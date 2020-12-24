"Слуга народа" Гетманцев рассказал, откуда у населения взялся гигантский долг в 60 млрд грн за коммуналку: "Это проблема не этого года"

Народный депутат от "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, откуда у украинцев взялся гигантский долг за коммунальные услуги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Около 60 млрд грн задолженности населения по ЖКХ – это проблема не этого года. Она сформировалась вследствие принятия властью в 2015-2016 годах нескольких решений – о заморозке социальных стандартов, когда в бюджете прожиточный минимум был вдвое меньше, чем фактический. Второе – сначала запуск программы субсидий, а потом сокращение, вследствие этого получился гигантский долг, который не решается просто так. Нельзя принять какое-то решение административно и сказать, что мы прощаем эту задолженность или наоборот, взыскиваем", - сказал нардеп.

Как отметил Гетманцев, "долги появились объективно, а не из-за того, что люди допускали ошибки или социально не ответственные".

"Что делать? Я убежден в том, что начинать нужно со справедливого создания рыночных тарифов. А помощь должны получать социально незащищенные слои населения, а не мы с вами в студии. Это институт субсидий, который у нас работает, количество семей увеличивается год от года", - заявил "слуга народа".

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Напомним, за год количество должников в Украине выросло на 18% (300 тысяч) и сейчас составляет более 2,3 миллиона человек.