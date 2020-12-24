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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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В Канаде в день крушения самолета МАУ в Иране будут чтить память жертв авиакатастроф

В Канаде в день крушения самолета МАУ в Иране будут чтить память жертв авиакатастроф

Канадское правительство объявило 8 января Национальным днем ​​памяти жертв авиакатастроф. В этот день в Иране был сбит украинский самолет, в результате чего погибли 176 человек, среди которых были граждане Канады.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на своем официальном сайте, передает Цензор.НЕТ.

"Эта национальная трагедия является одной из самых страшных потерь канадских жизней в истории гражданской авиации, и как страна, почти через год, мы продолжаем помнить тех, кто погиб, и солидарны с людьми, которых они любили. Мы также продолжаем добиваться всестороннего и достоверного объяснения со стороны иранского режима по этому трагическому событию, и мы будем продолжать настаивать на полной ответственности", - заявил Трюдо.

ранее канадский министр заявил, что не верит в версию о "человеческой ошибке", на которой настаивает Иран. При этом он не стал озвучивать свои версии катастрофы.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В ноябре стало известно, что иранское правительство намерено заложить в государственный бюджет 200 миллионов евро на выплату компенсаций семьям жертв катастрофы самолета МАУ.

Автор: 

Иран (1805) Канада (2087) самолет (3594) крушение (501) Трюдо Джастин (298)


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Ждем реакции украинского МИД. Объявим и у себя ?
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24.12.2020 11:11 Ответить
а зачем?
Просто фото посмотреть где Зеля с Трампом - ЭТО о ком то скорбить будет? зашуганный клоун сидит возле рыжего клоуна.
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24.12.2020 11:17 Ответить
Мохнарылые бармалеи до сих пор еще не наказаны, но уже отказываются выплачивать компенсации.
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24.12.2020 11:16 Ответить
там походу в экипаже "ТОР"-а, завалялись пара бутылок и матрешка. Две ракеты уроды выпустили, "аналоговженет". мрази гебняцкие.
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24.12.2020 11:19 Ответить
ЛУЧШЕ ОДНОГО ЗЛОГО ИРАНЦА ПРИНОСИТЬ В ЖЕРТВУ КАЖДЫЙ ГОД !!!
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24.12.2020 12:20 Ответить
"Вранці 11 січня https://censor.net/ua/news/3169329/iran_vyznav_scho_zbyv_litak_mau, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими." - двома ракетами з малим інтервалом? Це ви своїм пейсатим браттям розкажіть! Бєні напґімєґ.
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24.12.2020 15:18 Ответить
 
 