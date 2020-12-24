В Украине за сутки от COVID-19 умерли 223 человека, выявлены 11 490 новых случаев, выздоровели - 15 775
В Украине по состоянию на утро четверга, 24 декабря, зафиксированы 11 490 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 15 775 человек, умерли 223 пациента.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2721 человек;
летальных случаев - 223;
выздоровели - 15775 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 66 358 (в том числе методом ПЦР - 42 132, методом ИФА - 24 226).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1001132 лица;
выздоровели - 631 435 человек;
летальных случаев - 17 395;
проведено ПЦР-тестов - 5 390 952.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях", - рассказал Степанов.
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чиповаливакцинировали!!!
Вони теж "приклали руку "!!!
В Україні МАЄМО МІЛЬЙОН..
Інфікованих.Лише офіційно...Неофіційно,звичайно,більше..
розтин для виявлення корони робити немає змісту. раніше це виявляють ПЛР тестами...
інакше смерть до ковід не записується..
короче у Стебанова статистика похожа на хвост петуха - откуда ветер - туда и перья
Хоча є,звичайно версія,що це недоучки -китайці "доекспериментувались",отримавши від французів і австралійців оснащену за "останнім словом техніки"вірусну лабораторію в Ухані.
просто не дотримались протоколів техніки безпеки...
Інтернет-рукописи не горять теж
..2018 (!!!)
Для перевірки роботи...
Мытьё рук хорошо помогает от холеры и гепатита и дизентерии.