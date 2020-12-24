В МВД за сутки выявили 266 случаев коронавируса, большинство в Киеве, Запорожской и Донецкой областях
По состоянию на утро четверга выявлены 266 новых случаев заражения коронавирусом среди правоохранителей МВД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Наибольшее количество больных выявлено в Запорожской (+17), Донецкой (+18) областях и Киеве (+58).
С начала пандемии на коронавирусной болезни заболело 2 8590 правоохранителей, выздоровели - 27 638, умер - 91.
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