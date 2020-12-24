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Новости Агрессия России против Украины
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ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 162 нарушения "тишины", 116 из них на Луганщине

ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 162 нарушения

СММ ОБСЕ зафиксировала 46 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 116 - на Луганщине.

Об этом сообщается в ежедневном отчете №305/2020, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 23 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 46 нарушений режима прекращения огня, в том числе 17 взрывов неопределенного происхождения, из которых большинство произошли в районах к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка), а также вблизи Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка)", - говорится в отчете.

Отмечается, что за предыдущий отчетный период было зафиксировано 97 нарушений режима прекращения огня, из которых большинство произошли в районах к северу от Широкино.

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"В Луганской области Миссия зафиксировала 116 нарушений режима прекращения огня (в том числе 17 взрывов: 16 неопределенного происхождения и 1 разрыв), из которых большинство произошли в районах к северу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и к югу от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), в том числе 18 очередей из пушки боевой машины пехоты", - сообщили в СММ.

В то же время уточняется, что за предыдущий отчетный период на Луганщине не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

Всего после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля, СММ зафиксировала по крайней мере 4444 нарушения режима прекращения огня (в частности 1981 взрыв, 395 пролетевших неустановленных боеприпасов, 57 вспышек дульного пламени и 42 осветительные ракеты, а также 1969 очередей и выстрелов).

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ОБСЕ (4880) обстрел (27292) Донбасс (26956)


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162 стойких прекращения огня. Рикошетов нет, не боевых травм и увечий нет, сдавшихся в плен на почве алкогольного или наркотического опьянения нет. Гавнокомандующий ************ посмотрел в глаза ***** и увидел мир.
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24.12.2020 10:33 Ответить
Гармата БМП!!! 18 черг! А БМП там не повинно було бути! Чому вона не була знищена? Тому, що "рєжім всєобщєго прєкращєнія огня"?
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24.12.2020 10:34 Ответить
Как же так? Зеленый кретин ведь лично достиг постоянного прекращения огня...
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24.12.2020 10:35 Ответить
Зелений кретин сьогодні працюватиме лєнторезом на відкритті нового мосту через Дніпро. Йому не до цього.
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24.12.2020 10:38 Ответить
Врут и глазом не моргают
https://censor.net/ru/news/3238810/vrag_za_sutki_trijdy_narushil_rejim_tishiny_na_donbasse_primeniv_granatomety_i_krupnokalibernye_pulemety/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75301198
Наше Зе-все не врет. Оно шутит.
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24.12.2020 12:53 Ответить
Нфчого собі тиша, більше 160 вибухів.
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24.12.2020 14:47 Ответить
 
 