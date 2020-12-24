РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10218 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 259 21

Планируем вакцинировать 23 млн украинцев до первого квартала 2022 года, - главный санврач Ляшко

Планируем вакцинировать 23 млн украинцев до первого квартала 2022 года, - главный санврач Ляшко

Минздрав планирует вакцинировать 23 млн украинцев до первого квартала 2022 года, прежде всего вакцинируют приоритетную группу населения - медиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио НВ" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Нам нужно охватить 23 млн населения, я понимаю, что для этого нам нужно будет 40 млн доз. Если мы начинаем кампанию с января по апрель, это будут первые поставки. Мы понимаем, что они будут приходить маленькими траншами, пока все производители выйдут на определенные мощности", - рассказал Ляшко.

За это время Министерство здравоохранения вакцинирует приоритетную группу населения - прежде всего медиков. Минздрав будет начинать подготовку самих кабинетов вакцинации и мобильных бригад.

"И так у нас прописано до первого квартала 2022 года. За этот период мы сможем нашими способностями медицинских работников, логистическими, охватить прививками именно 23 миллиона населения", - добавил Ляшко

По словам главного санврача, в бюджете на закупку доз заложено 2,6 миллиарда гривен.

Также читайте: Украина сможет закупить пневмококковую вакцину по специальной цене, – Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Цей дурантін надовго. А за ним буде ще веселіший. З ким закласти парі?
показать весь комментарий
24.12.2020 09:19
+1
Не может быть! Эксперды рассказывают, что мы все умрем.
показать весь комментарий
24.12.2020 09:21
+1
дурантин не дурантин, а Андрей Дидовик кудато пропал и это факт!!!
показать весь комментарий
24.12.2020 09:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цей дурантін надовго. А за ним буде ще веселіший. З ким закласти парі?
показать весь комментарий
24.12.2020 09:19 Ответить
дурантин не дурантин, а Андрей Дидовик кудато пропал и это факт!!!
показать весь комментарий
24.12.2020 09:22 Ответить
З сусідом по койці, з яким один кисневий апарат на двох.
показать весь комментарий
24.12.2020 09:31 Ответить
Не может быть! Эксперды рассказывают, что мы все умрем.
показать весь комментарий
24.12.2020 09:21 Ответить
Название вакцины как то скромно умалчивают...
Аллё - какой вакциной будете принудительную вакцинацию проводить?
показать весь комментарий
24.12.2020 09:28 Ответить
Чому не розголошують, якою маме вакциною будут колоти?
Є інформація, що це може бути спільний проект "АstraZeneca + Sputnik V", яка не має ніякого сертифікату
показать весь комментарий
24.12.2020 09:29 Ответить
Ага, тоесть только половину через более чем год, притом у половины этой половины уже спадет иммунитет.
показать весь комментарий
24.12.2020 09:32 Ответить
А какой период действия вакцины?
показать весь комментарий
24.12.2020 09:35 Ответить
Писали, що максимум рік. Дехто писав про 3 місяці. Як я розумію, це інформація про різні вакцини.
показать весь комментарий
24.12.2020 10:58 Ответить
То якщо рік, то з першого кварталу 2021р знов треба буде ці23млн вакцинувати і + решту населення... Цирк..
показать весь комментарий
24.12.2020 18:16 Ответить
Перед вакцинацією потрібно оголити руку, а якщо нижче то сраку. Так се для вакцинації ви роздіваєте народ?
показать весь комментарий
24.12.2020 09:37 Ответить
Це ті, що виживуть?!
показать весь комментарий
24.12.2020 09:40 Ответить
Спутником? Вам никто не продаст нормальной вакцини, да и денег у вас нет.
показать весь комментарий
24.12.2020 09:40 Ответить
Дикая цифра, это процентов 90 населения) не найдется столько желающих.
показать весь комментарий
24.12.2020 10:19 Ответить
Тобто до 24-го року не почнуть...
І схоже, що більшисть - на пиватний кошт...
І не зрозуміло, якою вакциною...
показать весь комментарий
24.12.2020 10:39 Ответить
Це нормальною мовою означає ми купимо в фармкорпорацій для їх збагачення все, що нам продадуть (перевірене чи ні) за певні відкати.
показать весь комментарий
24.12.2020 10:47 Ответить
Поки останнього вакцинують, перші вже позбудуться імунітету.
Пліснява планує безкінечний карантин.
показать весь комментарий
24.12.2020 10:56 Ответить
Международные эксперты выступили против европейских вакцин от COVID-19
https://pixabay.com/ Pixabay.com
7.12.2020 Из-за серьезных проблем с безопасностью бывший вице-президент и главный научный сотрудник фармацевтического гиганта Pfizer присоединился к известному немецкому врачу и бывшему руководителю местного департамента здравоохранения в ходатайстве о немедленной приостановке всех исследований вакцин COVID-19 в Европе.

Д-р Майкл Йидон, который до своего ухода в 2011 году занимал ведущую должность исследователя в области аллергии и респираторных заболеваний, и эпидемиолог и специалист по легочным заболеваниям д-р Вольфганг Водарг подали петицию в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое отвечает за одобрение лекарств в Европейском Союзе, пишет https://www.lifesitenews.com/news/doctors-petition-eu-to-stop-all-covid-vaccine-studies-due-to-grave-risks Life Site News .

Медики требуют, чтобы исследования - для защиты жизни и здоровья добровольцев - не продолжались до тех пор, пока не будет разработан план исследования, который подходит для решения серьезных проблем безопасности. Заявители отмечают, что тесты ПЦР, которые широко используются во всем мире в качестве средства обнаружения вируса COVID-19, известны экспертам как недостаточно точные и поэтому не подходят для серьезного исследования. В качестве альтернативы они требуют использования так называемого "секвенирования по Сэнгеру".

Без такого изменения ни риск заболевания, ни возможная польза вакцины не могут быть определены с необходимой степенью уверенности, говорится в петиции. Они также требуют, "чтобы риски, уже известные из предыдущих исследований, которые частично проистекают из природы коронавирусов, должны быть исключены посредством экспериментов на животных до испытаний, проводимых на людях".
показать весь комментарий
24.12.2020 11:48 Ответить
По мнению экспертов, вакцины могут вызывать бесплодие у женщин. Ожидается, что эти вакцины будут производить антитела, атакующие "спайковые белки", такие как у COVID-19. Однако они также включают белки, гомологичные синцитину, которые необходимы для образования плаценты у млекопитающих. Поэтому необходимо, чтобы вакцина против коронавируса не вызывала иммунной реакции против таких белков, поскольку в противном случае, у привитых женщин может развиться бесплодие на неопределенный срок.

Повышенная уязвимость к вирусу тоже вызывает вопросы. Образование так называемых не нейтрализующих антител может привести к усиленной иммунной реакции, особенно когда испытуемый после вакцинации сталкивается с настоящим вирусом. Прошлые эксперименты на кошках с использованием этой технологии показали, что все они, хотя изначально хорошо переносили вакцинацию, умерли после заражения диким вирусом.

Аллергические или даже фатальные реакции - еще один тип побочных эффектов. Вакцины с мРНК от BioNTech/Pfizer содержат полиэтиленгликоль (ПЭГ). 70% людей вырабатывают антитела против этого вещества, значит, у многих могут развиться аллергические, потенциально смертельные реакции на вакцинацию.
СЛИШКОМ КОРОТКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛИСТИЧНО ОЦЕНИТЬ ОТЛОЖЕННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ ЭФФЕКТЫ.
Эксперты ссылаются на поспешно разработанную вакцину от свиного гриппа, которая вызвала множество случаев нарколепсии.

http://www.meddaily.ru/article/07dec2020/posengery
показать весь комментарий
24.12.2020 11:49 Ответить
В настоящее время параллельно проводятся многочисленные испытания вакцины против COVID-19, и многие дополнительные кандидаты находятся на доклинической стадии исследования. Решение относительно одного из этих клинических испытаний, которое позволяет использовать вакцину ДО полного одобрения регулирующими органами, например, с помощью разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA), ускорит запуск вакцинации, но НЕСЕТ В СЕБЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК НЕВОЗМОЖНОСТИ НАБИРАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ ДЛЯ ЭТОГО И ДРУГИХ ИСПЫТАНИЙ, ТЕМ САМЫМ УХУДШАЯ СБОР ОБЫЧНО ВСЕОБЪЕМЛЮЩИХ ДАННЫХ О БЕЗОПАСНОСТИ, ИММУНОГЕННОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ.
показать весь комментарий
24.12.2020 11:51 Ответить
 
 