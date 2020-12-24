ГСЧС предупреждает водителей об ухудшении погодных условий: на дорогах гололедица, на Киевщине - туман и ограниченная видимость
ГСЧС Украины предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий.
В ряде областей Украины на дорогах ожидается гололед, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 24 декабря в северо-восточных областях гололед, в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, на Киевщине туман, видимость 200-500 м", - подчеркивается в сообщении спасателей.
Как писал ранее Цензор.НЕТ, вчера, 23 декабря, из-за обильных снегопадов произошло 1049 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 13 человек и еще 64 - травмированы.
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Елена Голиц
показать весь комментарий24.12.2020 08:48 Ответить Мне нравится 0
Igor Lemke #390467
показать весь комментарий24.12.2020 08:49 Ответить Мне нравится 0
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