Зеленский спасает своих коррумпированных друзей от наказания, - агент НАБУ Шевченко о передаче дела Татарова в СБУ

Агент НАБУ Евгений Шевченко назвал президента Владимира Зеленского "позорной тварью", спасающей своих друзей-коррупционеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой была его реакция на передачу дела замглавы ОП Олега Татарова из НАБУ в СБУ.

"Кто такой Владимир Зеленский? Позорная тварь, которая спасает своих коррумпированных друзей от наказания!" - написал он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что Генпрокурор Ирина Венедиктова передала в СБУ дело замглавы Офиса президента Олега Татарова.

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Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".