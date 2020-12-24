Планируем вакцинировать 23 млн украинцев до первого квартала 2022 года, - главный санврач Ляшко

Минздрав планирует вакцинировать 23 млн украинцев до первого квартала 2022 года, прежде всего вакцинируют приоритетную группу населения - медиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио НВ" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Нам нужно охватить 23 млн населения, я понимаю, что для этого нам нужно будет 40 млн доз. Если мы начинаем кампанию с января по апрель, это будут первые поставки. Мы понимаем, что они будут приходить маленькими траншами, пока все производители выйдут на определенные мощности", - рассказал Ляшко.

За это время Министерство здравоохранения вакцинирует приоритетную группу населения - прежде всего медиков. Минздрав будет начинать подготовку самих кабинетов вакцинации и мобильных бригад.

"И так у нас прописано до первого квартала 2022 года. За этот период мы сможем нашими способностями медицинских работников, логистическими, охватить прививками именно 23 миллиона населения", - добавил Ляшко

По словам главного санврача, в бюджете на закупку доз заложено 2,6 миллиарда гривен.

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