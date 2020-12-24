Ляшко объяснил, почему не ограничили ярмарки и новогодние елки: Люди должны отдохнуть от пандемической усталости, а после этого мы закроемся
Главный санитарный врач Виктор Ляшко призывает украинцев сознательно отнестись к рождественским и новогодним праздникам в условиях эпидемии.
"Если говорить о нынешнем декабре, с учетом всего, что мы пережили с марта, то мы не должны забывать о такой вещи, как пандемическая усталость. Она характерна для стран всего мира. Мы могли бы запретить правительственным решением ярмарки, новогодние елки, но было бы жесткое сопротивление, и люди могли бы не придерживаться ограничений. Здесь главное - общественная ответственность. Я в нее верю", - отметил Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В то же время он заметил, что установленные нормы не выполняются: "Когда я через неделю приезжаю в Киеве в популярный торгово-развлекательный центр и вижу, что ни одна из норм не выполняется. Это безответственное отношение владельца бизнеса. И таких ситуаций у нас множество".
Именно поэтому ввели карантин выходного дня, и он позволил "сбить рост эпидемической кривой", отметил главный санитарный врач.
"Мы понимаем, что сейчас вопрос в том, чтобы люди немножко отдохнули от пандемической усталости... Мы призвали всех сознательно отнестись к рождественским и новогодним праздникам. Празднуйте, но все должно быть в меру, и после этого мы должны закрыться для того, чтобы подготовиться к возможному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ, среди которых может быть и коронавирус", - указал Ляшко.
Он призвал каждого начать с самого себя. "Мы с женой, например, за новогодними подарками приехали в 9 утра в магазин. Другие подарки купим онлайн. Я не поеду к своим родителям и к родителям жены", - пояснил главный санврач.
По его мнению, такие вещи может сделать каждый - "и в целом помочь нашим медикам - дать им возможность также отдохнуть".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Подумав про себе Ляшко.
Никто никого насильно на массовые мероприятия не выгоняет.
І хіба я помилилась ? Пройдіться по вулицях та магазинах.
у Ляшко пистолет есть? не барабанный? - один патрон в магазин(в магазин за водкой) и "руснявая рулетка". если выживет, то правильно значит делал(мозг там и так не в голове)
-Люди должны отдохнуть от пандемической усталости, а после этого мы закроемся...
- Правильно... І "накроємся" - теж... Спочатку рознесемо заразу по усіх місцях супчення людей, заразимо їх максимальну кількість, а потім "закриємся" по квартирах і будемо здихать, бо лікарів викликать, і надать необхідну допомогу, не буде можливості... Зате на різдвяні свята "95 квартал" добряче "прибарахлиться"...
да они и так слишком много помогают то
Признайтесь сами себе, что для вас плохо в любом случае и делу конец.
А президент клоун нравится!
Их выбирают.
В больницах тоже клоунов хватает, но когда ты заболеешь, будешь кричать: "хелп, хелп".
И в полиции клоуны есть, но ты будешь кричать: "мама, вызывай полицию".
бидломлюдьми, вдумайтесь виситупи кварталу захищає нацгвардія і спецназ...
спасибо за информацию, а то мучялся а как же там ляшко?
поедет к родителям или нет?
но на йолку или там ярмарку сходит, бо пандемически устал.
а уже потом вытрет харю от оливье и закроется.
уже давно никакой логики в зеленых новостях не ищу...