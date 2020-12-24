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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов о вакцинации от COVID-19: приоритетность пенсионеров могут изменить в зависимости от вакцины

Степанов о вакцинации от COVID-19: приоритетность пенсионеров могут изменить в зависимости от вакцины

В Министерстве здравоохранения заявили, что пенсионеров рекомендовали вакцинировать в первую очередь, но это будет зависеть от вакцины.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в первую очередь хотят вакцинировать людей старше 60 лет из-за риска развития COVID-19 в тяжелых формах и риска смертности.

"Однако, старший возраст как ключевой приоритет может измениться на основе окончательной информации о безопасности, эффективности и переносимости вакцин людьми преклонного возраста. Это зависит от вакцины, которую мы получим", - отметил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине планируют создать около 50 центров вакцинации от COVID-19 и запустить мобильные бригады по иммунизации, - Степанов. ВИДЕО

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4901) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Пенсионный фонд заказал пенсионеров.
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24.12.2020 10:42
+5
Американські вакцини пенсіонерам не можна, тільки дупутатам і чиновникам. Пенсіонерам підходить СПУТНИК V
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24.12.2020 10:45
+3
Они и имели ввиду российскую вакцину для пенсионеров.
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24.12.2020 10:49
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Пенсионный фонд заказал пенсионеров.
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24.12.2020 10:42 Ответить
Піддослідні миші.
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24.12.2020 10:43 Ответить
Американські вакцини пенсіонерам не можна, тільки дупутатам і чиновникам. Пенсіонерам підходить СПУТНИК V
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24.12.2020 10:45 Ответить
Они и имели ввиду российскую вакцину для пенсионеров.
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24.12.2020 10:49 Ответить
Кому из пенсионеров нафик нужна ихняя вакцина. Так чтобы загнулись раньше времени и пенсий больше не платить. Будут платит только пенсионерам ДНР и ЛНР, как-никак золотой фонд страны, будущее для нынешних корупционеров.
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24.12.2020 10:48 Ответить
Wuhan nCoV-2019 SARS Coronaviruses Genomics Fractal Metastructures Evolution and Origins Вам в допомогу. Мені особисто ваша вакцина ДСС!
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24.12.2020 10:51 Ответить
Стєпанови ще не підібрали ефективного "новачка" для пенсів, щоб вже надійно їх всіх грохнуть для облегшення тягаря бюджету заради світлого майбутнього держави
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24.12.2020 11:00 Ответить
приритетность будут менять в зависимости от стоимости вакцины. Для пенсионеров - только Спутник.
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24.12.2020 11:46 Ответить
А шо як правда Спутнік , вони ж ******* на шару.
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24.12.2020 12:27 Ответить
В США и Европе начали вакционировать 90 летних, а для украинских 60 летних пенсионеров она не подходит, так как государству придеться платить еще и пенсии.
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24.12.2020 13:28 Ответить
 
 