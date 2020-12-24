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Новости Коронавирус и карантин
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Надеемся заключить контракты на поставку вакцин от коронавируса до конца года, - Степанов

Надеемся заключить контракты на поставку вакцин от коронавируса до конца года, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что надеется до конца года заключить контракт о поставке вакцины против коронавируса в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов заявил во время брифинга.

Глава Минздрава отметил, что сейчас основным вопросом является срок поставки вакцины в Украину.

"Мы стараемся, чтобы вакцины были как можно ранее поставленные в Украине. Чтобы начать этот процесс (вакцинации. - Ред.) в феврале. Как только будут подписаны контракты, а я надеюсь, что это будет уже в этом году, сразу мы сообщим", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-вакцину уже получили более 2,7 миллиона жителей шести стран

Автор: 

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Надейся и жди, ковид в переди
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24.12.2020 10:07 Ответить
Тема производителя вакцины не раскрыта
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24.12.2020 10:08 Ответить
Под новую ёлку как раз будет вовремя )))
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24.12.2020 10:11 Ответить
Пусть меньше трындит по телеканалам а работает.
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24.12.2020 10:56 Ответить
До конца года какого?
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24.12.2020 13:10 Ответить
 
 