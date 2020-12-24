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Офис президента солгал о результатах соцопроса и интересе граждан к президентским стройкам, - Гарань

Офис президента солгал о результатах соцопроса и интересе граждан к президентским стройкам, - Гарань

Офис президента неверно расшифровал данные последнего соцопроса "Деминициатив" в части наиболее значимых событий года.

Об этом пишет глава фонда Алексей Гарань, передает Цензор.НЕТ.

"23 декабря коммуникационщики Офиса президента, ссылаясь на наш с КМИСом опрос, сделали целую "новость": "Президентская инициатива "Большая стройка" стала главным позитивным событием 2020 года". Мол, "согласно опросу, такого мнения придерживается подавляющее большинство респондентов (93%)". На самом деле эту инициативу отметило лишь 11,3% опрошенных. А вот уже из этих 11,3% положительно ее оценили 93%.

Нехитрая математика дает: 11,3% х 93% = 10,5%", - пояснил Гарань.

Читайте также: 93% украинцев считают строительство дорог самым позитивным событием года, - "Укравтодор" (обновлено)

По словам главы "Деминициатив", реальное мнение граждан, как показывает опрос, другое - "положительных событий нет".

"Даже весенний карантин, который по замыслу должен был спасти жизни и дать властям возможность подготовиться ко второй волне эпидемии, по своим последствиям и итогам воспринимается негативно", - подчеркивает Гарань.

Гарань Алексей (253) Деминициативы (71) опрос (2832) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+47
Что и требовалось доказать.

ЗЕляди просто опять откровенно соврали.

А я все пытался понять, откуда такая численность клинических идиотов могла взяться...
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24.12.2020 10:46
+42
10,5%, а не 93% украинцев считают строительство дорог самым позитивным событием года, ОП манипулирует данными, - директор "Деминициатив" Гарань - Цензор.НЕТ 5315
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24.12.2020 10:44
+34
Поражает другое.

Это ж каким надо быть дегенератом, чтобы не понимать, что эта манипуляция будет опровергнута автором исследований практически сразу?

Хотя после чудесных твитов Мендель, лечащих геморой, бесплодие и безбрачие на расстоянии я уже ничему не удивляюсь.
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24.12.2020 10:51
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Ти ідіот чи просто рускій?
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24.12.2020 11:21 Ответить
Розумна людина сказала: " Уявіть, що Порошенко, в 2014, всі гроші держави, набрані кредити кинув би не на захист України від фуйла, а на будівництво доріг.
А ВАЗеленський зміг. Замість порятунку українців від економічної кризи та пандемії, всі гроші держави та кредити він злив на "великий дерибан"".
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24.12.2020 11:34 Ответить
Серйозно? Усі-усі гроші до копійочки? Більше ніц не зосталося?
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24.12.2020 11:39 Ответить
Та ні. Ще залишив на зарплати собі і друзям, на фінансування ментів, та компесації бені, ахметкці та ригам, за 5 років страждань, від пАпереднІков.
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24.12.2020 13:38 Ответить
Походу рейтинг с 93% упал до 10% как только украинцы узнали что дороги построенные за их счет будут еще и платными?
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24.12.2020 11:14 Ответить
Теперь становится понятным, почему проиграл папередник...Опять грабли? Или "заветам - верны"?

П... подписал закон об урегулировании строительства платных дорог

Президент П... подписал закон, который будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог на условиях концессии.
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24.12.2020 13:08 Ответить
При папиреднике хотели отдать дороги в концессию с целью привлечения инвестиций на строительство, то есть схема должна была выглядеть так: передача в концессию - инвестиции - стройка на деньги инвестора - инвестор получает прибыль.

У зебилов все наоборот: стройка на деньги налогоплательщиков - передача в концессию - инвестор получает прибыль (дорога готова, просто рубим денежку) - инвестиции в ремонт (какие нах инвестиции, если лет пять дорога простоит точно, принося бабло, а там можно фирму обанкротить и концы в воду).
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24.12.2020 13:26 Ответить
Це вже реальніше. Бо українці між холодильником і дорогою, виберуть, як всяка нормальна людина, холодильник.
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24.12.2020 11:19 Ответить
Вони просто нерозумні! Для чого було брехати про 93%!? Хто повірить в такі проценти!?
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24.12.2020 11:20 Ответить
Как не крути а украинцев власть обворует и обманет. И все новости которые как бы на первый взгляд власть выкладывает как оптимистические и переможные на самом деле для народа оказываются печальными. Например новость о перемирии, на самом деле привела к отводе ВСУ и здаче врагу десятков населенных пунктов и выплатах миллиардов гривень пенчий сепаратистам. Новость о победе Нафтогаза над Газпромом, кричали что перемога, а в результате тарифы для украинцев на газ подняли в 10 раз. Переможная новость о постройке в Украине ветряных мельницы и солнечных панелей в результате привела к подорожанию електроенергии и урезанию субсидий для самых нищих. Новость о рекордах построеных дорог в результате перешла в новость о введении платных дорог в результате опять же все цены и доставка подорожает как минимум вдвое. и тд. Бандитская власть умеет смазать маслом дерьмо которое она подсовывает простому населению. А туповатое население радуется так как не умеет критически думать.
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24.12.2020 11:22 Ответить
!!!
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24.12.2020 13:06 Ответить
Нынешней власти есть у кого учиться! А главное - безнаказанность властей на протяжении 30 лет!
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24.12.2020 14:33 Ответить
Ъ
Когда вводили акциз на топливо,
То обещали дороги через 10 лет,
В итоге ?
Украина государство Воров и мусоров,
Увы ...
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24.12.2020 11:32 Ответить
Дороги строились, но почему-то при зебилах подорожали вдвое.
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24.12.2020 13:29 Ответить
Целый "глава фонда", да еще и "Деминициатив" на полном серьезе рассуждает о полностью манипулятивном и заказном опросе. С таким же успехом он мог порассуждать над фразой: "Ты когда воду из унитаза пьешь, тебе рога мешают?". Судя по унылой морде, чувак просто обиделся, что "опрос" заказали не в его конторе.
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24.12.2020 11:45 Ответить
Опрос заказали и сделали как раз в его конторе,а если он не захотел так тупо подставляться в угоду зеле,и опроверг унылую зебрехню-его полное право)
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24.12.2020 11:52 Ответить
Верно. Не внимательно прочитал. Но моего отношения к подобным опросам это не меняет. Это из серии "Вы за мир на Донбасе?"
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24.12.2020 11:59 Ответить
Интересный опрос, только что посмотрел результаты на их сайте.
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24.12.2020 11:45 Ответить
АХахаххаха))))))))))
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24.12.2020 12:11 Ответить
Ну а де посилання на публікацію результатів цього опросу. А то якось бла-бла-бла.
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24.12.2020 12:15 Ответить
Нехитрая математика дает: 11,3% х 93% = 10,5%", - пояснил Гарань. --- математику и Гараню не мешало бы подучить: 11,3*93=1050,9. а вот если поделить на 100, вот тогда уже будет 10,5%.
в остальном правильно.
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24.12.2020 12:24 Ответить
а если учесть сколько пришло на выборы (30%): 10,5 х 0,3 = 3,5 %
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24.12.2020 13:04 Ответить
Вообще-то это Вам нужно подучить математику.
11,3% = 0,113 ; 93% = 0,93 ;
0,113 х 0,93 = 0,10509 = 10,5%
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24.12.2020 13:37 Ответить
вообще-то вам нужно еще и зрение подправить и научиться читать комментарии (а желательно и новость), чтобы понимать ЧТО пишете. потому что я ПРОЦИТИРОВАЛ, а вот вы - интерпретировали по своему.

http://prntscr.com/w93fd4
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24.12.2020 13:40 Ответить
Нет, это Вам нужно зрение подправить и научится читать свои же комментарии перед отправкой и вдумываться в то что Вы написали. У Гераня то, все правильно. А вот это -"11,3*93=1050,9. а вот если поделить на 100" Ваше выражение каким боком к тому что он написал?.
https://prnt.sc/w93m0g

Но ведь Вам это не важно, главное вставить свои пять копеек и вякнуть абычего с умным видом и поучениями.
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24.12.2020 14:00 Ответить
а я говорю, вам нужно зрение проверить
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26.12.2020 00:06 Ответить
Где были слуги, когда стыд, сором раздавали?
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24.12.2020 12:45 Ответить
Офіс Президента збрехав про результати соцопитування та інтерес громадян до президентських будівництв, - Гарань - Цензор.НЕТ 2850
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24.12.2020 12:51 Ответить
Офіс Президента збрехав про результати соцопитування та інтерес громадян до президентських будівництв, - Гарань - Цензор.НЕТ 7576
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24.12.2020 13:23 Ответить
Маланський зехер.........
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24.12.2020 13:44 Ответить
А как же, кiнець епохи брехнi? ((
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24.12.2020 13:58 Ответить
Вову знову спіймали на брехні.
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24.12.2020 13:58 Ответить
Шариков пытается управлять страной , а тем временем на конюшне навоз выгребать некому...
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24.12.2020 14:24 Ответить
Офіс Президента збрехав про результати соцопитування та інтерес громадян до президентських будівництв, - Гарань - Цензор.НЕТ 4093
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24.12.2020 14:25 Ответить
инструмент Зели так разболтался, что ударил своего ********* по лбу
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24.12.2020 14:29 Ответить
Cмерлдючі виродки. Брехати - їх ремесло.
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24.12.2020 14:31 Ответить
А коли вони правду говорили? Ніколи. Який лохторат, такий презЕдент і його хлів. І нічого, немає ніяких виступів, нарід схавав і гордий за подвиги Голобородька.
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24.12.2020 14:46 Ответить
Ни дня без зашквара. Зебуины,вам не стыдно за свой выбор?
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24.12.2020 14:59 Ответить
Не врать зебилы не умеют и не будут. Зебил значит - лжец.
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24.12.2020 17:54 Ответить
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