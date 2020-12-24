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Новости Дело замглавы ОП Татарова
14 006 219

Зеленский спасает своих коррумпированных друзей от наказания, - агент НАБУ Шевченко о передаче дела Татарова в СБУ

Зеленский спасает своих коррумпированных друзей от наказания, - агент НАБУ Шевченко о передаче дела Татарова в СБУ

Агент НАБУ Евгений Шевченко назвал президента Владимира Зеленского "позорной тварью", спасающей своих друзей-коррупционеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой была его реакция на передачу дела замглавы ОП Олега Татарова из НАБУ в СБУ.

"Кто такой Владимир Зеленский? Позорная тварь, которая спасает своих коррумпированных друзей от наказания!" - написал он.

Зеленский спасает своих коррумпированных друзей от наказания, - агент НАБУ Шевченко о передаче дела Татарова в СБУ 01

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что Генпрокурор Ирина Венедиктова передала в СБУ дело замглавы Офиса президента Олега Татарова.

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Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Зеленский Владимир (20456) Шевченко Евгений (143) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+60
Зеленский - "позорная тварь", спасающая своих коррумпированных друзей от наказания, - агент НАБУ Шевченко о передаче дела Татарова в СБУ - Цензор.НЕТ 8785
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24.12.2020 12:07
+38
Именно так!.. ПОЗОРНЫЕ ТВАРИ Украины:
Зеленский, Ермак, Венедиктова, Баканов, Татаров, Портнов..
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24.12.2020 12:10
+30
АбинеПетья, так же, Євгене...
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24.12.2020 12:07
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Страница 3 из 3
А ДЕ Ж НЕЗАЛЕЖНІСТЬ НАБУ - СВОЯ В ДОСКУ ВЕН-ВА ЗАБИРАЄ СПРАВУ В НАБУ І ПЕРЕДАЄ СВОІЙ В ДОСКУ СБУ
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24.12.2020 12:54 Ответить
Ну почему сразу Татаров Зеленскому - коррупционный друг? может просто - милый друг (21), или как с Ермаком и Тищенком кокс вместе нюхают
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24.12.2020 13:03 Ответить
Сидеть ему, Казлине, после ухода...
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24.12.2020 13:22 Ответить
З такою швидкістю, як Зєля ліквідовує Україну, то ще невідомо, хто впорається скоріше...
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24.12.2020 13:38 Ответить
Даешь Петруся...Урааа.....аааа Даешь в кажду хату шоколадну сраку Петруся от рошена ..Ураа.... Як що ту сраку ти лизнешь відразу в рай ти попадешь...Урааааа...
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24.12.2020 13:51 Ответить
Косоокий і неуважний балабол! У тебе все полетіло у "молоко"! Але все одно тебе з Різдвом, що настає(католицьким))
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24.12.2020 14:08 Ответить
Зеленський - "ганебна потвора", яка рятує своїх корумпованих друзів від покарання, - агент НАБУ Шевченко про передачу справи Татарова в СБУ - Цензор.НЕТ 9542
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24.12.2020 13:23 Ответить
Это позор Украины и ее слабоумного, покупающегося на "голобородьков", народа...
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24.12.2020 13:45 Ответить
ПРАВДИ НІКУДИ ДІТИ ! Бо про людину говорять не його слова , а його діла-факти і вони дійсно ганебні!
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24.12.2020 13:42 Ответить
Скажіть " Велике дякую" Вальдемару, що не передав справу в "ДНР".
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24.12.2020 14:18 Ответить
Самое неприятное что 75% голосовавших за клоуна так и не поняли почему Порошенко был бы лучше
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24.12.2020 14:20 Ответить
Так поясніть ще раз. Тільки будь ласка не швидко я зап..пис..ую... Давай про ящура..
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24.12.2020 14:24 Ответить
Пєціне лайно смачніше смердить? Так, пан Олег правий, 75% не принюхувались .
Кажеш смачніше? Значить так і є.
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24.12.2020 14:34 Ответить
ваня, тебя никто не отрывает от юлиного дерьма, жри, нюхай, купайся, омывайся и наслаждайся...
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24.12.2020 15:22 Ответить
Налаштовуй себе на любов, Панасе. Ти ж не такий вже і чмошник, так?
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24.12.2020 15:43 Ответить
На стадионе бубочка визжало, что оно Пороху - приговор. Бубочка и правда открыло 100500 уголовных дел на Пороха и всех-всех-всех. И что имеем? Прокацапскую здыдню татарова и голимый криминал. Откровенную торговлю должностями зеленой сворой. Чудовищную ситуацию с вагнеровцами, а это куда круче любого криминала. Кстати, зелебобики, вы не в курсе. кто из ОПы слил х...йлу эту операцию? Не само ли бубочка? А если не само, то кого бубочка покрывает в этой страшной измене, становясь соучастником? Зелебобики, как считаете, сядет бубочка за это или успеет в Ростов свинтить?
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24.12.2020 16:16 Ответить
Любі друзі - 3
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24.12.2020 16:49 Ответить
Зеленский постоянно отмалчивается, только на какие то левые темы видосики снимает.
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24.12.2020 20:04 Ответить
Кто же еще бедненьким поможет?
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25.12.2020 07:23 Ответить
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