Новые реформы в градостроительстве приведут к росту коррупции, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев

Представители правительства, реформируя Госархстройинспекцию фактически откатили все изменения назад, что может привести к росту коррупции в градостроительстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на странице в сети Facebook экс-глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев.

"За 10 месяцев правительственные горе-реформаторы не сделали основного: не согласовали законодательные инициативы. ГАСИ (которую собирались расформировать) монопольно сосредоточила в центральном аппарате в Киеве выдачу документов разрешительного характера на все объекты в Украине. Ни одно разрешение не выдается без коррупционной составляющей. Разрешения выдаются на объекты, возводимые с нарушением градостроительной документации и норм, а потом беспроблемно принимаются в эксплуатацию. Контроль в строительстве, в том числе и для сельских, поселковых и городских органов госархстройконтроля, был просто прекращен. Последствия предсказать легко: ухудшение качества новостроек, строительные скандалы. И тяжелый удар по реформе децентрализации, ведь местные органы не смогут осуществлять контроль над строительством", - говорится в сообщении.

Кудрявцев отметил, что "по сравнению с ГАСИ, которая была центральным органом, правительство решило добавить сомнительную новацию - создание института "частного" контроля в строительстве".

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"На пепелище провалившейся реформы чиновники пытаются построить карточный домик: мол, давайте ликвидируем созданные в марте 2020 ДИМ и Госсервисстрой (орган техрегулирования уже ликвидирован). И создадим один центральный орган исполнительной власти на их замену. ... Но практика показывает: кто платит, тот и заказывает музыку. Архитекторы проектируют, что пожелает заказчик, экспертиза не замечает нарушений в документации, авторский и технический надзор часто осуществляются формально.. И если "частный контроль" будет закреплен в законодательстве, крупные девелоперы немедленно открыто обзаведутся карманными "частными" инспекциями. Согласно ст. 42 Конституции, государство защищает права потребителей, осуществляет контроль за качеством и безопасностью продукции и всех видов услуг и работ. Поэтому есть риски признания неконституционным введения "частного" контроля, а это лишь углубит кризис... Еще одна идея: осуществление регистрационных и разрешительных функций предлагается передать нотариусам... Это может привести к строительству там, где строительство осуществляться априори не может", - подчеркнул экс-глава ГАСИ.

Кроме того, Кудрявцев обратил внимание на рост коррупции в градостроительстве.

"За 10 месяцев число органов менялось: один, три, два, теперь будет снова один. Но одно оставалось неизменным - последовательный рост коррупции в архитектурно-строительном контроле. И что будет за следующие полгода, необходимые для разработки правительством и принятия изменений и подзаконных нормативно-правовых актов? Ответ, к сожалению, очевиден - воровать будут еще больше. И это приведет к полной потере государством контроля над градостроительной ситуацией", - подытожил Кудрявцев.

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