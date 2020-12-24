"Краткосрочная цель в наших отношениях с РФ - это выход на принцип мирного сосуществования", - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что когда Россия осознает неминуемость независимости Украины, суверенитета Украины", можно перейти к принципу сосуществования.
Об этом Кулеба заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ
"Я считаю, что краткосрочная цель в наших отношениях с РФ - это выход на принцип мирного сосуществования. Сейчас война - это факт. Мы должны прекратить войну, вернуть мир в Украину и восстановить территориальную целостность. Но мы понимаем, что Россия от этого не изменится, даже когда мы достигнем этого результата. И стратегические цели России относительно Украины останутся без изменений, а это деструктивные цели. Поэтому выход на принцип мирного сосуществования соответствовал интересам Украины", - отметил министр.
По словам главы МИД, "когда Россия осознает неминуемость независимости Украины, суверенитета Украины", можно перейти к принципу сосуществования.
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" что когда Россия осознает неминуемость независимости Украины"
1 Главком
= "братство"
просто если нападут реально, то мы подохнем сразу, а иваны - потом, держа пивко тремя руками, а пятой ногой почесывая за четвертым ухом.
для тєх, кто в танкє:
далі писано про відстойник чад і домочадців "сосущєствоватєлєй"
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Очень смешно читать в группе мамок русскоговорящих в Женеве, как они планируют экспедицию в рашку, чтоб «купить» сертификаты о вакцинации против COVID,
будто их прям на улицах Женевы будут хватають за жёппы и вакцинировать НАСИЛЬНО. Какие больные на голову, Боже, средневековье...
Та там что не пост - то трЭш полный. Там святой водой запасаются и прочее. Серьезно, я знала что кацапы тютю, но не знала, что они реально припераются со своим самоваром и никак не принимают культуру, образ мышления, образование, систему ценностей страны, в которой живут 10+ лет... Местные их боятся как чёрт ладана. Знають прекрасно, что им нельзя доверять.
Вони - мешки з грошами. Біженців з рашки у Швейцарії я не знаю, лише багатіїв. Вони взагалі проти вакцин.
Так, ковида не существует в их системе координат. Все вакцины - зло в принципе для них.
очень удачный выход...
ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ, І «ПЄРЄВОСПІТАНІЄ УКРАІНЦЕВ В НОРМАЛЬНИХ РУССКІХ, С ЛІКВІДАЦІЄЙ НЄПЄРЄВОСПІТУЄМИХ».
(Ознайомтесь з висловами *****, Суркова, Жиріновського..., і згодного з ними русского народа)
Передайте Кулебі.
«Сурков: Украины нет, есть украинство - специфическое расстройство умов.
Бывший помощник президента России Владислав Сурков считает, что на сегодня
https://vz.ru/news/2020/2/26/1025740.html
будущее Киева, как и прошлое, возможно лишь через «принуждение силой к братским отношениям».... - сказал Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, передает издание http://actualcomment.ru/ «Актуальные комментарии» .
.....Что касается Донбасса, Сурков ответил однозначно: в состав Украины, по его мнению, республики не вернутся.
«У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести», - сказал Сурков. »