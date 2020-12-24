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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до утра

Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до утра

Рестораны, кафе и другие заведения общепита в Украине смогут работать в новогоднюю ночь не до 1:00, как ранее предполагалось, а до 7:00.

Как  информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее изменение в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря правительство внесло постановлением №1301 от 23 декабря. Отметим, что на заседании 9 декабря Кабмин разрешил заведениям общественного питания продлить работу в новогоднюю ночь до 1:00.

В другое время действия карантина, продленного до конца февраля, работа общепита запрещена с 23:00 до 7:00 следующего дня. А в период более строго карантина с 8 по 24 января включительно рестораны и кафе смогут работать только на вынос по адресной доставке.

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Тогда же, 9 декабря Кабмин продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года, но внес в список ограничений изменения, например, разрешил работу заведений общественного питания до 23:00 с запретом проведения расчетных операций после 22:00 (сейчас они работают до 22:00). С 8-го по 24 января в Украине будут действовать усиленные ограничения, так называемый карантин зимних каникул, в этот период запретят работу:

- ресторанов, кафе, баров, кроме доставки и заказов навынос;
- театров, кинотеатров, спортзалов, магазинов непродовольственных товаров, торгово-развлекательных центров (в ТРЦ будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветеринарными препаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией);
- всех заведений образования, кроме детсадов.

Кабмин (14028) карантин (16729) Новый год (934) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
А в Польше комендантский час. И почему они живут лучшие нас?
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24.12.2020 10:58
+7
Он не об этом говорит. Он говорит, что в Польше порядка больше чем у нас. По этому и живут лучше нас. И на работу к ним едем мы, а не они к нам. Уразумєл, мля?
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24.12.2020 11:17
+5
дебилы
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24.12.2020 12:00
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А в Польше комендантский час. И почему они живут лучшие нас?
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24.12.2020 10:58 Ответить
Вам совершенно ничего не мешает объявить персональный комендантский час (можно круглосуточный) и успокоиться. Ковид к вам не пройдёт!
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24.12.2020 10:59 Ответить
Он не об этом говорит. Он говорит, что в Польше порядка больше чем у нас. По этому и живут лучше нас. И на работу к ним едем мы, а не они к нам. Уразумєл, мля?
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24.12.2020 11:17 Ответить
То есть, чтобы не сделали поляки мы тоже должны за ними подтягиваться? Вон они недавно аборты запретили, всех женщин детородного возраста раком поставили, так нам что, за ними повторить? Господи, какой вы никчемный и "меншовартий".
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24.12.2020 11:22 Ответить
Тусовщик? Я не говорил, что нужно как попугаям повторять. Но у нас положение с заболеваемостью на КОВИД не лучше чем у поляков. По этому должны вводиться дополнительные меры. А мы наоборот, главное потусоваться, а там будь что будет, да? Все ездят в общественном транспорте с маской на бороде и всех всё устраивает. Делаем только видимость, всем похеру на всё. По этому так и живем. Вот я о чем! Уразумел?
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24.12.2020 11:37 Ответить
Веруешь в Ковид? Значит игнорируешь здравый смысл. Натяни маску, две маски и памперс и Ковид тебя не тронет.
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24.12.2020 11:42 Ответить
Я переболел КОВИДом. Так, что на своей шкуре знаю, что это такое. По этому и возмущаюсь...
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24.12.2020 11:58 Ответить
Ну и что? Я переболел Ковидом еще в марте, тут весь Форум свидетели. Знаю по своей шкуре что это все обыкновенный насморк и более ничего. А чего ты так? Никогда в жизни темпереатуры с насморком не было?
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24.12.2020 15:37 Ответить
Не спілкуйтеся з дебілом - могила і тане виправить...
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24.12.2020 15:43 Ответить
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24.12.2020 15:44 Ответить
Как насчет брать лучшее, избегая плохого?
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24.12.2020 11:42 Ответить
Тут сперва нужно отделить мухи от котлет. что хорошее а что плохое?
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24.12.2020 11:45 Ответить
А шведи живуть значно краще за поляків
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24.12.2020 11:19 Ответить
Дожали...... Теперь ждем массового мора. В Харькове это наложится на последствия похорон Кернеса и тогда.....Короче , с точки зрения верующих в Пресвятой Ковид, мы все к числу 14ому умрем.
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24.12.2020 10:58 Ответить
Старина Дарвин-аплодирует стоя.
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24.12.2020 11:06 Ответить
Что то мне кажется в случае с Ковидом Дарвин вроде как замахался уже аплодировать. Сколько можно! То но аплодировал белорусам и шведам, то , в сентябре, одесситам и жителям Днепра. Ну и что он нааплодировал? Шиш да кумыш?
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24.12.2020 11:25 Ответить
Сначала было нельзя, потом до 23.00, потом до 1.00, теперь до 7.00... Кабинет министров! За неделю! Прорыв! ...Это если без мата...
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24.12.2020 11:10 Ответить
есть анекдот на эту тему. Чувак спрашивает приятеля: ну что, был у врача? - Был, и он мне всё запретил. Курить, бухать, жрать...
Так как же ты жить будешь? А пофиг, я дал ему 100 баксов и он мне всё разрешил.
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24.12.2020 11:11 Ответить
если толпа народа и так бухала в одном помещении, так "какаяразница" уже до часу ночи или до семи утра, тут уже ничего не изменится
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24.12.2020 11:18 Ответить
гуляй босота
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24.12.2020 11:20 Ответить
Правильне рішення
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24.12.2020 11:20 Ответить
Гуляй ВЕЛЮР !!!
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24.12.2020 11:20 Ответить
можно подумать что кто то послушался бы этот какой то кабмин.
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24.12.2020 11:33 Ответить
А смысл тогда был всех запретов, карантинов, и пр "до", если "когда очень нужно, то можно"?
"Тут играем, тут не играем, черкать не надо, ноты чужие, почему надо черкать?"
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24.12.2020 11:40 Ответить
А в 7-00 1-го января открытие...так что работа круглосуточно..
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24.12.2020 11:58 Ответить
У-Р-А У-Р-А У-Р-А МОЖНА НАБУХАТЬСЯ ДОХЕРА!
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24.12.2020 12:00 Ответить
дебилы
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24.12.2020 12:00 Ответить
в Польше под новый год комендантский час вводят что б поменьше шлялись, а в Украине пей гуляй до утра - разноси заразу кто еще не болел! Я ВОТ НЕ ПОЙМУ НАШЕ "ПРАВИТЕЛЬСТВО" - ЭТО ТРУСОСТЬ ИЛИ ТУПОСТЬ? ИЛИ "ДВА В ОДНОМ"??
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24.12.2020 12:13 Ответить
Три в одном, там еще и пофигизм полный.
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24.12.2020 12:38 Ответить
Не кабмин же будет помирать без кислорода от ковида, ему пофиг, гуляйте, ГОСПОДА!🙂
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24.12.2020 12:37 Ответить
Кабмін дозволив ресторанам і кафе в новорічну ніч працювати до ранку - Цензор.НЕТ 8690 \\
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24.12.2020 13:07 Ответить
"оне сами не знають чего оне хочут.." (-с)
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24.12.2020 13:15 Ответить
 
 