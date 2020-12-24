За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 23 человека, выявлено 1 377 случаев, среди заболевших 36 медиков, - Кличко
За минувшие сутки, 23 декабря, в столице Украины зафиксировано 1377 случаев выявления COVID-19. При этом выздоровели 833 жителя Киева.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, за минувшие сутки из-за коронавируса в Киеве умерло 23 человека.
"Заболели: 796 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, 530 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, 29 девочек от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 10 месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 36 медиков", - уточнил Кличко.
В больницы столицы госпитализировали 69 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания вчера обнаружили в Дарницком районе - 275, в Днепровском - 212 и в Деснянском районе - 200 случаев.
При этом, по данным Кличко, подтвержденных случаев заболевания на сегодня в столице уже 105 040, всего за период пандемии из-за коронавируса в Киеве зафиксировано 1802 летальных случая.
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