За сутки в мире выявили 683,2 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 13,4 тыс. человек. Общее число инфицированных - 79 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 24 декабря в мире зарегистрировали 683 249 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 429 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 79 057 616 случаев инфицирования, из них 683 249 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 737 751 человек, из них 13 429 за минувшие сутки.







Побороли болезнь и вылечились 55,6 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 16-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – девятую. Перед нашим государством оказались Великобритания, Германия, Россия, Франция, Италия, Польша, Чехия и Нидерланды.



