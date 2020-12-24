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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко объяснил, почему не ограничили ярмарки и новогодние елки: Люди должны отдохнуть от пандемической усталости, а после этого мы закроемся

Ляшко объяснил, почему не ограничили ярмарки и новогодние елки: Люди должны отдохнуть от пандемической усталости, а после этого мы закроемся

Главный санитарный врач Виктор Ляшко призывает украинцев сознательно отнестись к рождественским и новогодним праздникам в условиях эпидемии.

"Если говорить о нынешнем декабре, с учетом всего, что мы пережили с марта, то мы не должны забывать о такой вещи, как пандемическая усталость. Она характерна для стран всего мира. Мы могли бы запретить правительственным решением ярмарки, новогодние елки, но было бы жесткое сопротивление, и люди могли бы не придерживаться ограничений. Здесь главное - общественная ответственность. Я в нее верю", - отметил Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В то же время он заметил, что установленные нормы не выполняются: "Когда я через неделю приезжаю в Киеве в популярный торгово-развлекательный центр и вижу, что ни одна из норм не выполняется. Это безответственное отношение владельца бизнеса. И таких ситуаций у нас множество".

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Именно поэтому ввели карантин выходного дня, и он позволил "сбить рост эпидемической кривой", отметил главный санитарный врач.

"Мы понимаем, что сейчас вопрос в том, чтобы люди немножко отдохнули от пандемической усталости... Мы призвали всех сознательно отнестись к рождественским и новогодним праздникам. Празднуйте, но все должно быть в меру, и после этого мы должны закрыться для того, чтобы подготовиться к возможному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ, среди которых может быть и коронавирус", - указал Ляшко.

Он призвал каждого начать с самого себя. "Мы с женой, например, за новогодними подарками приехали в 9 утра в магазин. Другие подарки купим онлайн. Я не поеду к своим родителям и к родителям жены", - пояснил главный санврач.

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По его мнению, такие вещи может сделать каждый - "и в целом помочь нашим медикам - дать им возможность также отдохнуть".

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) Новый год (934) праздник (1691) Рождество (381) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Логика просто мозгами двинуться можно...
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24.12.2020 09:49
+11
Ляшко:
-Люди должны отдохнуть от пандемической усталости, а после этого мы закроемся...

- Правильно... І "накроємся" - теж... Спочатку рознесемо заразу по усіх місцях супчення людей, заразимо їх максимальну кількість, а потім "закриємся" по квартирах і будемо здихать, бо лікарів викликать, і надать необхідну допомогу, не буде можливості... Зате на різдвяні свята "95 квартал" добряче "прибарахлиться"...
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24.12.2020 09:51
+11
Ляшко объяснил, почему не ограничили ярмарки и новогодние елки: Люди должны отдохнуть от пандемической усталости, а после этого мы закроемся - Цензор.НЕТ 6840
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24.12.2020 09:57
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Нехай люди по максимуму наберуться вірусу, а потім ми їх прикриємо.
Подумав про себе Ляшко.
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24.12.2020 09:48 Ответить
Це вакцинація цв'яхом в гробову дошку???
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24.12.2020 09:56 Ответить
Іншої наша влада не надбала.
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24.12.2020 09:57 Ответить
Ляшко пояснив, чому не обмежили ярмарки та новорічні ялинки: Люди мають відпочити від пандемічної втоми, а після цього ми закриємося - Цензор.НЕТ 1840
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24.12.2020 10:17 Ответить
У людей должна быть голова на плечах, а не макитра.
Никто никого насильно на массовые мероприятия не выгоняет.
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24.12.2020 09:58 Ответить
Я поставила хреста на здоровому глузді українці після того, як вони обрали зелю президентом, не зважаючи на Майдан і війну.
І хіба я помилилась ? Пройдіться по вулицях та магазинах.
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24.12.2020 10:38 Ответить
Ну це якщо в країні більше людей з мізками ніж без них. А якщо в країні більшість 73% баранів, перепрошую, зебаранів. Їм начхати, не те що на оточення, а на себе. В моєму оточені, більшість голосували за моніку, і ні хто з них маску не носить.
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24.12.2020 10:44 Ответить
Аптечная сеть после праздников должна быть в прибылях.
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24.12.2020 13:39 Ответить
А не поздно будет пить боржоми когда почки отстегнуться ?
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24.12.2020 09:48 Ответить
я с месяц взад пришел в церковь прикольнуться - настиг 60-70 рыл, типо "свадьба" - поп визжал без маски, на рабах тоже не заметил - ну шо ж вы ЭТИМ "людям" скажете? и все это .... пошло потом заражать других, даже не подозревающих шо ублюдок рядом в автобусе - только шо бесновался и заражает уже тебя. - а чо, Бок же зощещает итыть их на Путина
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24.12.2020 09:53 Ответить
Логика просто мозгами двинуться можно...
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24.12.2020 09:49 Ответить
Ляшко объяснил, почему не ограничили ярмарки и новогодние елки: Люди должны отдохнуть от пандемической усталости, а после этого мы закроемся - Цензор.НЕТ 6840
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24.12.2020 09:57 Ответить
Логика наша песня хороша начинай сначала. А вы буратины слушайте и не стонать.
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24.12.2020 10:40 Ответить
Как то по странному во всех странах закрываются - крупные предприятия и чиновники госслужбы работают, а малый бизнес закрывают . А ведь налоги в основном от малого и среднего бизнеса, бо типы Ахметов ,Беня, Пинчук и др - прячут налоги в офшорах
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24.12.2020 09:50 Ответить
В мире правят олигархи и это печально.
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24.12.2020 09:54 Ответить
за примером ходить далеко не надо - зетупаяутка натянутая на руку каломойского, а также остальные покемоны в раде , кто на руке ахметова сидит, кто бойко , кто фирташа, кто суркиса... к
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24.12.2020 12:23 Ответить
так ты сам, козел, обосрался и всех напряг шоп потом беснующиеся натолкали в капищах бабла попам, типо "устали от карантинов".
у Ляшко пистолет есть? не барабанный? - один патрон в магазин(в магазин за водкой) и "руснявая рулетка". если выживет, то правильно значит делал(мозг там и так не в голове)
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24.12.2020 09:51 Ответить
Ляшко:
-Люди должны отдохнуть от пандемической усталости, а после этого мы закроемся...

- Правильно... І "накроємся" - теж... Спочатку рознесемо заразу по усіх місцях супчення людей, заразимо їх максимальну кількість, а потім "закриємся" по квартирах і будемо здихать, бо лікарів викликать, і надать необхідну допомогу, не буде можливості... Зате на різдвяні свята "95 квартал" добряче "прибарахлиться"...
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24.12.2020 09:51 Ответить
Наприклад, поштовхатися у натовпі, щоби Кернеса поховати - чим не розвага? Тим більше, що бучний похорон завершився святковим фейєрверком!
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24.12.2020 10:39 Ответить
Отдохнуть , заразить, подцепить заразу, заболеть, распространить заразу. Ни чего себе отдых от Ляшко!
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24.12.2020 09:51 Ответить
Маразм. Вирус - он или есть, или его нет. Крутят статистикой как цыган солнцем! Вся эта ковидная шизофрения уже порядком надоела.
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24.12.2020 09:53 Ответить
Вы плохо читал историю страны. у нас как бы по жизни.... четыре полуж*пия всегда было. вот щас напр. - товарооборот с Засрашкой - 40млрд. евро. и мля, кричим шо на нас напали и негодуем шо Меркель и ее друг-жабоед, не особо помогают....
да они и так слишком много помогают то
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24.12.2020 09:57 Ответить
Вчера устроили проводы по Кернесу, согнали тысяч 50 людей. Кто-то отвечает? после НГ ждём вспышки. Заранее можно было это отменить? Сейчас Новогодние ярмарки. Не протолкнуться будет. Бессмертные, только в октябре 10 тысяч излишних смертей (по сравнению с 2019). Ноябрь будет гораздо хуже
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24.12.2020 09:54 Ответить
прикольно. из-за тухлой мумии погибнут скоко там гоев - Яхве доволен, к Гепе в "рай" этих дебилов отправит - а шоп скучно чертиле не было)))
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24.12.2020 09:58 Ответить
100%
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24.12.2020 10:31 Ответить
Ляшко объяснил, почему не ограничили ярмарки и новогодние елки: Люди должны отдохнуть от пандемической усталости, а после этого мы закроемся - Цензор.НЕТ 9005
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24.12.2020 10:01 Ответить
Примечательно то, что комменты местных экспердов в случае жестких ограничений, звучали бы с точностью - наоборот.
Признайтесь сами себе, что для вас плохо в любом случае и делу конец.
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24.12.2020 10:01 Ответить


Ляшко объяснил, почему не ограничили ярмарки и новогодние елки: Люди должны отдохнуть от пандемической усталости, а после этого мы закроемся - Цензор.НЕТ 7569
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24.12.2020 10:08 Ответить
Там где "разрешили" напиши "заставили" тогда будет все норм. человек не может орать и плакать от свободьі, от "разрешили" может просто не знать что с етим делать но то патология
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24.12.2020 10:15 Ответить
Это реакция порохоботов на любое событие.
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24.12.2020 10:18 Ответить
А как реагировать?! Эти зедебилы не оставляют нам, умным людям, других вариантов
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24.12.2020 10:32 Ответить
Умные люди.
Ляшко пояснив, чому не обмежили ярмарки та новорічні ялинки: Люди мають відпочити від пандемічної втоми, а після цього ми закриємося - Цензор.НЕТ 1739
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24.12.2020 21:04 Ответить
Не, цуко, когда в апреле парки закрьіли "чтоб страшнее бьіло" я только радовался-так дурням і треба
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24.12.2020 10:17 Ответить
Достойным людЯм нужно дать возможность умотать в тёплые страны, а потом уже закрываться.
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24.12.2020 10:06 Ответить
Зебіли!
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24.12.2020 10:06 Ответить
Если ты болен, на диете и устал, к черту диету, нажрись до отвала, отдохни. Так будет легче потом лечится
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24.12.2020 10:07 Ответить
А че, хохлам не нравится когда в больнице их лечит врач-клоун? Странно...

А президент клоун нравится!
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24.12.2020 10:13 Ответить
Президентами не рождаются.
Их выбирают.
В больницах тоже клоунов хватает, но когда ты заболеешь, будешь кричать: "хелп, хелп".
И в полиции клоуны есть, но ты будешь кричать: "мама, вызывай полицию".
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24.12.2020 10:21 Ответить
Дайте кварталу заробити будьте бидломлюдьми, вдумайтесь виситупи кварталу захищає нацгвардія і спецназ...
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24.12.2020 10:25 Ответить
Правильно-в реанимации отдохнем.
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24.12.2020 10:29 Ответить
На тому світі відіспимося.
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24.12.2020 10:40 Ответить
Он дебил? нет не правильно, ОН ДЕБИЛ!!!!!!
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24.12.2020 10:30 Ответить
цікаво це сюрреалізм чи геноцид...?
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24.12.2020 10:30 Ответить
"Ляшко объяснил, почему не ограничили ярмарки и новогодние елки: Люди должны отдохнуть от пандемической усталости, а после этого мы закроемся" - в Германии в правительстве дураки, там закрылись до праздников.
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24.12.2020 10:32 Ответить
зедрила, ты хотя бы коммуницируй в таких вопросах со своей начальственной собакой т.вали, а то она хочет посмотреть, что будет после твоих новогодних расслаблений, идийото.
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24.12.2020 10:41 Ответить
Лучше дайте людям отдохнуть от вас, ваших недолугих решений и ручной статистики. Это уже больше утомляет, чем пандемия.
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24.12.2020 10:42 Ответить
А Ляшко не хочет объяснить вопиющие нарушения карантина вчера вбыдлохарькове, когда стадо таскало по разным, почему-то пока не закрытым общественным местам, КОВИДный труп уголовника?
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24.12.2020 10:54 Ответить
Что тут скажешь? Чемпионы по борьбе с Ковид и Долбодятлы. Нест слов...
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24.12.2020 10:58 Ответить
Ідіот і його "турбота" про нарід.
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24.12.2020 11:11 Ответить
к своим родителям и родителям жены он не поедет.
спасибо за информацию, а то мучялся а как же там ляшко?
поедет к родителям или нет?
но на йолку или там ярмарку сходит, бо пандемически устал.
а уже потом вытрет харю от оливье и закроется.
уже давно никакой логики в зеленых новостях не ищу...
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24.12.2020 11:35 Ответить
Давайте все заболеем и потом закроемся. Настоящий зебил.
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24.12.2020 18:01 Ответить
 
 