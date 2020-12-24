РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11077 посетителей онлайн
Новости
1 414 17

Витренко в начале января представит пути выхода "зеленой" энергетики из кризиса, - Шмыгаль

Витренко в начале января представит пути выхода

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко представить пути выхода "зеленой" энергетики из долгового кризиса в начале января 2021 года.

Соответствующее поручение Витренко на заседании правительства дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко.

"Частично этот вопрос будет решаться за счет выпуска "зеленых" бондов, а в отношении других механизмов закрытия задолженностей - я попрошу и.о. министра энергетики Юрия Витренко подготовить в течение 10 дней соответствующее программное видение. А потом предоставить его на рассмотрение Кабинета Министров и народному депутату Украины (Алексею Гончаренко. - Ред.)", - сказал Шмыгаль 23 декабря.

Такое заявление глава правительства сделал после вопроса нардепа Алексея Гончаренко, который во время заседания правительства спросил премьер-министра о выполнении обязательств, которые взяло на себя государство по производителям чистой энергии из возобновляемых источников.

Речь идет о закрытии 40% долгов в этом году, другой части в следующем, а также заложить не менее 20% компенсанции в госбюджете на следующий год.

Напомним, в ноябре послы 11 стран направили письмо к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику, в котором указан четкий график погашения задолженности за произведенную "зеленую" электроэнергию. Инвесторы были обеспокоены тем, что ГП "Гарантированный покупатель" не выполняет свои обязательства восстановить полные и своевременные платежи производителям из возобновляемых источников энергии и начать погашение накопленного долга ГП до конца 2020 года. Послы отмечали, что невыполнение властями своих обязательств негативно повлияет на деловой и инвестиционный климат в Украине.

По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.

Как сообщалось, в июне самые крупные ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджете на 2021 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Автор: 

Гончаренко (535) альтернативная энергетика (123) Витренко Юрий (377) Шмыгаль Денис (2700) Минэкоэнерго (35)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
ну, теперь зеленое шмыгальЁ, загнавшее скопом энергетику в глубокий зад, может выдохнуть: появился козел отпущения.
показать весь комментарий
24.12.2020 11:03
+1
Долго еще будем обсасывать? Может уже давно пора гирлянды развешивать на деревьях...
показать весь комментарий
24.12.2020 11:13
+1
Взагалі цей лохотрон з зеленою енергетикою треба закривати.
показать весь комментарий
24.12.2020 11:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
умище... вернее, два умища - витренко-шмыгаль...витрешмыг... оне в январе дадут такой выход из ситуации только в одном случае - если успеют вернуться в Украину...
показать весь комментарий
24.12.2020 10:59 Ответить
Поднимут свет в 2 раза вот и весь плат тупоголовых
показать весь комментарий
24.12.2020 10:59 Ответить
пути выхода "зеленой" энергетики из кризиса/ Сумма исковых заявлений зелёных инвесторов 1млрд . Это стоимость сортиров виллы Ахметова.- Ахметов купил виллу за 200 млн евро. 27 января 2020/ Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 .
показать весь комментарий
24.12.2020 11:00 Ответить
Очередной мифический "план Б"?...
показать весь комментарий
24.12.2020 11:01 Ответить
ну, теперь зеленое шмыгальЁ, загнавшее скопом энергетику в глубокий зад, может выдохнуть: появился козел отпущения.
показать весь комментарий
24.12.2020 11:03 Ответить
Чекайте, а хто ж цю кризу створив? Невже велічайший та його Ко?
Ото фігня, і на пАпередніків вже стрілки не переведеш.
показать весь комментарий
24.12.2020 11:09 Ответить
Да он только умеет представлять пути выхода бабок налево и из кармана простых людей.
показать весь комментарий
24.12.2020 11:09 Ответить
Какого кризиса, в Украине это просто выкачка денег из бюджета. Что б хоть куда то деть энергию приходится аэс останавливать. Сплршные схемы, схемы.. Это Украина
показать весь комментарий
24.12.2020 11:11 Ответить
Долго еще будем обсасывать? Может уже давно пора гирлянды развешивать на деревьях...
показать весь комментарий
24.12.2020 11:13 Ответить
https://censor.net/ru/news/3238724/import_elektroenergii_iz_rossii_i_belarusi_privedet_k_ostanovke_ukrainskih_elektrostantsiyi_kucherenko
показать весь комментарий
24.12.2020 11:17 Ответить
Взагалі цей лохотрон з зеленою енергетикою треба закривати.
показать весь комментарий
24.12.2020 11:22 Ответить
Его не надо было Украине начинать. Но если решились, то надо доводить до конца.
показать весь комментарий
24.12.2020 11:43 Ответить
Частично этот вопрос будет решаться за счет выпуска "зеленых" бондов - и название в тему. Пусть зеленый Шмыгаль с зеленым Витренко и выкупят эти о или а блигации
показать весь комментарий
24.12.2020 11:25 Ответить
Правительство импортирует белорусскую и росийскую эл.энергию и будет дотировать зеленую.В тоже время Запорожская АЭС притушила реакторы и работает на самоподдежание своей системы, дешевое электричество упырям не интересно, там откатов нет.
показать весь комментарий
24.12.2020 11:32 Ответить
В розумінні зелених зелена енергетика, це коли знищено всі електростанції АЕС і видобуток урану, а всі плебеї опалюють приміщення зеленими сухим кизяками, а еліти товстосумів - сіном в супердорогих з ЄС соломопальних котлах.
показать весь комментарий
24.12.2020 11:33 Ответить
у зелени теперича един шлях - крутое пике, а в конце тоннеля - твердая поверхность
показать весь комментарий
24.12.2020 11:41 Ответить
Нет никакой "зеленой энергетики", отсуствие здорового рынка - распил бюджетного бабла и стимулирование коррупции!
показать весь комментарий
24.12.2020 12:10 Ответить
 
 