Ляшко объяснил, почему не ограничили ярмарки и новогодние елки: Люди должны отдохнуть от пандемической усталости, а после этого мы закроемся

Главный санитарный врач Виктор Ляшко призывает украинцев сознательно отнестись к рождественским и новогодним праздникам в условиях эпидемии.

"Если говорить о нынешнем декабре, с учетом всего, что мы пережили с марта, то мы не должны забывать о такой вещи, как пандемическая усталость. Она характерна для стран всего мира. Мы могли бы запретить правительственным решением ярмарки, новогодние елки, но было бы жесткое сопротивление, и люди могли бы не придерживаться ограничений. Здесь главное - общественная ответственность. Я в нее верю", - отметил Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В то же время он заметил, что установленные нормы не выполняются: "Когда я через неделю приезжаю в Киеве в популярный торгово-развлекательный центр и вижу, что ни одна из норм не выполняется. Это безответственное отношение владельца бизнеса. И таких ситуаций у нас множество".

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Именно поэтому ввели карантин выходного дня, и он позволил "сбить рост эпидемической кривой", отметил главный санитарный врач.

"Мы понимаем, что сейчас вопрос в том, чтобы люди немножко отдохнули от пандемической усталости... Мы призвали всех сознательно отнестись к рождественским и новогодним праздникам. Празднуйте, но все должно быть в меру, и после этого мы должны закрыться для того, чтобы подготовиться к возможному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ, среди которых может быть и коронавирус", - указал Ляшко.

Он призвал каждого начать с самого себя. "Мы с женой, например, за новогодними подарками приехали в 9 утра в магазин. Другие подарки купим онлайн. Я не поеду к своим родителям и к родителям жены", - пояснил главный санврач.

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По его мнению, такие вещи может сделать каждый - "и в целом помочь нашим медикам - дать им возможность также отдохнуть".