедневных сводках?!!
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24.12.2020 08:33 Ответить
Лохотрон какойто.
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24.12.2020 08:38 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775 - Цензор.НЕТ 6912
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24.12.2020 08:39 Ответить
А что, количество умерших обязательно должно соотноситься с количеством заразившихся? Если да, то почему?
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24.12.2020 20:08 Ответить
Главное новогодние концерты 95го квартала не сорвать и правильное количество тестов делать.
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24.12.2020 08:48 Ответить
COVID-19 был создан в лаборатории, считает французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию https://www.kommersant.ru/doc/1037008 2008 года за открытие ретровируса ВИЧ в 1983-м. По его словам, в коронавирусе появились частицы ВИЧ. А еще он заявил, что ковид уже влазит в геном человека.
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24.12.2020 08:49 Ответить
Питання хто цей теракт та злочинний соціальний експеримент проводить в світовому масштабі через інтернет та ЗМІ.
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24.12.2020 09:10 Ответить
Ви абсолютно праві, В цьому і виникає питаня. Чому всі уряди не ставлять це питання з трибуни ООН, хто створив саме ковид 19 і де санкції до таких країн?. Коли не буде трибуналу, то цим експериметаторам сподобається, і почнуть і далі створювати зброою масового знищення , яку уряди будуть застосовувати на свою користь, як, наприклад в Україні продали землю під шумок пандемії (всупереч Конституції), а протести не могли відбутись, бо був жорсткий карантин і олігархат і зовнішнє управління пермогло.
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24.12.2020 09:24 Ответить
Саме так. Такі "пандемії" це мед для злочинних тоталітарних режимів. Хоча є і інша версія причини запровадження такої "пандемії" це кліматичні зміни глобальне потепління. Яке вирішили зупинити таким шляхом, бо вже занадто розліталися по світу людішки навіть ті подорожують, що дома в гумових капцях ходять. І ви не помітили цікаву річ, авіакомпанії всі мовчать? Здавалося величезні кошти туди вкладені, мали б бути банкрутства та страйки. А вони мовчать! Дивно да? А взагалі то в цього глобального соціалього експерименту є багато цілей для досліджень над людьми. Дуже багато!
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24.12.2020 15:16 Ответить
Хто створив ,той і провоодить(точніше,на 99 відсотків косяпен("Вектор") розпочав,а далі,як все у кацапів "вирвалось з під контролю"...)
Хоча є,звичайно версія,що це недоучки -китайці "доекспериментувались",отримавши від французів і австралійців оснащену за "останнім словом техніки"вірусну лабораторію в Ухані.
просто не дотримались протоколів техніки безпеки...
Інтернет-рукописи не горять теж
..2018 (!!!)

В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775 - Цензор.НЕТ 4634
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24.12.2020 09:57 Ответить
Звичайно... Все вказує на те,що його косяпен з "Вектора" підкинули китайцям...
Для перевірки роботи...
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24.12.2020 09:52 Ответить
Підкинули китайцям, а для цього їм французи зробили лабораторію з захистом Р4 і США фінанували Ши Чженьлі до 20.04.2020 р, тому перекладати вину з міжнародних фармкорпоарцій які засвітились у створенні ковиду це абсурд. І нагадаю проплаченим дебілам - корпорації США, Іспанії, Японії, Франції, Англії, які по вуха в лайні з цим ковидом, і їх роботи опубліковані і заява французський вірусолог Люк Монтаньє, Нобелівський лауреат даю посилання https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32184-EXCLUSIF-Pour-Pr-Montagnier-SARS-CoV-2-serait-virus-manipule-Chinois-l-ADN-de-VIH-podcast Pourquoi docteur . За йогшо словами, КОВІД-19 створено штучно в лабораторії, крім того в КОВИДІ є фрагменти СНІДу. І рукожопий "Ветор" тут, ні до чого.
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24.12.2020 10:21 Ответить
Шо интересно, шо финансировали это безобразие при обаме.
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24.12.2020 11:06 Ответить
То чому ти тут їм підіграєш тим кацапам, сіючи хаос та паніку? Ти вважаєш це правильним? Чи повторюся тобі за це платять?
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24.12.2020 15:07 Ответить
короновирусам тысячи лет разных видов, создатели, особенно в отсталой кацапии )))
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24.12.2020 13:25 Ответить
Сегодня Зеленский отмечает первый миллион заражённых COVID-19.
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24.12.2020 10:24 Ответить
Мыть руки - это рекомендации 19го века для стран 3го мира. Весь цивилизованый мир знает что ковид в первую очередь передаеться в закрытых помещениях через воздух. Например - новогодняя вечеринка в душном сельском клубе.

Мытьё рук хорошо помогает от холеры и гепатита и дизентерии.
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24.12.2020 11:03 Ответить
Где вы видели душный сельский клуб, скорее ковид получите от попрошаек в городском метро, от торговцев-офень в метро, от уличных музыкантов они за один день способны заразить весь город поскольку целый день шастают по даже не вагонам а поездам, при полном пофиизме валстей, нацгвардии и нацполиции. Значит властям выгодно заражать людей. Как и не отменять самолеты в час когда всех посадили на цепь карантина.
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24.12.2020 11:23 Ответить
Сегодня, кстати, ехала по городу и наблюдала, что в масках никого не было, один только бомж был в маске , который рылся в мусорном контейнере.
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24.12.2020 21:29 Ответить
Мировое вранье, сетевая пирамида западных стран+штаты
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24.12.2020 13:27 Ответить
 
 