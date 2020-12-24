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Новости Коронавирус и карантин
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В ВОЗ опасаются новых мутаций COVID-19: Крайне важно адаптировать системы тестирования к мутированному вирусу

В ВОЗ опасаются новых мутаций COVID-19: Крайне важно адаптировать системы тестирования к мутированному вирусу

В Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали страны региона проявить бдительность в связи с выявлением в Великобритании нового варианта коронавируса -SARS-CoV-2. Эксперты ВОЗ не исключают, что "британский штамм" – это лишь первая ласточка. Они опасаются появления многочисленных новых мутаций вируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ООН.

Ученые в Соединенном Королевстве, как сообщают британские власти, в срочном порядке проводят ряд дополнительных эпидемиологических и вирусологических исследований с целью дальнейшего определения последствий любого изменения в свойствах вируса, в том числе в плане его передачи, тяжести течения заболевания, иммунного ответа организма или эффективности вакцины.

"Новому варианту вируса, выявленному в Соединенном Королевстве, присущи несколько комбинаций мутаций, особенно в гене S, и наблюдаются первые признаки того, что этот вариант, вероятно, может легче передаваться от человека человеку", – отмечается в заявлении ВОЗ.

Его авторы отмечают, что сегодня крайне важно адаптировать системы тестирования к мутированному вирусу.

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Эксперты ВОЗ пока не могут сказать, будет ли новая вакцина эффективной против нового штамма, выявленного в Великобритании. Они призывают не строить догадки, а дождаться результатов исследования ученых.

В ВОЗ считают, что дальнейшая циркуляции вируса COVID-19 cкорее всего "приведет со временем к появлению многочисленных новых мутаций". Именно поэтому эксперты призывают своевременно выявлять любые новые варианты вируса и, в частности, увеличить объемы секвенирования вирусов SARS-CoV-2, обмениваться данными об их последовательностях на международном уровне и сообщать о случаях обнаружения мутаций.

"Очень важно остановить распространение вируса у его источника. Необходимо оставить в силе все основные санитарно-противоэпидемические и ограничительные меры, доказавшие свою эффективность", – подчеркивают в ВОЗ.

Эксперты организации уверены, что чем больше людей пройдут вакцинацию, тем в большей степени снизится циркуляция вируса, а вследствие этого уменьшится и потенциальная возможность появления новых мутаций и вариантов.

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Автор: 

Великобритания (4976) ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Эфиоп с этой прибыльной темы слезать не собирается.
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24.12.2020 10:48
+2
Запаритесь створювати вакцини для нових мутацій.
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24.12.2020 10:45
+1
А смысл чота адаптировать, если существующие вакцЫны справляются с новыми штампами вириса? ну покажет тест, шо вирус мутировавший и что с того?
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24.12.2020 10:45
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Правила форума Совет форумчан
Запаритесь створювати вакцини для нових мутацій.
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24.12.2020 10:45 Ответить
Проте не запаряться тести під всі шмарклі підганяти.
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24.12.2020 11:40 Ответить
А смысл чота адаптировать, если существующие вакцЫны справляются с новыми штампами вириса? ну покажет тест, шо вирус мутировавший и что с того?
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24.12.2020 10:45 Ответить
Бдительность! Это наше все! Будьте бдительными! ВООЗ проявляет бдительность!
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24.12.2020 10:48 Ответить
Эфиоп с этой прибыльной темы слезать не собирается.
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24.12.2020 10:48 Ответить
А Степанов, а Ляшко?
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24.12.2020 10:58 Ответить
Эту тему хотят сделать перманентной, старания фейко-СМИ вышли на запредельный уровень.
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24.12.2020 11:55 Ответить
Бедные врачи. Как они эту муть читают, если еще читают, особенно те, кому не доплачивают.
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24.12.2020 11:33 Ответить
Хотите здоровья людям - платите им деньги, а не колите чёрти-что.
Будут деньги - будет и иммунитет от всех мутаций.
Раньше хитрых хуцпоманов-вакцинаторов изгоняли и мутации на этом заканчивались.
А то разгулялись уже.
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24.12.2020 11:55 Ответить
 
 