Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 39,9%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 24 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в двух областях Украины.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Николаевской и Одесской областях.
Загруженность коек по Украине составляет 39,9%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Олег Хмара #330841
показать весь комментарий24.12.2020 09:55 Ответить Мне нравится 0
Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий24.12.2020 10:11 Ответить Мне нравится 0
Отто Кац #468154
показать весь комментарий24.12.2020 10:11 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль