Надеемся заключить контракты на поставку вакцин от коронавируса до конца года, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что надеется до конца года заключить контракт о поставке вакцины против коронавируса в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов заявил во время брифинга.

Глава Минздрава отметил, что сейчас основным вопросом является срок поставки вакцины в Украину.

"Мы стараемся, чтобы вакцины были как можно ранее поставленные в Украине. Чтобы начать этот процесс (вакцинации. - Ред.) в феврале. Как только будут подписаны контракты, а я надеюсь, что это будет уже в этом году, сразу мы сообщим", - отметил министр.

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