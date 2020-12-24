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ПАСЕ проведет заседание по делу об отравлении Навального: Есть вопросы к РФ в связи с расследованием Bellingcat

ПАСЕ проведет заседание по делу об отравлении Навального: Есть вопросы к РФ в связи с расследованием Bellingcat

19 января 2021 года комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам проведет заседание по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

У ПАСЕ появились вопросы к России в связи с расследованием Bellingcat. Об этом заявил специальный докладчик ПАСЕ по делу Навального Жак Мэр в интервью Deutsche Welle, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, ПАСЕ проводит расследование отравления Навального, чтобы пролить свет на ситуацию.

"Все это противоречит всем тем обязательствам, которые Россия взяла на себя, вступив в Совет Европы. У нашего комитета будет специальное заседание 19 января. Мы попросим присутствовать представителей властей России и Алексея Навального, чтобы он смог очно дать свои показания. Есть еще вопросы к России, поднятые в связи с расследованием Bellingcat, и мы хотим попросить их уточнить", - сказал Мэр.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

В декабре Bellingcat установила имена группы убийц из ФСБ, отравивших Навального. Политик дозвонился возможному участнику его отравления Константину Кудрявцеву. Часть разговора с Кудрявцевым Навальный опубликовал в своем видеоблоге. На записи Кудрявцев рассказывает о некоторых деталях операции - о том, что сотрудники ФСБ обрабатывали одежду Навального, чтобы убрать следы вещества, о том, что вещество быстро впитывается и его следы на коже обнаружить невозможно. Кроме того, Кудрявцев сказал, что "фигурант выжил" потому, что очень быстро посадили самолет.

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Автор: 

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Топ комментарии
+5
ПАСЕ проведет заседание по отравлению Навального: Есть вопросы к РФ в связи с расследованием Bellingcat - Цензор.НЕТ 4183
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24.12.2020 09:38
+4
Не просто озабоченность, а глубокая, и такая же обеспокоенность. Пока Раися будет исправно заносить бабло в кассу, вряд ли будут сильно гнуть, а вот поболтать и переливать пустое в порожнее, то тут да, хлебом не корми
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24.12.2020 09:37
+2
Как обычно озабоченость или уже начнете раху гнуть?
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24.12.2020 09:32
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Как обычно озабоченость или уже начнете раху гнуть?
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24.12.2020 09:32 Ответить
Не просто озабоченность, а глубокая, и такая же обеспокоенность. Пока Раися будет исправно заносить бабло в кассу, вряд ли будут сильно гнуть, а вот поболтать и переливать пустое в порожнее, то тут да, хлебом не корми
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24.12.2020 09:37 Ответить
гнуть? ага, щас. трубу достраивать.
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24.12.2020 10:09 Ответить
Та там не только "труба". Рашка является крупнейшим донором ПАСЕ (в смысле взносов). У них дальше вопросов дело не идет.
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24.12.2020 11:48 Ответить
Глубокая озабочєннАсть...
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24.12.2020 11:11 Ответить
Леха Провальный стал Гитлером для РАБссии особенно его трусы с Новичком
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24.12.2020 09:35 Ответить
Последние санкции США принятые 3 дня назад затронули авиастроение и космос РАБссии,а это значит ни одна страна Мира не даст РАБссии ни одного болта и гайки... не говоря об авионике
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24.12.2020 09:38 Ответить
ПАСЕ проведет заседание по отравлению Навального: Есть вопросы к РФ в связи с расследованием Bellingcat - Цензор.НЕТ 4183
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24.12.2020 09:38 Ответить
Плішива мерзота класти хотіла на всі ці ПАРЄ, ОБСЄ, ЄС і тд, воно знає що крім окуенной азабоченності і санкцій проти трьох працівників ФСБ нічого ця сциклива Європа не зробить
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24.12.2020 09:38 Ответить
Дима Рогозин запретил Илану Маску отдыхать в Крыму и на Мацковии...,Илан Маск в шоке...
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24.12.2020 09:41 Ответить
Надеюсь, что он трусы ещё не стирал...
Иначе доказать что-либо будет сложновато.
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24.12.2020 09:41 Ответить
Ничем, потрындят и разойдутся, не для того рашку впихивали обратно чтоб выгнать из-за этого отравления.
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24.12.2020 09:43 Ответить
Кибератака на США и его объекты особенно в финансовой сфере похоронят Кремлевских Хмырей...,сказал один из сотрудников ФБР....
Готовтесь Путлесоски...на РАБссии вводится карточная система на продукты питания...,а це як кажуть в Україні,злізай куме,приїхали....
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24.12.2020 09:46 Ответить
Как "новичок" мог оказаться и на трусах и на горлышке бутылки?
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24.12.2020 09:47 Ответить
ПАРЄ проведе засідання щодо отруєння Навального: Є питання до РФ у зв'язку з розслідуванням Bellingcat - Цензор.НЕТ 1189
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24.12.2020 09:49 Ответить
Суперновость из Пекина.
Китай отказался покупать морепродукты...
из РАБссии...,Сидзиньпинь Астаннавитесь...братан
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24.12.2020 09:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xr8NL3pp13U&list=LL&index=2 СРОЧНО! BELLINGCAT ПОСЛЕ НАВАЛЬНОГО ВЗЯЛИСЬ ЗА РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО и ЕРМАКА!
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24.12.2020 09:59 Ответить
Пристегните ремни,Байден идет молока несет для РАБссии и Зелемойских
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24.12.2020 10:13 Ответить
 
 