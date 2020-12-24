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В Украину поставили лекарства для орфанных больных на 65 млн грн, - Минздрав

В Украину поставили лекарства для орфанных больных на 65 млн грн, - Минздрав

Программа развития ООН поставила в Украину лексредства для орфанных больных на сумму около 65 млн грн.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга 24 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"В Украину поступили лексредства за бюджет 2020 года для орфанных пациентов с болезнями Гоше, Помпе, Фабри и мукополисахаридозом. Речь идет о препаратах "Миозим", "Фабразим", "Альдуразим". Закупка на почти 65 млн грн осуществлена в рамках программы централизованных закупок по направлению "орфанные метаболические заболевания". Поставщиком и закупочной организацией является ПРООН. Поставка в медучреждения состоится до конца года", - сказала Шаталова.

По ее словам, в середине января планируется следующая поставка на более чем 200 млн грн по орфанным категориям.

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orphan - сирота . Спеціальна їжа для сиріт з важкими порушенням обміну речовин , безумовна життєва необхідність . Модернові тренди публічної реляції , журналісти не змогли перекласти на нормальну мову , в мене ніби вийшло , я ж не журналіст .
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24.12.2020 12:06 Ответить
 
 