Глава Нацполиции Клименко о создании новых "кустовых подразделений": Мы уже отобрали около 80% руководителей

В Нацполиции будет создано 122 "кустовых" подразделений, которые будут охватывать 119 районов после укрупнения их в результате административно-территориальной реформы. Сейчас проводится отбор руководителей и их подготовка.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Харьков разбили на три управления, а Одессу – на два. Сейчас проводим отбор новых руководителей и ряд тренингов по их подготовке, после которых будем рассматривать целесообразность назначения того или иного полицейского на конкретное "кустовое" подразделение. Такое подразделение охватывает 4-6 нынешних районов", - отметил Клименко.

Он также добавил, что вскоре публично будет представлена "дорожная карта" с подробностями. "Она готова на 98%. Около 80% руководителей мы уже отобрали. Эти люди получат дополнительные функции, а вместе с ними – больше ответственности", - подчеркнул он.

По его словам, планируя работу полиции, оценили работу каждого подразделения, каждого сотрудника полиции, определили дальность и время реагирования на заявления граждан. "Хотим уменьшить время приезда полиции. Сейчас, вы знаете, в сельской местности на это отводится 20-23 минуты, в городе – 7-10. Убежден, что люди почувствуют изменения в работе полицейских. А в сельской местности как минимум офицер громады будет на месте сразу же, потому что он живет в этом же населенном пункте", - сообщил глава Нацполиции.

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Напомним, ранее в комментарии Цензор.НЕТ Клименко заявлял, что при формировании новой структуры учитываются количество населенных пунктов и расстояние между ними, а также численность и плотность населения на территории обслуживания. А в подчинение "кустовых" подразделений будут входить те небольшие подразделения полиции, которые на сегодня являются отделениями.

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