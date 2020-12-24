Офис президента солгал о результатах соцопроса и интересе граждан к президентским стройкам, - Гарань

Офис президента неверно расшифровал данные последнего соцопроса "Деминициатив" в части наиболее значимых событий года.

Об этом пишет глава фонда Алексей Гарань, передает Цензор.НЕТ.

"23 декабря коммуникационщики Офиса президента, ссылаясь на наш с КМИСом опрос, сделали целую "новость": "Президентская инициатива "Большая стройка" стала главным позитивным событием 2020 года". Мол, "согласно опросу, такого мнения придерживается подавляющее большинство респондентов (93%)". На самом деле эту инициативу отметило лишь 11,3% опрошенных. А вот уже из этих 11,3% положительно ее оценили 93%.

Нехитрая математика дает: 11,3% х 93% = 10,5%", - пояснил Гарань.

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По словам главы "Деминициатив", реальное мнение граждан, как показывает опрос, другое - "положительных событий нет".

"Даже весенний карантин, который по замыслу должен был спасти жизни и дать властям возможность подготовиться ко второй волне эпидемии, по своим последствиям и итогам воспринимается негативно", - подчеркивает Гарань.