Зеленский спасает своих коррумпированных друзей от наказания, - агент НАБУ Шевченко о передаче дела Татарова в СБУ
Агент НАБУ Евгений Шевченко назвал президента Владимира Зеленского "позорной тварью", спасающей своих друзей-коррупционеров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такой была его реакция на передачу дела замглавы ОП Олега Татарова из НАБУ в СБУ.
"Кто такой Владимир Зеленский? Позорная тварь, которая спасает своих коррумпированных друзей от наказания!" - написал он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что Генпрокурор Ирина Венедиктова передала в СБУ дело замглавы Офиса президента Олега Татарова.
Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
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