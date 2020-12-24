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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Татаров о передаче его дела в СБУ: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу". ВИДЕО

Сегодняшнее заседание по избранию меры пресечения замглавы Офиса президента Олегу Татарову в Высшем антикоррупционном суде может не состояться из-за смены подследственности с НАБУ на СБУ.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале сам Олег Татаров, информирует Цензор.НЕТ.

Видео PavlovskyNEWS

"СМИ пишут, что сегодняшнее заседание в Высшем антикоррупционном суде может не состояться из-за смены подследственности с НАБУ на СБУ, которая произошла в связи со вчерашним решением Верховного Суда", - отмечает Татаров.

"Моя позиция неизменна. Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу с участием журналистов, потому что уже три недели требую от НАБУ представить обществу хоть одно доказательство моей любой противоправной деятельности. Напоминаю, что за неудачной попыткой мести в отношении меня стоит скандальный директор НАБУ Сытник, который находится в реестре коррупционеров и официально признан судом виновным в коррупции, - добавил Татаров.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что Генпрокурор Ирина Венедиктова передала в СБУ дело замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Читайте также: Татарову определят меру пресечения в четверг

Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Автор: 

НАБУ (4222) СБУ (19923) Антикоррупционный суд (1211) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+6
Татаров о передаче его дела в СБУ: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу" - Цензор.НЕТ 710
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24.12.2020 11:53
+6
Зеленский создал коррупционный гадючник под названием "Офис президента".
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24.12.2020 12:00
+5
Такой "жизнью", как Татаров, Микитась и пр. живут абсолютно все крупные "бизнесмены". Это СИСТЕМА, ребяты. Наше общество находится на начальном этапе цивилизационного развития и с этим ничего, за короткое время, нельзя сделать. Нужно пройти этот эволюционный путь, как прошли его европейские страны и США. СИСТЕМА покрывает свою коррупционную основу, сводя все к банальным разборкам между "своими". Мы, кандидаты в народ Украины, - чужие, на этом "празднике" чиновничье-олигархического беспредела. И поэтому все "Майданы" уходят в свисток, генерируя очередную банду "гандонов", в которой "ахметовы", "фирташи", "коломойские" и пр. отребье продолжают занимать свое "достойное" место.

Вывод: нужно запускать в Украину западную цивилизацию, с ее правовыми основами.
Слоган: "Байден, прийди! Порядок наведи!
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24.12.2020 12:16
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Трэш....
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24.12.2020 11:49 Ответить
Які відверті ублюдочні свині.
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24.12.2020 11:50 Ответить
паренек уху ел? это типа как съе...ся в Ростов, и оттуда готов к любому открытому и публичному судебному процессу.
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24.12.2020 11:52 Ответить
Татаров о передаче его дела в СБУ: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу" - Цензор.НЕТ 710
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24.12.2020 11:53 Ответить
а кули ему очковать с нашими судами... покажут про него ещё сериальчик по всем новостным каналам, гляди президентом следующим станет.. надо суд Линча вводить, или достойное подобие ему - безнаказанность и манипулирование законами лишь усугубляет ситуацию.. ему можно, а мне - нет?? так долго не бывает..
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24.12.2020 11:55 Ответить
********, выборы показали что отдупляются в происходящем не более четверти населения, а подавляющее большинство схавает и так.....А шо ещё для счастья нужно?
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24.12.2020 11:57 Ответить
Єто подследственность НАБУ при чем тут СБУ?
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24.12.2020 11:58 Ответить
У нього ніби німб з'явився над головою до своїх свої передали.
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24.12.2020 12:00 Ответить
Зеленский создал коррупционный гадючник под названием "Офис президента".
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24.12.2020 12:00 Ответить
Он всегда там был. Начиная с Кучмы, когда главой АП был мертвечук. Тогда и была создана мафия стейт. Проблемы у них были только в виде двух майданов. Но опять таки мафии без особых проблем удавалось их возглавить и слить.
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24.12.2020 13:31 Ответить
Выдохнул и оживился. "Родное" СБУ ... Ура!
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24.12.2020 12:02 Ответить
увы, мечты-мечты, введут грубо и жестко и публично
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24.12.2020 12:05 Ответить
Такой "жизнью", как Татаров, Микитась и пр. живут абсолютно все крупные "бизнесмены". Это СИСТЕМА, ребяты. Наше общество находится на начальном этапе цивилизационного развития и с этим ничего, за короткое время, нельзя сделать. Нужно пройти этот эволюционный путь, как прошли его европейские страны и США. СИСТЕМА покрывает свою коррупционную основу, сводя все к банальным разборкам между "своими". Мы, кандидаты в народ Украины, - чужие, на этом "празднике" чиновничье-олигархического беспредела. И поэтому все "Майданы" уходят в свисток, генерируя очередную банду "гандонов", в которой "ахметовы", "фирташи", "коломойские" и пр. отребье продолжают занимать свое "достойное" место.

Вывод: нужно запускать в Украину западную цивилизацию, с ее правовыми основами.
Слоган: "Байден, прийди! Порядок наведи!
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24.12.2020 12:16 Ответить
Это да, но в жизни все хуже. Никто не придет нам строить страну. А население в массе -непуганные имбецилы. И именно из их среды вылазят наружу самые изворотливые, у которых хватательный рефлекс лучше развит.
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24.12.2020 13:21 Ответить
У відставку і негайно, якщо є хоч якесь уявлення про честь і порядність. А ЗЕ після цього просто порожнє місце, і гріш ціна його заявам про" посадки".
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24.12.2020 12:27 Ответить
це ганьбище...
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24.12.2020 12:28 Ответить
Тим більше,що розслідування злочину Татарова-не в компетенції СБУ.
Сам факт передачі справи,й подальші процесуальні дії слідчих СБУ-злочин.
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24.12.2020 12:31 Ответить
1. Убрать отечественных "олигархов" (за каждым шлейф трупов, воровства и мошенничества).
2. Запустить евро-пиндосских инвесторов.
3. Конституционный Суд, Верховный Суд и ВАКС укомплектовать исключительно судьями из Европы и США (по контракту).

Вот и вся "наука", епи его мать...
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24.12.2020 12:34 Ответить
Или Байден поставит нашего больного ублюдка на место, или Майден
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24.12.2020 13:13 Ответить
А кто Татарову после всего поверит? Я - нет!
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24.12.2020 13:18 Ответить
Причина всіх злочинів в Державі не Прізвище Влади чергового олігархічного клану-хижака , яке Ми самі обмінюємо від виборів до виборів. Причина Ми самі !!! І до тих пір поки ми НЕ ВИВЧИМО Закони Природи по яким будується Справедлива Країна в будь якому куточку Землі ,Нас продовжать обкрадати і рахувати за тупу біомасу! Знаємо про РОЗДІЛЕННЯ великого капіталу олігархічних кланів -хижаків і Влади , але тупо продовжуємо 30 років ОБМІНЮВАТИ ЇХ ПРІЗВИЩА ... нам що пороблено ??? Аксіома: капітал олігархічних кланів + Влада = корупція =рабство населення = знищення Держави. (жирна крапка!). Виконуємо цей Закон Природи - будемо мати зміни, ні - то цей Закон буде ДІЯТИ В ПРИРОДІ незалежно від людей!
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24.12.2020 13:37 Ответить
ЗМІ: "Слугу народу" фінансують компанії, які фігурують в кримінальних провадженнях
Середа, 27 листопада 2019, 15:54

Компанії, які профінансували президентську політичну партію в третьому кварталі цього року на майже 30 млн гривень, є фігурантами кримінальних проваджень.
Джерело: розслідування "Слідство.Інфо": https://www.slidstvo.info/investigations/finansuvannya-slugy-narodu-ponad-30-miljoniv-vid-figurantiv-kryminalnyh-provadzhen/ "Фінансування "Слуги народу": понад 30 мільйонів від фігурантів кримінальних проваджень" .
Деталі: Більше десятка компаній, які профінансували партію "Слуга народу" у третьому кварталі цього року, фігурують у кримінальних провадженнях. Журналісти виявили це під час аналізу її нового фінансового звіту.
З Єдиного реєстру судових рішень, журналісти дізнались, що фірми "Веб-Ротор", "Леонол", "Агро-Ленд", ФГ "Екопівдень" та "Саквояж-Ют" фігурують у розслідуванні поліції Київської області.
Ці фірми пожертвували президенській "слузі" 16,5 мільйонів. Усі вони перерахували партії по 3,3 мільйони гривень.
Підприємства "Агро-Ленд" із Сум та фермерське господарство "Екопівдень" з Миколаївської області займаються вирощуванням овочів. Компанія з Дніпра "Саквояж-Ют" - оптовою торгівлею, підприємство "Веб-Ротор" з Івано-Франківської області теж займається торгівлею. Київська фірма "Леонол" спеціалізується на торгівлі відходами та брухтом. Вона переказала 3 мільйони гривень.
Загалом журналісти з'ясували, що з липня по вересень 2019-го року бізнес підтримав "Слугу народу" на 80 мільйонів гривень. Більше третини цих грошей надійшло від фірм із сумнівною репутацією.
11 компаній, які профінансували партію у третьому кварталі цього року, фігурують у кримінальних провадженнях.
Бухгалтерію "Слуги народу" веде адвокатське бюро "Качура Лоєрс". Ця компанія від початку існування партії опікується її юридичними і фінансовими звітами. Керівник "Качура Лоєрс" Руслан Дідовець у коментарі "Слідству.Інфо" сказав, що нічого не знає про донорів із кримінальними справами.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/27/7233201/
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24.12.2020 14:18 Ответить
Бухгалтерію "Слуги народу" веде адвокатське бюро "Качура Лоєрс". Ця компанія від початку існування партії опікується її юридичними і фінансовими звітами. Керівник "Качура Лоєрс" Руслан Дідовець у коментарі "Слідству.Інфо" сказав, що нічого не знає про донорів із кримінальними справами.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/27/7233201/
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24.12.2020 14:19 Ответить
Ну і тварь же ця генпро-курва-турша...
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24.12.2020 15:29 Ответить
Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму.
Татаров о передаче его дела в СБУ:
"Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу".
Но только в СБУ и под личным контролем Баканова.
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24.12.2020 17:43 Ответить
 
 