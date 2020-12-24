Татаров о передаче его дела в СБУ: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу". ВИДЕО
Сегодняшнее заседание по избранию меры пресечения замглавы Офиса президента Олегу Татарову в Высшем антикоррупционном суде может не состояться из-за смены подследственности с НАБУ на СБУ.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале сам Олег Татаров, информирует Цензор.НЕТ.
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"СМИ пишут, что сегодняшнее заседание в Высшем антикоррупционном суде может не состояться из-за смены подследственности с НАБУ на СБУ, которая произошла в связи со вчерашним решением Верховного Суда", - отмечает Татаров.
"Моя позиция неизменна. Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу с участием журналистов, потому что уже три недели требую от НАБУ представить обществу хоть одно доказательство моей любой противоправной деятельности. Напоминаю, что за неудачной попыткой мести в отношении меня стоит скандальный директор НАБУ Сытник, который находится в реестре коррупционеров и официально признан судом виновным в коррупции, - добавил Татаров.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что Генпрокурор Ирина Венедиктова передала в СБУ дело замглавы Офиса президента Олега Татарова.
Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
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Вывод: нужно запускать в Украину западную цивилизацию, с ее правовыми основами.
Слоган: "Байден, прийди! Порядок наведи!
Сам факт передачі справи,й подальші процесуальні дії слідчих СБУ-злочин.
2. Запустить евро-пиндосских инвесторов.
3. Конституционный Суд, Верховный Суд и ВАКС укомплектовать исключительно судьями из Европы и США (по контракту).
Вот и вся "наука", епи его мать...
Середа, 27 листопада 2019, 15:54
Компанії, які профінансували президентську політичну партію в третьому кварталі цього року на майже 30 млн гривень, є фігурантами кримінальних проваджень.
Джерело: розслідування "Слідство.Інфо": https://www.slidstvo.info/investigations/finansuvannya-slugy-narodu-ponad-30-miljoniv-vid-figurantiv-kryminalnyh-provadzhen/ "Фінансування "Слуги народу": понад 30 мільйонів від фігурантів кримінальних проваджень" .
Деталі: Більше десятка компаній, які профінансували партію "Слуга народу" у третьому кварталі цього року, фігурують у кримінальних провадженнях. Журналісти виявили це під час аналізу її нового фінансового звіту.
З Єдиного реєстру судових рішень, журналісти дізнались, що фірми "Веб-Ротор", "Леонол", "Агро-Ленд", ФГ "Екопівдень" та "Саквояж-Ют" фігурують у розслідуванні поліції Київської області.
Ці фірми пожертвували президенській "слузі" 16,5 мільйонів. Усі вони перерахували партії по 3,3 мільйони гривень.
Підприємства "Агро-Ленд" із Сум та фермерське господарство "Екопівдень" з Миколаївської області займаються вирощуванням овочів. Компанія з Дніпра "Саквояж-Ют" - оптовою торгівлею, підприємство "Веб-Ротор" з Івано-Франківської області теж займається торгівлею. Київська фірма "Леонол" спеціалізується на торгівлі відходами та брухтом. Вона переказала 3 мільйони гривень.
Загалом журналісти з'ясували, що з липня по вересень 2019-го року бізнес підтримав "Слугу народу" на 80 мільйонів гривень. Більше третини цих грошей надійшло від фірм із сумнівною репутацією.
11 компаній, які профінансували партію у третьому кварталі цього року, фігурують у кримінальних провадженнях.
Бухгалтерію "Слуги народу" веде адвокатське бюро "Качура Лоєрс". Ця компанія від початку існування партії опікується її юридичними і фінансовими звітами. Керівник "Качура Лоєрс" Руслан Дідовець у коментарі "Слідству.Інфо" сказав, що нічого не знає про донорів із кримінальними справами.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/27/7233201/
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/27/7233201/
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму.
Татаров о передаче его дела в СБУ:
"Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу".
Но только в СБУ и под личным контролем Баканова.