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Новости Тарифы ЖКХ
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"Слуга народа" Гетманцев рассказал, откуда у населения взялся гигантский долг в 60 млрд грн за коммуналку: "Это проблема не этого года"

Народный депутат от "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, откуда у украинцев взялся гигантский долг за коммунальные услуги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Около 60 млрд грн задолженности населения по ЖКХ – это проблема не этого года. Она сформировалась вследствие принятия властью в 2015-2016 годах нескольких решений – о заморозке социальных стандартов, когда в бюджете прожиточный минимум был вдвое меньше, чем фактический. Второе – сначала запуск программы субсидий, а потом сокращение, вследствие этого получился гигантский долг, который не решается просто так. Нельзя принять какое-то решение административно и сказать, что мы прощаем эту задолженность или наоборот, взыскиваем", - сказал нардеп.

Как отметил Гетманцев, "долги появились объективно, а не из-за того, что люди допускали ошибки или социально не ответственные".

"Что делать? Я убежден в том, что начинать нужно со справедливого создания рыночных тарифов. А помощь должны получать социально незащищенные слои населения, а не мы с вами в студии. Это институт субсидий, который у нас работает, количество семей увеличивается год от года", - заявил "слуга народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года украинцы заплатили за коммуналку 28,6 млрд грн, - Министерство развития громад и территорий

Напомним, за год количество должников в Украине выросло на 18% (300 тысяч) и сейчас составляет более 2,3 миллиона человек.

долг (1150) коммунальные услуги (350) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+38
Папэрэдники виноваты...как обычно...😃
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24.12.2020 08:28
+37
"Слуга народа" Гетманцев рассказал, откуда у населения взялся гигантский долг в 60 млрд грн за коммуналку: "Это проблема не этого года" - Цензор.НЕТ 6522
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24.12.2020 08:30
+30
Проблема этого года - это власть проходимцев и жулья в Украине
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24.12.2020 08:29
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Правила форума Совет форумчан
ГЕТЬМАНЦЕВ - ГЕТЬ
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24.12.2020 08:27 Ответить
Ну чего Гетьманцева сразу геть ? Он хороший . Просто зебилам досталось тяжелое наследство. Короче, во всем виноват хан Батый
"Слуга народа" Гетманцев рассказал, откуда у населения взялся гигантский долг в 60 млрд грн за коммуналку: "Это проблема не этого года" - Цензор.НЕТ 3382
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24.12.2020 08:34 Ответить
А це борги тих "ніщебродів", які живуть за 4-х метровими заборами в трьох поверхових особняках і не платять за комуналку ні копійки. А потім їм списують ті борги за ваш рахунок з бюджету. Це так само як списують борги за не повернуті кредити, які вори з привата видають собі, а потім ці кредити стають такими, які не можна повернути і щоб банк не загнувся нам розказують, що його потрібно рефінансувати з державного бюджету, тобто вкрасти ще раз.
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24.12.2020 09:01 Ответить
Якби то тільки особняки, ще і по кілька десятків квартир. Над простим людом висить "дамоклів меч" позбавлення субсидій в випадках навіть копійчаної заборгованності чи просрочки платежів. Якщо Гетьманцев цього не знає, то нехай проїде в тролейбусі і попитає людей.
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24.12.2020 09:09 Ответить
Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (с учетом неплатежей за электроэнергию) в
2015 году составляла 71.03 млрд. гривен
2016 году составляла 73.03 млрд. гривен
2017 году составляла 71.96 млрд. гривен
2018 году составляла 63,21 млрд. гривен
2019 г. году составляла 67,91 млрд. гривен
2020 составляет 80,14 млрд. гривен
Рост задолженности за 2020 год составил 18%. Причины столь резкого роста задолженности в общем то просты. За 2020 год власть Зеленского было принято два решения о повышении тарифов на коммунальные платежи.
1.Новые тарифы на газ. Постановление №3014-3057 от 24.12.2019.г. введено в действие.Кратко суть: Вводится тариф за использование газораспределительных сетей, даже в случае не использования газа. Основание - нужны средства на поддержание инфраструктуры. Расчет предусматривает ежемесячную оплату. Кроме того рост тарифов заложен в размере 15%.
2. 15 ноября 2019 года на КМ Украины было принято постановление о " Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 560", таким образом отменено установленное ограничение тарифов на отопление и горячее водоснабжение. Ориентировочный рост тарифов 25-28%.
Не понимать, что в условиях кризиса это вызовет только увеличение задолженности, могут только деятели нынешней власти.
Учитывая, что рост цен на продукты питания за год составил от 14 до 39% (для разных категорий продуктов), то для большинства населения вопрос стоит просто - либо платить коммуналку либо покупать продукты.
Ко всему этому , Верховная Рада Украины приняла законопроект №2386 который фактически перекладывает долги энергогенерерующих компаний на государственный бюджет, в том числе и долги возникшие за поставки электроэнергии в ОРДЛО. Следствием этого станет следующее повышение тарифов за электроэнергию, которое теперь пытаются протолкнуть под название "стимулирующий тариф"

timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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24.12.2020 12:07 Ответить
Папэрэдники виноваты...как обычно...😃
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24.12.2020 08:28 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев рассказал, откуда у населения взялся гигантский долг в 60 млрд грн за коммуналку: "Это проблема не этого года" - Цензор.НЕТ 6522
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24.12.2020 08:30 Ответить
Та да, и Парашенко и Кучма, и Кравчук.А может еще и Брежнев.
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24.12.2020 08:33 Ответить
У сцикуна в усьому винний Порошенко, і тільки він.
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24.12.2020 08:37 Ответить
- Куме а ви знаєте , що син Порошенко...?
- Да не заходьте здалеку куме , скажить вже прямо куме , де це зелене чмо знову обісралось ?
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24.12.2020 08:52 Ответить
Это классическая лахта, он тупо 24/7 на цензоре.
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24.12.2020 09:18 Ответить
Те, що Зеленський - ідіот, розумні люди розуміли ще до виборів...
Ті, що "галасавали па приколу", або "кто-угодно, только не Парашенка..."зрозуміли це через півроку після виборів...
До ЗЕ-ідіотів це стало доходить через рік...
До ЗЕ-батраків дійде, коли їм за роботу перестануть платить гроші...
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24.12.2020 09:55 Ответить
Не не не! Чувак ведь тебе сказал, что все проблемы начались исключительно после 2014 года и связаны исключительно с деятельностью прошлой власти. Заметьте что даже война в 2014 никак не повлияла...А Янек, так вообще хороший был и доллар при нем по 8 был (а колбаса по 2,20 )
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24.12.2020 09:42 Ответить
Долг население на декабрь 2013 - 13 млрд.
Долг населения на июнь 2019 - 55 млрд.
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24.12.2020 08:38 Ответить
А это рост коммуналки и уровень оплат за 2019 год. Показывает рост долгов с октября 2019

"Слуга народу" Гетманцев розповів, звідки в населення взявся гігантський борг у 60 млрд грн за комуналку: "Це проблема не цього року" - Цензор.НЕТ 174
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24.12.2020 09:09 Ответить
Проблема этого года - это власть проходимцев и жулья в Украине
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24.12.2020 08:29 Ответить
А хто привів їх у владні кабінети? 73% ідійотів.
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24.12.2020 08:34 Ответить
Повторял и повторяю .Идиотов гораздо меньше. В 73% есть и пятая колонна и реальные любители 95 квартала, которым и моча в глаза - божья роса
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24.12.2020 08:39 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев рассказал, откуда у населения взялся гигантский долг в 60 млрд грн за коммуналку: "Это проблема не этого года" - Цензор.НЕТ 5151
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24.12.2020 08:32 Ответить
Янелох, лохи зебіли.
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24.12.2020 08:36 Ответить
проблема в том, что власти никак не могут нажраться. не дают людям перейти на индивидуальное отопление и экономить. за газ не платишь - отключают, за свет не платишь - отключают, за воду не платишь - перекрывают, ЗА ОТОПЛЕНИЕ НЕ ПЛАТИШЬ - ЗАГОНЯЮТ В ДОЛГИ..
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24.12.2020 08:32 Ответить
А скажите, ну так - чисто для интереса: А вот эти самые власти, которые "никак не могут нажраться", кто этому несчастному наріду назначил, случайно не проклятые марсиане?
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24.12.2020 09:46 Ответить
Основная причина это рост цены на газ в 10 раз, и это при том что зарплаты и пенсии выросли только в 2 раза.
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24.12.2020 08:32 Ответить
В 2 рази?
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24.12.2020 08:35 Ответить
Ну это смотря как считать, например в долларах даже уменьшилась, в 2013 средняя пенсия была 180 баксов а сейчас только 123.
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24.12.2020 08:43 Ответить
А ціна на газ в доларах тоді і зараз? Ну явно ж не 10 разів))) Палишся, москалику!
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24.12.2020 09:47 Ответить
Если вы научились умножать и складывать, это еще не означает, что вы начали разбираться в экономике! Дисбаланс между зарплатами/пенсиями и тарифами это не причина, а такое же следствие, неумелого управления экономикой!!!
А истинная причина в идиотах, которые голосуют за таких же идиотов, но с "подвешенным языком"
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24.12.2020 09:51 Ответить
"Я убежден в том, что начинать нужно со справедливого создания рыночных тарифов."
Подводит плавно к подорожанию коммуналки.
Когда ты Данила уже нажрешься ? Не все украденные мамой деньги туристов ее туроператора ТПГ уже освоили ?
Жду, когда будет справедливый суд над Вами.
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24.12.2020 08:34 Ответить
пробки - не протолкаешься...на бензин жопу возить деньги всегда есть, а комуналку заплатить мудрый нарид сразу начинает скулить про зубажиння и нагло не платит, ну ну..
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24.12.2020 08:35 Ответить
Отличный коммент
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24.12.2020 08:45 Ответить
олигархическая шестерка?
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24.12.2020 12:30 Ответить
чинуша?
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24.12.2020 12:29 Ответить
Не проблема цього року, каже? А те, що у цьому році кілткість боржників виросла на 18 відсотків - це проблема 2026 року, а не введення оплат за транспортування, суми яких беруть я фіг знає звідки? Ця сума, до речі зростала на протязі року вже тричі. А оплата за транспортування при відсутності споживання? І це лише одна компонента. А є інша - падіння рівня доходів, збільшення кількості безробітних, закриття підприємств через невдвлі локдауни. І це теж проблема 2016 року?
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24.12.2020 08:37 Ответить
Нє трьіндітє, мєньдєль ужє фсьо разьясніла))) і фальцет...
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24.12.2020 08:43 Ответить
Стара казка на вічну тему влади - Ми б здобули..., та попередники все прос...ли, пропили.
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24.12.2020 08:46 Ответить
Слуги народа предлагают гражданам Украины имеющие коммунальные долги с приватизированных квартир свыше 13 000грн, перейти на АРЕНДНЫЕ отношение( автоматически квартира лишается статуса приватизированная и переходит опять государству)
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24.12.2020 08:46 Ответить
А чого державі, держава яким боком до господарських відносин 2-х сторін і їх боргів ? А коли вже державна, то переходить до ГосДепу?
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24.12.2020 09:18 Ответить
до вечора аваксовци з квартири виставлять , "арендатор" ...
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24.12.2020 09:59 Ответить
значит, при пецьо магучем, ахметке и др. долги не надо было списывать, а активы автоматически лишать статуса приватизированных и переводить опять государству
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24.12.2020 12:37 Ответить
А южаніна з ревою були набагато кращі бо в них був кононенко ,свинарчук ,розенблат,і інша погань.
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24.12.2020 08:48 Ответить
яухніна така ж лярва як і це брехло , не вірите то ознайомтеся з "законопроектами" які вона подавала ...а цей взагалі глиста
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24.12.2020 09:58 Ответить
Помнится мне что один урка из Енакиево, он жестраусовод и шапкокрад, списал одному рекэтиру и бандиту из Донецка, ну, тому, что гудел всеми заводами и шахтами Бамбаса, долги на много миллиардов гривен, типа ему население не платит, поэтому он в бюджет не платит. Так у меня вопрос, к будущему сидельцу Гетманцеву (а может и висельцу) , - ему списали, а он поодолжал сдирать долги с населения и даже приписввал долги, а почему населению не списали?
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24.12.2020 08:51 Ответить
что, ****, характерно, ***** мозги будут добросовестным плательщикам, а не платившим годами спишут.
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24.12.2020 08:51 Ответить
НЕ СПИШУТ !
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24.12.2020 08:55 Ответить
Так и будет-если перевыборы.Обещать уже нечего.
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24.12.2020 08:58 Ответить
сама вища ціна за електрику в світі, сама вища плата з воду, вдвічі вища плата за газ. це не всім. Рінату Леонідовищу - нате вам 40 мрлд, Ігорю Валерійовичу - нате вам 29 мрлд. Хлопцям з газпрому - та прощаємо 10 мрлд дол в омані домовились. Але Ігор Валерійович - це не все, а де Банк, Рінат Леонідович - це не все, а де гроші на зелену металургію. а ви тут рахуєте, що піпл не платить. Гетьманцева не запрошують пити кофе, слішком мелкий, бо так говорить, що в кінці не знає з чого починав.
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24.12.2020 08:56 Ответить
Якщо постіно ровалювати державу, знищувати її управлінців, ставити агентів чужих урядів і штабів для розвалу ЗСУ, економіки, впустити МВФ, постійно розганяти по два рази на рік податківців і митників, без нормального суду, з численими борцями з корупцією, які вже самі перебрали її функції і суми хабарів, з ручним КС судом, то шановні на горизонті буде лише чорна дирка в бюджеті, а в економіці повна дупа. З чим всіх виборців зелених остолопів і вітаю. Щоб щось мати треба щось заробляти і продати комусь за валюту. Підвалпром фігні і влада без мислення це кірдик Україні.
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24.12.2020 09:00 Ответить
А це борги тих "ніщебродів", які живуть за 4-х метровими заборами в трьох поверхових особняках і не платять за комуналку ні копійки. А потім їм списують ті борги за ваш рахунок з бюджету. Це так само як списують борги за не повернуті кредити, які вори з привата видають собі, а потім ці кредити стають такими, які не можна повернути і щоб банк не загнувся нам розказують, що його потрібно рефінансувати з державного бюджету, тобто вкрасти ще раз.
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24.12.2020 09:00 Ответить
Хай би ще цей пан Гетьманцев пояснив,чому це всі базарники,заробітчани,хабарники,коритники,митники і т.д.,які понакупляли квартир на дітей,пенсіонерів і т.д.оплачують за комуналку субсидіями,а люди,які отримують нашу ніщенську зарплату і сплачують всі податки мусять ще й платити за комуналку кожен раз дорожче і дорожче.Я не можу зрозуміти,чому токар,який має 57!!! років стажу,живе з сім'єю в гуртожитку і оплачує всі послуги,тому що всі отримують офіційну зарплату,а бариги,які живуть в трьохповерховому будинку,а дітям покупляли квартири в нових будинках отримують субсидії,бо зарплати у них неофіційні.
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24.12.2020 09:01 Ответить
Роби як "ці всі" і буде морда в ікрі, а не у вівсі!
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24.12.2020 09:28 Ответить
Не платят Зебилы и те, кто тебя выбирали.
Они еще на евробляхах ездят...
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24.12.2020 09:02 Ответить
убивать надо тварей а иначе увы никак..не остановятся или остановит все это блэкаут страны на полгода паралич газотранспортной системы водоканалы начнут отключаться от электричества котельные отопления начнут валиться от усталости и старости как карточные домики...так что то ....да будет...
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24.12.2020 09:04 Ответить
Даю гарантию что 90 процентов депутатов (всех)получают субсидии а реально кому положена тот сосет лапу
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24.12.2020 09:13 Ответить
Они не получают субсидию, а получают компенсацию на проживание, там нормально , можно жить на вокзале , а деньги на депозит
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24.12.2020 09:23 Ответить
Депутатов на гилляку !
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24.12.2020 09:14 Ответить
Одни мрази себе жирные куски, а пенсам вместо пенсии субсидию,
И ту хер ....
Падали парламентские и судейские
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24.12.2020 09:16 Ответить
Обсуждать не кто виноват, а что делать-смену системы и суспильный договор Громад, Пора взрослеть и выходить из рабского интената под вывеской государство.
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24.12.2020 09:20 Ответить
А чего ожидали, коммуналка равна минимальной зарплате, и в двое больше пенсии!
Решение должно быть комплексным:
1) Возможность отказаться от услуг, которые вам не по карману. В первую очереди отопление.
2) Цена сформируется рыночная тогда, когда можно не покупать и есть альтернатива.
Есть альтернатива - забирать квартиры за долги. Тогда точно народ поднимет свою задницу и снесет этих хозяйственников.
Можно простить, и я первый кто перестанет платить за коммуналку.
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24.12.2020 09:24 Ответить
А может просто посмотреть динамику и убедиться, что с 2019-го платить стали хуже, а не агульно врать?

Ведь это СН обещала своему быдлу, что спишут все долги по коммуналке. Вот быдло и перестало платить совсем, ожидая этого чуда.
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24.12.2020 09:26 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев розповів, звідки в населення взявся гігантський борг у 60 млрд грн за комуналку: "Це проблема не цього року" - Цензор.НЕТ 5486
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24.12.2020 09:35 Ответить
...брехунцов ...
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24.12.2020 09:51 Ответить
Гетманцев - идиот.
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24.12.2020 10:01 Ответить
Хм. Путём несложных вычислений. 60 млрд. грн./2.3 млн. должников узнаём что в среднем каждый с этих должников должен 26000 грн. Вот интересно, а как такой долг может образоваться? Если тут стало лень или просто забыл и не заплатил 300 грн. за электричество и сразу приходит СМС с предупреждением что придут и отключат. Да и 26000 гривен - это сколько лет не нужно платить простому Украинцу за коммуналку, чтоб столько "накопить" ?
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24.12.2020 10:16 Ответить
"Что делать? Я убежден в том, что начинать нужно со справедливого создания рыночных тарифов. А помощь должны получать социально незащищенные слои населения, а не мы с вами в студии. Это институт субсидий, который у нас работает, количество семей увеличивается год от года", - заявил "слуга народа". и где только берутся такие министры,которые рассказывают о прошлых долгах при этом используют ввсе туже прошлую схему субсидирования населения.которая приводит к накоплению долгов.Субсидии- есть для мирового сообщества указателем того,что Украиной управляют корупционеры- аферисты,
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24.12.2020 10:23 Ответить
Долги нужно просто списать ,как кредиты ,делов то 🙄🤦🤫
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24.12.2020 11:12 Ответить
Одна з причин, що росте кількість тих, що отримують субсидії, це масовий виїзд людей на заробітки за кордон. Погодьтесь, більшість заробітчан офіційно мають бути безробітними у нас. Якщо дохід заробітчанина дозволяє іншим членам сім'ї офіційно не працювати, або бути на мінімалці, ця родина автоматично отримує субсидію.
Держава дурить людей, люди дурять державу, люди дурять одне одного, держава дурить сама себе ( одні органи держави дурять інші) - це якийсь суцільний дурдом.
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24.12.2020 11:25 Ответить
"начинать нужно со справедливого создания рыночных тарифов"
тарифы или рыночные, как в Европе, или "справедливые" как в Венесуэле.
Не может быть и того и другого.
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24.12.2020 11:31 Ответить
"Одна з причин, що росте кількість тих, що отримують субсидії, це масовий виїзд людей на заробітки за кордон. Погодьтесь, більшість заробітчан офіційно мають бути безробітними у нас. Якщо дохід заробітчанина дозволяє іншим членам сім'ї офіційно не працювати, або бути на мінімалці, ця родина автоматично отримує субсидію."

И таких восемь миллионов!
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24.12.2020 11:46 Ответить
Этот долг во многом искусственный. Не подай один месяц данные -
и тебе начислят по среднему несуществующий долг. Снимать его будешь годами
и не снимешь. А если заплатишь - на следующий месяц тебе просто с потолка
нарисуют новую цифру долга. Проверено на себе.
Подруга тоже получила 200 грн долга с потолка - заплатила.
Сказала - убить месяц на разборки нет времени, работать надо,
а у пенсионеров - сил не хватит.
Плюс нарисованными с потолка долгами отрезают от субсидий.
Вопрос - куда идут деньги за такие нарисованные долги?
Явно по личным карманам. А я еще помню, как при совке бухгалтера за пару копеек
излишков ночами в ужасе не спали...
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24.12.2020 15:33 Ответить
За последние лет 20-25 это лично Зеленский отдал всю энергетику и недра в руки олигархату.
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24.12.2020 20:57 Ответить
 
 