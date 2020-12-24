Степанов о вакцинации от COVID-19: приоритетность пенсионеров могут изменить в зависимости от вакцины

В Министерстве здравоохранения заявили, что пенсионеров рекомендовали вакцинировать в первую очередь, но это будет зависеть от вакцины.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в первую очередь хотят вакцинировать людей старше 60 лет из-за риска развития COVID-19 в тяжелых формах и риска смертности.

"Однако, старший возраст как ключевой приоритет может измениться на основе окончательной информации о безопасности, эффективности и переносимости вакцин людьми преклонного возраста. Это зависит от вакцины, которую мы получим", - отметил Степанов.

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