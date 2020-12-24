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"Краткосрочная цель в наших отношениях с РФ - это выход на принцип мирного сосуществования", - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что когда Россия осознает неминуемость независимости Украины, суверенитета Украины", можно перейти к принципу сосуществования.

Об этом Кулеба заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ

"Я считаю, что краткосрочная цель в наших отношениях с РФ - это выход на принцип мирного сосуществования. Сейчас война - это факт. Мы должны прекратить войну, вернуть мир в Украину и восстановить территориальную целостность. Но мы понимаем, что Россия от этого не изменится, даже когда мы достигнем этого результата. И стратегические цели России относительно Украины останутся без изменений, а это деструктивные цели. Поэтому выход на принцип мирного сосуществования соответствовал интересам Украины", - отметил министр.

По словам главы МИД, "когда Россия осознает неминуемость независимости Украины, суверенитета Украины", можно перейти к принципу сосуществования.

Также читайте: Без стратегии по РФ мы не можем гарантировать безопасность Украины, - Кулеба

Автор: 

МИД (6965) россия (95638) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+10
Какое мирное сосуществование может быть рядом с Россией ? Нацеливаться надо на долгую борьбу до развала Московии.
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24.12.2020 11:36
+7
Оресте, не хочу вас якось ображати та нечемно називать кацапським покидьком та чимось ще таким огидним, я просто ваше то висловлювання відправлю в спам, не ображайтесь
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24.12.2020 11:42
+6
Какое мирное отношение с врагом который всю свою историю мечтает уничтожить украинцев? В Конституцию Украины нужно внести закон что РФ- ето наш вечный враг. А все то что вы считаете миром с РФ ето только подготовка и передышка перед очередным нападением РФ на Украину
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24.12.2020 11:38
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первые 4 буквы, озвученные паном очевидность абсолютно точно отражают текущую действительность
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24.12.2020 11:33 Ответить
"Піонери"? це так буде білоруськой?
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24.12.2020 12:27 Ответить
Сначала рашка должна уйти из ордло (слово то какое, прости Господи) и из Крыма. А уж потом мирное сосуществование.
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24.12.2020 11:34 Ответить
Оресте, не хочу вас якось ображати та нечемно називать кацапським покидьком та чимось ще таким огидним, я просто ваше то висловлювання відправлю в спам, не ображайтесь
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24.12.2020 11:42 Ответить
я ж вибачився, а ви мені тут тикаєте в око, то не притаманно українцю, а тільки дикунам якимсь
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24.12.2020 12:06 Ответить
И что? русского г...на там на тот момент не было? Да полно. Та и вышел потому, как рашка стимулировала процесс.
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24.12.2020 11:42 Ответить
Крым ,сам не вышел из состава Украины ,его "вышел" с Украины рашистский оккупационный кирзовый сапог ,который и "присоединил рашистским оружием к рашисту в нарушение советских указов .который расейский аферист обязался выполнять как правоприемник и правонаступник совка
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24.12.2020 12:16 Ответить
ага, ще й з Грузії, Молдови, Білорусі, Сирії, Лівії, ЦАР, Венесуєли, Кенігсбергу, Фінляндії та Північних теріторій Японії, тоді вже можна буде про щось поміркувать
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24.12.2020 11:40 Ответить
И вообще сократиться до размеров "Золотого кольца" и не высовываться из своих Мещерских болот
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24.12.2020 11:44 Ответить
Щось ******** Кулєба та пошкрябав потилицю. Філозофом він став
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24.12.2020 11:34 Ответить
Какое мирное сосуществование может быть рядом с Россией ? Нацеливаться надо на долгую борьбу до развала Московии.
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24.12.2020 11:36 Ответить
парашу и "осознать" никогда не впрячь в одну телегу.
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24.12.2020 11:37 Ответить
Ага. Поселити поряд з батьками вбитої дитини вбивцю і примусити батьків "мірно сосущєствовать"... Та кажи вже як Бєня: кров забудеться, а московія то наши брати та ще й грошей дадуть...
От же ж курви!
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24.12.2020 11:37 Ответить
хто курви? москалі чи бєня?
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24.12.2020 11:44 Ответить
То само собою, але ще й ті, хто те намагається проштовхнути через ТКГ, ВР та ЗМІ
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24.12.2020 11:49 Ответить
Какое мирное отношение с врагом который всю свою историю мечтает уничтожить украинцев? В Конституцию Украины нужно внести закон что РФ- ето наш вечный враг. А все то что вы считаете миром с РФ ето только подготовка и передышка перед очередным нападением РФ на Украину
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24.12.2020 11:38 Ответить
слушне питання, до спаму не відправлю
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24.12.2020 11:45 Ответить
Запитайте Медведчука, Бойка, Шуфрича, та будь кого з ОПЗЖ.
Вам пояснять.
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24.12.2020 11:47 Ответить
Десятки миллиардов? Серьезно?
"Короткотермінова мета в наших відносинах з РФ - це вихід на принцип мирного співіснування", - Кулеба - Цензор.НЕТ 868
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24.12.2020 11:56 Ответить
ви мабуть із Криму без води, прийміть мої співчування, але вірно вказуєте на існуючу проблему, яка зветься торгівлею на крові, і вона виникла не зараз
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24.12.2020 12:13 Ответить
1. Товарооборот это не только импорт или экспорт. 2 Кто нарисовал эту глупую картинку? В заголовке про страны импортеры, в таблице про экспорт
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24.12.2020 12:11 Ответить
Вы внимательно прочитали, перед тем, чтобы называть кого-то глупым? страны импортеры украинских товаров - это же бубель гум потребители нашего экспорта!
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24.12.2020 12:53 Ответить
Ладно. Проще. Это Украина ПОКУПАЕТ или ПРОДАЕТ?
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24.12.2020 13:19 Ответить
Продает.
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24.12.2020 14:01 Ответить
Ві читать умеете?
" что когда Россия осознает неминуемость независимости Украины"
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24.12.2020 11:39 Ответить
А )(уйлостан это НИКОГДА не осознает. И не собирается пытаться. Соответственно план Б - уничтожение )(уйлостана!
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24.12.2020 11:41 Ответить
Так ***** уже неоднократно признавало независимость Украины, и даже украинский крым, притом официально. И что в результате мы сегодня имеем? НИКОГДА кацапы не перестанут иметь притязания на Украину чтобы они не подписывали. И как уже неоднократно показала история, всеми бумажками и договорами можно только подтереть жопу. В том числе теми которые подписывает Европа
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24.12.2020 11:43 Ответить
Краткосрочная цель в наших отношениях с )(уйлостаном - это выход на принцип постоянного опетушения )(уйлостанцев в реальном времени!
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24.12.2020 11:40 Ответить
Буває або перемога, або поразка. ВСЕ третє називається лукавство, шахрайство і т.д. і т.п...
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24.12.2020 11:40 Ответить
50 высокоточных ракет
1 Главком
= "братство"
просто если нападут реально, то мы подохнем сразу, а иваны - потом, держа пивко тремя руками, а пятой ногой почесывая за четвертым ухом.
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24.12.2020 11:40 Ответить
Мирне співіснування України і Наросії - це Україна в складі імперії. Іншої конфігурації за всю історію не було.
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24.12.2020 11:42 Ответить
как вы относитесь к раССеянской питераци?? Я Слава БОГУ к ним не отношусь..
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24.12.2020 11:42 Ответить
ви помились при написанні слів, потрібно писати "хрюцькой *********"
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24.12.2020 11:48 Ответить
Після цих слів дійсно треба помитись...з милом.
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24.12.2020 11:52 Ответить
ретельне миття рук захистить вас від різних інфекційних хвороб
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24.12.2020 11:57 Ответить
сосу...щєствуй нє сосущєствуй...

для тєх, кто в танкє:
далі писано про відстойник чад і домочадців "сосущєствоватєлєй"

https://mobile.twitter.com/DocFrm
https://mobile.twitter.com/DocFrm
https://mobile.twitter.com/DocFrm
https://mobile.twitter.com/DocFrm Doc @DocFrm

https://mobile.twitter.com/DocFrm
https://mobile.twitter.com/DocFrm


Очень смешно читать в группе мамок русскоговорящих в Женеве, как они планируют экспедицию в рашку, чтоб «купить» сертификаты о вакцинации против COVID,
будто их прям на улицах Женевы будут хватають за жёппы и вакцинировать НАСИЛЬНО. Какие больные на голову, Боже, средневековье...

Та там что не пост - то трЭш полный. Там святой водой запасаются и прочее. Серьезно, я знала что кацапы тютю, но не знала, что они реально припераются со своим самоваром и никак не принимают культуру, образ мышления, образование, систему ценностей страны, в которой живут 10+ лет... Местные их боятся как чёрт ладана. Знають прекрасно, что им нельзя доверять.
Вони - мешки з грошами. Біженців з рашки у Швейцарії я не знаю, лише багатіїв. Вони взагалі проти вакцин.

Так, ковида не существует в их системе координат. Все вакцины - зло в принципе для них.
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24.12.2020 11:45 Ответить
у нас тут в Україні теж таких багато, а як їх багато, то разом їх не подолати, тільки поодинці ретельно та тепляче перевиховувать, а це роки та десятиліття
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24.12.2020 11:51 Ответить
т.е. о каком либо сопротивлении речь уже не идет вообще.

очень удачный выход...
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24.12.2020 11:45 Ответить
коли жіночку насилять, то менти потом їй кажуть, що спротив привів до травмування, то потрібно було розслабитися та отримати задоволення. Щось схоже на поради таких ментів
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24.12.2020 11:54 Ответить
А на россіі, що у короткотерміновому, що у довготерміновому:
ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ, І «ПЄРЄВОСПІТАНІЄ УКРАІНЦЕВ В НОРМАЛЬНИХ РУССКІХ, С ЛІКВІДАЦІЄЙ НЄПЄРЄВОСПІТУЄМИХ».
(Ознайомтесь з висловами *****, Суркова, Жиріновського..., і згодного з ними русского народа)
Передайте Кулебі.
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24.12.2020 11:45 Ответить
От, дайте Кулебі почитати:
«Сурков: Украины нет, есть украинство - специфическое расстройство умов"Короткотермінова мета в наших відносинах з РФ - це вихід на принцип мирного співіснування", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8892.

Бывший помощник президента России Владислав Сурков считает, что на сегодня
https://vz.ru/news/2020/2/26/1025740.html
будущее Киева, как и прошлое, возможно лишь через «принуждение силой к братским отношениям».... - сказал Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, передает издание http://actualcomment.ru/ «Актуальные комментарии» .
.....Что касается Донбасса, Сурков ответил однозначно: в состав Украины, по его мнению, республики не вернутся.
«У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести», - сказал Сурков. »
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24.12.2020 11:54 Ответить
ну да, Асланбєк Яндарбєковіч Дудаєв (псевдо "Сурков" по маме) безумовно знається на расстройствах і прінуждєніях
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24.12.2020 12:02 Ответить
Мирное сосуществование с Россией,может быть только на условиях России.Когда ЗЕбилы это поймут уже?
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24.12.2020 11:45 Ответить
"Короткотермінова мета в наших відносинах з РФ - це вихід на принцип мирного співіснування", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7180
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24.12.2020 11:48 Ответить
Слова русского баснописца Крылова: "... обычай мой с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с низ долой".
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24.12.2020 11:46 Ответить
"Короткотермінова мета в наших відносинах з РФ - це вихід на принцип мирного співіснування", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7483
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24.12.2020 11:47 Ответить
Ну и каша у него в голове.
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24.12.2020 11:51 Ответить
вона ще не доварена, тому і булькає
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24.12.2020 11:59 Ответить
принцип мирного сосуществования с ватой
"Короткотермінова мета в наших відносинах з РФ - це вихід на принцип мирного співіснування", - Кулеба - Цензор.НЕТ 806
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24.12.2020 11:56 Ответить
Предлагаю Вам взять 10 копеек и не будем открывать ящик!
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24.12.2020 11:58 Ответить
я вам дам 100 рублей, чтобы ящик не вносили вообще.
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24.12.2020 11:59 Ответить
Рубли не принимаем!
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24.12.2020 13:01 Ответить
Могу предложить стеклянные бусы, сепары гривен и долларов не достойны.
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24.12.2020 15:16 Ответить
Чувак, це ФОТОШОП.
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24.12.2020 15:17 Ответить
и? Я ж говорю про принципы сосуществования с ватой... хоть картинка от руки рисованная
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24.12.2020 15:26 Ответить
"Короткотермінова мета в наших відносинах з РФ - це вихід на принцип мирного співіснування", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3828
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24.12.2020 15:38 Ответить
окей, перефразирую. Какая конечная идея, которую ты мне пытаешься донести? (Что это фотошоп я знаю)
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24.12.2020 15:55 Ответить
Тактика вазеліну допомогла Чехословатчині в спротиві Гітлеру? Олігархам вигідно торгувати з ордою тому їм начхати на Україну. Тим більше орда це залюбки робить, оскільки РФ сидить під санкціями. А тут хабад їм допомогає в окупації, як можна не торгувати з цими купи-продай. І воду в Крим нададуть, і Україну будуть зливати під нові геополітичні проекти додушючі населення України.
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24.12.2020 11:58 Ответить
Кулеба при озвучивании таких заявлений становится предателем и агентом *****, которого бы расстреляли в 1942 году за идеи "мирного сосуществования с третьим рейхом".
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24.12.2020 11:59 Ответить
та ну, у 1939 дали б медальку з обох боків
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24.12.2020 12:01 Ответить
речь о тех кто в состоянии взаимной войны.
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24.12.2020 12:06 Ответить
В 1942-м году дипотношений между Германией и СССР не было, ну не работали немецкие консулы в СССР, а украинские работают в России
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24.12.2020 12:13 Ответить
А уявлляєте тоді в СРСР пронімецькі партіії?
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24.12.2020 15:41 Ответить
пример сосуществования прибалтов ,поляков с рашистами и вперед
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24.12.2020 12:09 Ответить
Во время войны невозможны дипотношения, а консульства Украины спокойно работают в России, значит войны с Россией нет
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24.12.2020 12:12 Ответить
це трішечкі невірне твердження, бо ******* війна гибрідна, але від того вона не перестає бути війною
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24.12.2020 12:20 Ответить
Гибридная война это что-то типа Холодной войны, то есть не настоящая война
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24.12.2020 13:21 Ответить
це ви так вважаєте за канонах свр та гру рашистськой *********, а насправді все інакше, ви мабуть переїли кацапськой пропаганди, та тепер у вас щось трапилось з вірним сприйняттям реальності, може вам чимсь допоможуть пігулки чи пиявки, або свята водичка з церкви москальського патріархату, хоча навряд
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24.12.2020 13:40 Ответить
Предательская власть уже даже не шифруется. Молодцы! Очень доступно объяснили свои цели и задачи. А еще можно дружить семьями. Забыть и простить. Ну вы и твари!
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24.12.2020 12:49 Ответить
Какой он наивный! Кацапия более трехсот лет не осознавала, а тут вдруг осознает неминуемость независимости Украины. Какое мирное сосуществование может быть рядом с психически ненормальным, диким, запойным и неадекватным соседом? Не будет этого в ближайшие века.
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24.12.2020 13:34 Ответить
Только не надо себя тешить тем что та ...едерация признает когда либо суверенность Украины.наша страна была долгое время оккупирована московскими варварами и они привыкли видеть нашу страну под своим контролем.И так просто нашу страну они не оставят в покое это такая уже нация.
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24.12.2020 15:52 Ответить
Только не надо себя тешить тем что та ...едерация признает когда либо суверенность Украины.наша страна была долгое время оккупирована московскими варварами и они привыкли видеть нашу страну под своим контролем.И так просто нашу страну они не оставят в покое это такая уже нация.
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24.12.2020 15:53 Ответить
 
 