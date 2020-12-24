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Сергея Кучера, экс-главу столичной ГАСИ, подозревают в использовании служебного положения с целью незаконного обогащения

Сергея Кучера, экс-главу столичной ГАСИ, подозревают в использовании служебного положения с целью незаконного обогащения

В частности, в постановлении Новозаводского районного суда города Чернигова говорится, что к противоправному механизму вымогательства средств от застройщиков причастен Сергей Кучер (глава столичной ГАСИ 2010-2014 гг.), который через подконтрольную ему ООО "Укрконсалтпроэктбуд" и "бэк-офис" по адресу: г. Киев, ул. Соломенская, д. 11, осуществлял решения вопросов в интересах застройщиков и прикрывал получения неправомерной выгоды работниками ГАСИ.

Также следствием установлено, что действующие и бывшие чиновники Государственной архитектурно-строительной инспекции, используя подконтрольные коммерческие структуры, создали преступную группировку и выдавали разрешительные документы на строительство и сертификаты готовности ввода объекта в эксплуатацию застройщикам Киева, Киевской и других областей Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, что до августа 2020 года Сергей Кучер занимал должность генерального директора строительной компании "Edelburg Development", которая осуществляет скандальное строительство на участках, которые входят в историко-культурные заповедники на ул. Старонаводницкой 42-44 (ЖК "Edeldorf") и Вознесенском спуске, 28 (ЖК "Подол Град Vintage").

Сергея Кучера, экс-главу столичной ГАСИ, подозревают в использовании служебного положения с целью незаконного обогащения 01
Сергея Кучера, экс-главу столичной ГАСИ, подозревают в использовании служебного положения с целью незаконного обогащения 02
Сергея Кучера, экс-главу столичной ГАСИ, подозревают в использовании служебного положения с целью незаконного обогащения 03

Автор: 

Киев (25568) коррупция (8562) застройка (711) ГАСИ (103)


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Государственная архитектурно - строительная инспекция всегда тупо брала % от квадратных метров объекта НАЛОМ.

Для застройщиков это не секрет - а вот для руководителей страны ? Текли ли эти потоки на самый верх ?
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24.12.2020 10:03 Ответить
Раньше было 5 долларов метр,теперь,говорят уже 15.
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24.12.2020 10:21 Ответить
навіщо по одинці їх згадувать? хіба там є хоч один персонаж, що не брав хабарів? то вже хапайте їх усіх разом
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24.12.2020 10:05 Ответить
ГАСИ - это в принципе коррупционная структура с ног и до головы. Все в стране, кто хоть чем-то занимался в этой жизни, прекрасно это знают. Берёшь руководителей этой конторы, в том числе и на местах, за последние лет 15, сканируешь их декларации, сравниваешь с реальным имуществом и ведёшь за ухо в суд, заодно и бюджет пополнишь конфискациями. Только вот боюсь в суде, они могут встретить своих коллег и молочных братьев по незаконному обогащению
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24.12.2020 10:07 Ответить
Не может быть!
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24.12.2020 10:09 Ответить
Київский кучер знайшовся. Чи не родич він, часом це харківському кучеру?
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24.12.2020 10:35 Ответить
так по заточке видно - ворюга....
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24.12.2020 14:50 Ответить
 
 