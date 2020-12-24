Офис президента солгал о результатах соцопроса и интересе граждан к президентским стройкам, - Гарань
Офис президента неверно расшифровал данные последнего соцопроса "Деминициатив" в части наиболее значимых событий года.
Об этом пишет глава фонда Алексей Гарань, передает Цензор.НЕТ.
"23 декабря коммуникационщики Офиса президента, ссылаясь на наш с КМИСом опрос, сделали целую "новость": "Президентская инициатива "Большая стройка" стала главным позитивным событием 2020 года". Мол, "согласно опросу, такого мнения придерживается подавляющее большинство респондентов (93%)". На самом деле эту инициативу отметило лишь 11,3% опрошенных. А вот уже из этих 11,3% положительно ее оценили 93%.
Нехитрая математика дает: 11,3% х 93% = 10,5%", - пояснил Гарань.
По словам главы "Деминициатив", реальное мнение граждан, как показывает опрос, другое - "положительных событий нет".
"Даже весенний карантин, который по замыслу должен был спасти жизни и дать властям возможность подготовиться ко второй волне эпидемии, по своим последствиям и итогам воспринимается негативно", - подчеркивает Гарань.
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А ВАЗеленський зміг. Замість порятунку українців від економічної кризи та пандемії, всі гроші держави та кредити він злив на "великий дерибан"".
П... подписал закон об урегулировании строительства платных дорог
Президент П... подписал закон, который будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог на условиях концессии.
У зебилов все наоборот: стройка на деньги налогоплательщиков - передача в концессию - инвестор получает прибыль (дорога готова, просто рубим денежку) - инвестиции в ремонт (какие нах инвестиции, если лет пять дорога простоит точно, принося бабло, а там можно фирму обанкротить и концы в воду).
Когда вводили акциз на топливо,
То обещали дороги через 10 лет,
В итоге ?
Украина государство Воров и мусоров,
Увы ...
в остальном правильно.
11,3% = 0,113 ; 93% = 0,93 ;
0,113 х 0,93 = 0,10509 = 10,5%
http://prntscr.com/w93fd4
https://prnt.sc/w93m0g
Но ведь Вам это не важно, главное вставить свои пять копеек и вякнуть абычего с умным видом и поучениями.