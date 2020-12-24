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Начальница службы аэропорта "Борисполь" отстранена от должности за махинации с арендой помещений. Размер ущерба - свыше 16 млн грн , - ВАКС

Начальница службы аэропорта

Начальницу службы ГП "Международный аэропорт "Борисполь" отстранили от должности по подозрению в коррупционной деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда.

"В среду, 23 декабря, следственная судья ВАКС частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и отстранила от занимаемой должности начальницу службы договоров неавиационной деятельности ГП "Международный аэропорт" Борисполь ". Срок отстранения - 1 месяц, то есть до 23 января 2021 года включительно", - подчеркивается в сообщении.

Начальницу службы подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Пресс-служба ВАКС также напоминает, что по версии следствия, с 2014 по 2019 годы, должностные лица ГП "Международный аэропорт" Борисполь "заключили договора и неправомерно передали в аренду помещения предприятия субъектам предпринимательской деятельности по заниженной стоимости. Размер нанесенного ущерба превышает 16,5 млн грн.

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Автор: 

аэропорт (1509) Борисполь (768) коррупция (8562) Антикоррупционный суд (1211)


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А Рябикин значит отделался испугом и должностью в ДПС ? 😀😀😀
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24.12.2020 09:47 Ответить
А кто сядет? Или снова лохи покроют убытки своими налогами?
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24.12.2020 10:09 Ответить
16 лямов..Если за украденный велосипед сосед получил 3 года..то сколько она должна отсидеть за эту сумму?
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24.12.2020 10:31 Ответить
 
 