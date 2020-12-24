Около 80% госпитализированных с COVID-19 пациентов нуждаются в кислороде, - эксперт Минздрава Дубров

Из-за коронавирусной инфекции может быть дыхательная недостаточность. Это иммунное поражение легочной ткани.

Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, человек теряет способность на некоторое время обеспечивать себя кислородом.

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"Пока другие участки легких справляются, человек не чувствует одышки. Но если количество пораженных участков превышает компенсаторные возможности непораженных участков, начинает падать сатурация - уровень кислорода в крови - и человек чувствует одышку", - объяснила она.

Госпитализации подлежат пациенты с сатурацией меньше чем 92%, по стандартам Минздрава. Президент Ассоциации анестезиологов, один из экспертов Минздрава Сергей Дубров добавил, что в этот список также входят средние или тяжелые пациенты с более высоким уровнем сатурации.

"Подавляющее большинство пациентов, примерно 80%, у которых есть показания к госпитализации, должны получать кислород в комплексе лечения", - отметил он.