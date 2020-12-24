Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до утра

Рестораны, кафе и другие заведения общепита в Украине смогут работать в новогоднюю ночь не до 1:00, как ранее предполагалось, а до 7:00.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее изменение в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря правительство внесло постановлением №1301 от 23 декабря. Отметим, что на заседании 9 декабря Кабмин разрешил заведениям общественного питания продлить работу в новогоднюю ночь до 1:00.

В другое время действия карантина, продленного до конца февраля, работа общепита запрещена с 23:00 до 7:00 следующего дня. А в период более строго карантина с 8 по 24 января включительно рестораны и кафе смогут работать только на вынос по адресной доставке.

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Тогда же, 9 декабря Кабмин продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года, но внес в список ограничений изменения, например, разрешил работу заведений общественного питания до 23:00 с запретом проведения расчетных операций после 22:00 (сейчас они работают до 22:00). С 8-го по 24 января в Украине будут действовать усиленные ограничения, так называемый карантин зимних каникул, в этот период запретят работу:

- ресторанов, кафе, баров, кроме доставки и заказов навынос;

- театров, кинотеатров, спортзалов, магазинов непродовольственных товаров, торгово-развлекательных центров (в ТРЦ будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветеринарными препаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией);

- всех заведений образования, кроме детсадов.