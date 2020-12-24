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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2021 года

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий до конца 2021 года действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

"24.12.2020 Возвращено с подписью от президента", - говорится в информации о прохождении данного закона.

Законопроектом предлагается пролонгировать действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2021 года включительно.

Верховная Рада не единожды продлевала на год срок действия данного закона. Так, 4 октября 2018 года парламент Украины поддержал президентскую законодательную инициативу, которой особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года.

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Законопроект продлевает на год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

В частности, статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Напомним, 15 декабря Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, смогут жить в приемных семьях до 23 лет. Зеленский подписал закон

Автор: 

закон (3177) Зеленский Владимир (20452) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+5
Князь Темнейший «зеркально» отреагировал на прибытие натовских саперов на Донбасс, чтобы обезвреживать заминированные «повстанцами» и «зелеными человечками» пахотные поля и лесопосадки на линии фронта.
В «гуманитарных конвоях» с ласковой надписью на бортах тентованных грузовиков «Из России с любовью» в ОРДЛО доставляют запрещенную международным правом продукцию Военно-промышленного комплекса РФ - НЕОБЕЗВРЕЖИВАЕМЫЕ противопехотные мины «Лепесток» (ПФМ-1) с полиэтиленовым корпусом.
При срабатывании этой мины военный получает серьезное ранение, после которого требуется ампутация ноги и человек становится инвалидом на всю жизнь. Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.
Как Вы уже догадались, миноискатель сапера не реагирует на новогодний кремлевский «подарочек» из пластмассы, а значит, еще много лет на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и бабушки, пасущие коз.
Министерство нападения РФ в соответствии с Женевским Протоколом обязано было уничтожить все мины этого типа, не имеющих устройств самоликвидации, как это уже сделали ВСУ в Украине, но кто может проверить выполнение господином Владимиром Люциферовичем международных соглашений?
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24.12.2020 10:58
+3
Полный карантин на линии разграничения до момента полной передачи всей границы с РФ под контроль Украины для выполнения всех санитарных и карантинных мер.
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24.12.2020 11:00
+3
жаль, что у украинского президента немного не хватило знания свалить все содержание донбаса и крыма на плечи оккупантов... содержание от зарплат и пенсий до продуктов питания, одновременно закрыв въезд в Украину лугандонодаунбасовцев...
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24.12.2020 11:01
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Князь Темнейший «зеркально» отреагировал на прибытие натовских саперов на Донбасс, чтобы обезвреживать заминированные «повстанцами» и «зелеными человечками» пахотные поля и лесопосадки на линии фронта.
В «гуманитарных конвоях» с ласковой надписью на бортах тентованных грузовиков «Из России с любовью» в ОРДЛО доставляют запрещенную международным правом продукцию Военно-промышленного комплекса РФ - НЕОБЕЗВРЕЖИВАЕМЫЕ противопехотные мины «Лепесток» (ПФМ-1) с полиэтиленовым корпусом.
При срабатывании этой мины военный получает серьезное ранение, после которого требуется ампутация ноги и человек становится инвалидом на всю жизнь. Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.
Как Вы уже догадались, миноискатель сапера не реагирует на новогодний кремлевский «подарочек» из пластмассы, а значит, еще много лет на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и бабушки, пасущие коз.
Министерство нападения РФ в соответствии с Женевским Протоколом обязано было уничтожить все мины этого типа, не имеющих устройств самоликвидации, как это уже сделали ВСУ в Украине, но кто может проверить выполнение господином Владимиром Люциферовичем международных соглашений?
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24.12.2020 10:58 Ответить
Полный карантин на линии разграничения до момента полной передачи всей границы с РФ под контроль Украины для выполнения всех санитарных и карантинных мер.
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24.12.2020 11:00 Ответить
Момента передачи контроля над границей не будет. Это замороженное Приднестровье 2. Нам не быть с Донбассом,пока мы не откажемся от ЕС и НАТО. Это условие России.
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24.12.2020 11:13 Ответить
Значит - полный карантин, пусть их лечит, кормит и дает пенсии Россия.
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24.12.2020 11:30 Ответить
жаль, что у украинского президента немного не хватило знания свалить все содержание донбаса и крыма на плечи оккупантов... содержание от зарплат и пенсий до продуктов питания, одновременно закрыв въезд в Украину лугандонодаунбасовцев...
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24.12.2020 11:01 Ответить
не хватило знания или желания? Действительно какого хрена мы должны выплачивать им пенсию, если они ничего не делают для своего освобождения??? Надо было выбирать радикала Ляшко-он бы им вместо пенсии дал хер на всю морду! А на восстановление им электро-водо-и газопроводов сколько Украина затрачивает после их бомбежек?!! Прежде всего нашим не хватает чувства патриотизма!
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24.12.2020 11:28 Ответить
так держать! Ляшко наш президент!
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24.12.2020 12:22 Ответить
Нафига оно нужно? У наших корупционеров вся надежда на сепаратистов. Они понимают, что долго им в стране не удержаться.
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24.12.2020 11:13 Ответить
згоден на 100%
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24.12.2020 11:22 Ответить
Підпиши, с.ка, наказ про свій імпічмент, зрадник туїв, заодно забирай з собою своїх зелених чоловічків за грати, щоб не сумувати.
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24.12.2020 11:30 Ответить
Який їм особливий статус? Вони сами покликали війну та окупантів на свою землю.
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24.12.2020 11:40 Ответить
Найкращий "особливий статус", це зона, там це слово для всіх рідне.
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24.12.2020 12:29 Ответить
 
 