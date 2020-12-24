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Глава Нацполиции Клименко о создании новых "кустовых подразделений": Мы уже отобрали около 80% руководителей

Глава Нацполиции Клименко о создании новых

В Нацполиции будет создано 122 "кустовых" подразделений, которые будут охватывать 119 районов после укрупнения их в результате административно-территориальной реформы. Сейчас проводится отбор руководителей и их подготовка.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Харьков разбили на три управления, а Одессу – на два. Сейчас проводим отбор новых руководителей и ряд тренингов по их подготовке, после которых будем рассматривать целесообразность назначения того или иного полицейского на конкретное "кустовое" подразделение. Такое подразделение охватывает 4-6 нынешних районов", - отметил Клименко.

Он также добавил, что вскоре публично будет представлена "дорожная карта" с подробностями. "Она готова на 98%. Около 80% руководителей мы уже отобрали. Эти люди получат дополнительные функции, а вместе с ними – больше ответственности", - подчеркнул он.

По его словам, планируя работу полиции, оценили работу каждого подразделения, каждого сотрудника полиции, определили дальность и время реагирования на заявления граждан. "Хотим уменьшить время приезда полиции. Сейчас, вы знаете, в сельской местности на это отводится 20-23 минуты, в городе – 7-10. Убежден, что люди почувствуют изменения в работе полицейских. А в сельской местности как минимум офицер громады будет на месте сразу же, потому что он живет в этом же населенном пункте", - сообщил глава Нацполиции.

Полную версию интервью читайте здесь.

Напомним, ранее в комментарии Цензор.НЕТ Клименко заявлял, что при формировании новой структуры учитываются количество населенных пунктов и расстояние между ними, а также численность и плотность населения на территории обслуживания. А в подчинение "кустовых" подразделений будут входить те небольшие подразделения полиции, которые на сегодня являются отделениями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах, - глава Нацполиции Клименко

Автор: 

Нацполиция (16485) Клименко (365)


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в кустах ховаться проще, чем где либо - це есть вечная громадянська мудрость
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24.12.2020 11:35 Ответить
"кустовые подразделения"?
Я припоминаю только один тип "кустовых подразделений" -
это жирные пьяные гаишники сидевшие по кустам у трасс и доившие наивных водителей.
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24.12.2020 11:36 Ответить
- Самое главное, - говорил Остап, прогуливаясь по просторному номеру гостиницы «Карлсбад», - это внести смятение в лагерь противника. Враг должен потерять душевное равновесие. Сделать это не так трудно. В конце концов люди больше всего пугаются непонятного. (с)
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24.12.2020 11:53 Ответить
Я вибачаюсь а як ці кущі пов'язані з демократією? Їх начальників не вибирають на виборах як шерифів, а їх назначають ті хто проліз на верх завдякі хабарям, замовним справам, підтиранням кримінальних справ. Тому без захисту хоч би виборами це все можна назвати поліційним самодурством глибинної країни. Оскільки ні міліція ні нацгвардія не ********* а лише проїдають кошти з народного бюджету, тому ці ініціативи потрібно придушити в корені. А людям дозволити мати зброю за законами штаів Мічіган, Кароліни, Техасу Джоржії. а не займатись фарисейством і демагогією від мусорні.
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24.12.2020 11:47 Ответить
внутрені органи будуть захищати мене за кустом
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24.12.2020 11:48 Ответить
По кустам с радаром и полосатой ложкой? .
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24.12.2020 12:02 Ответить
 
 