ПАСЕ проведет заседание по делу об отравлении Навального: Есть вопросы к РФ в связи с расследованием Bellingcat

19 января 2021 года комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам проведет заседание по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

У ПАСЕ появились вопросы к России в связи с расследованием Bellingcat. Об этом заявил специальный докладчик ПАСЕ по делу Навального Жак Мэр в интервью Deutsche Welle, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, ПАСЕ проводит расследование отравления Навального, чтобы пролить свет на ситуацию.

"Все это противоречит всем тем обязательствам, которые Россия взяла на себя, вступив в Совет Европы. У нашего комитета будет специальное заседание 19 января. Мы попросим присутствовать представителей властей России и Алексея Навального, чтобы он смог очно дать свои показания. Есть еще вопросы к России, поднятые в связи с расследованием Bellingcat, и мы хотим попросить их уточнить", - сказал Мэр.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

В декабре Bellingcat установила имена группы убийц из ФСБ, отравивших Навального. Политик дозвонился возможному участнику его отравления Константину Кудрявцеву. Часть разговора с Кудрявцевым Навальный опубликовал в своем видеоблоге. На записи Кудрявцев рассказывает о некоторых деталях операции - о том, что сотрудники ФСБ обрабатывали одежду Навального, чтобы убрать следы вещества, о том, что вещество быстро впитывается и его следы на коже обнаружить невозможно. Кроме того, Кудрявцев сказал, что "фигурант выжил" потому, что очень быстро посадили самолет.

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