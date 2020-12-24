"Краткосрочная цель в наших отношениях с РФ - это выход на принцип мирного сосуществования", - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что когда Россия осознает неминуемость независимости Украины, суверенитета Украины", можно перейти к принципу сосуществования.

Об этом Кулеба заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ

"Я считаю, что краткосрочная цель в наших отношениях с РФ - это выход на принцип мирного сосуществования. Сейчас война - это факт. Мы должны прекратить войну, вернуть мир в Украину и восстановить территориальную целостность. Но мы понимаем, что Россия от этого не изменится, даже когда мы достигнем этого результата. И стратегические цели России относительно Украины останутся без изменений, а это деструктивные цели. Поэтому выход на принцип мирного сосуществования соответствовал интересам Украины", - отметил министр.

По словам главы МИД, "когда Россия осознает неминуемость независимости Украины, суверенитета Украины", можно перейти к принципу сосуществования.

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