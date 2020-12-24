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Все запланированные встречи в рамках работы миссии МВФ в Украине прошли хорошо, - Рашкован

Все запланированные встречи в рамках работы миссии МВФ в Украине прошли хорошо, - Рашкован

Все запланированные встречи миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая началась 21 декабря, прошли хорошо, а из-за дистанционного характера работы миссии и новогодние праздники она может продлиться несколько дольше обычных двух календарных недель, сообщил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.

"Ход переговоров является конфиденциальной информацией, поэтому я никогда публично его не комментирую и не отвечаю, как проходит миссия. Могу только сказать, что все запланированные встречи, как на высшем уровне, так и на экспертном уровне, за три дня были проведены и прошли хорошо", - рассказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"...Надеюсь, что вскоре (через пару месяцев) мы сможем организовать разговор главы МВФ с руководством страны для того, что высказать слова обоюдной благодарности и уважения после получения очередного транша", - добавил Рашкован.

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По его словам, дистанционный формат работы и разница во времени между Киевом и Вашингтоном позволяют работать 4-5 часов вместо обычных 8-10, что может несколько затянуть работу миссии.

"Принимая во внимание приближающиеся праздники, миссия началась в понедельник, 21 декабря, проработала три дня до 23 декабря и продолжится уже после окончания новогодних праздников. В среднем миссия идет полные 10-12 рабочих дней (т.е. чуть больше двух календарных недель). Однако, дистанционный характер миссии, а также разница во времени в 7 часов между Вашингтоном и Киевом оставляет на каждый день всего 4-5 часов работы вместо 8-10 рабочих часов в Киеве во время обыкновенной миссии. Так что не исключаю, что эта миссия может быть чуть дольше", - указал Владислав Рашкован.

Автор: 

кредит (2378) МВФ (3335) Рашкован Владислав (15)


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Не "отлично", а "хорошо". Значит, что-то пошло не так.
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24.12.2020 12:00 Ответить
Все в порядку, йдем на дно.
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24.12.2020 12:03 Ответить
Всьо в порядке,Бобик сдох !!)))
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24.12.2020 12:06 Ответить
теперь грошей отсыпят задарма багато-багато и отдавать не надо будет
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24.12.2020 12:04 Ответить
Наш (мой) долг ешё больше вырастет!
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24.12.2020 12:04 Ответить
"А в остальном ,прекрасная маркиза,всё хоршо ,всё хорошо!!" !!!!))))
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24.12.2020 12:05 Ответить
....поэтому, кредит Украина не получила...
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24.12.2020 12:08 Ответить
Маю підозру що ця новина з серії :
"Офис президента солгал о результатах соцопроса и интересе граждан к президентским стройкам"

https://censor.net/ru/news/3238851/ofis_prezidenta_solgal_o_rezultatah_sotsoprosa_i_interese_grajdan_k_prezidentskim_stroyikam_garan
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24.12.2020 12:15 Ответить
МВФ корумпована структура яка рішає питання великих корпорацій в Україні, тому що всі кредити попередні успішно розікрали реформ провели 0... А кредити дальше дають
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24.12.2020 12:27 Ответить
 
 