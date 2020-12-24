Планируем вакцинировать 23 млн украинцев до первого квартала 2022 года, - главный санврач Ляшко
Минздрав планирует вакцинировать 23 млн украинцев до первого квартала 2022 года, прежде всего вакцинируют приоритетную группу населения - медиков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио НВ" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Нам нужно охватить 23 млн населения, я понимаю, что для этого нам нужно будет 40 млн доз. Если мы начинаем кампанию с января по апрель, это будут первые поставки. Мы понимаем, что они будут приходить маленькими траншами, пока все производители выйдут на определенные мощности", - рассказал Ляшко.
За это время Министерство здравоохранения вакцинирует приоритетную группу населения - прежде всего медиков. Минздрав будет начинать подготовку самих кабинетов вакцинации и мобильных бригад.
"И так у нас прописано до первого квартала 2022 года. За этот период мы сможем нашими способностями медицинских работников, логистическими, охватить прививками именно 23 миллиона населения", - добавил Ляшко
По словам главного санврача, в бюджете на закупку доз заложено 2,6 миллиарда гривен.
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Аллё - какой вакциной будете принудительную вакцинацию проводить?
Є інформація, що це може бути спільний проект "АstraZeneca + Sputnik V", яка не має ніякого сертифікату
І схоже, що більшисть - на пиватний кошт...
І не зрозуміло, якою вакциною...
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https://pixabay.com/ Pixabay.com
7.12.2020 Из-за серьезных проблем с безопасностью бывший вице-президент и главный научный сотрудник фармацевтического гиганта Pfizer присоединился к известному немецкому врачу и бывшему руководителю местного департамента здравоохранения в ходатайстве о немедленной приостановке всех исследований вакцин COVID-19 в Европе.
Д-р Майкл Йидон, который до своего ухода в 2011 году занимал ведущую должность исследователя в области аллергии и респираторных заболеваний, и эпидемиолог и специалист по легочным заболеваниям д-р Вольфганг Водарг подали петицию в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое отвечает за одобрение лекарств в Европейском Союзе, пишет https://www.lifesitenews.com/news/doctors-petition-eu-to-stop-all-covid-vaccine-studies-due-to-grave-risks Life Site News .
Медики требуют, чтобы исследования - для защиты жизни и здоровья добровольцев - не продолжались до тех пор, пока не будет разработан план исследования, который подходит для решения серьезных проблем безопасности. Заявители отмечают, что тесты ПЦР, которые широко используются во всем мире в качестве средства обнаружения вируса COVID-19, известны экспертам как недостаточно точные и поэтому не подходят для серьезного исследования. В качестве альтернативы они требуют использования так называемого "секвенирования по Сэнгеру".
Без такого изменения ни риск заболевания, ни возможная польза вакцины не могут быть определены с необходимой степенью уверенности, говорится в петиции. Они также требуют, "чтобы риски, уже известные из предыдущих исследований, которые частично проистекают из природы коронавирусов, должны быть исключены посредством экспериментов на животных до испытаний, проводимых на людях".
Повышенная уязвимость к вирусу тоже вызывает вопросы. Образование так называемых не нейтрализующих антител может привести к усиленной иммунной реакции, особенно когда испытуемый после вакцинации сталкивается с настоящим вирусом. Прошлые эксперименты на кошках с использованием этой технологии показали, что все они, хотя изначально хорошо переносили вакцинацию, умерли после заражения диким вирусом.
Аллергические или даже фатальные реакции - еще один тип побочных эффектов. Вакцины с мРНК от BioNTech/Pfizer содержат полиэтиленгликоль (ПЭГ). 70% людей вырабатывают антитела против этого вещества, значит, у многих могут развиться аллергические, потенциально смертельные реакции на вакцинацию.
СЛИШКОМ КОРОТКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛИСТИЧНО ОЦЕНИТЬ ОТЛОЖЕННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ ЭФФЕКТЫ.
Эксперты ссылаются на поспешно разработанную вакцину от свиного гриппа, которая вызвала множество случаев нарколепсии.
http://www.meddaily.ru/article/07dec2020/posengery