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Новости Коронавирус и карантин
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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 39,9%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 39,9%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 24 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в двух областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Николаевской и Одесской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 39,9%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины.

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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 39,9%, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Так нахера тоді вводити карантин?
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24.12.2020 09:55 Ответить
Це коли у "Феофанії" - 0 відсотка, а у звичайній лікарні - 80 відсотків. Середнє якраз і буде 39,9 відсотка. 😊
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24.12.2020 10:11 Ответить
Загруженность 39%, а ложить некуда. Шайтан!
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24.12.2020 10:11 Ответить
 
 