Переговорный процесс с Ираном по делу о крушении самолета МАУ затянулся, - Кулеба

Переговорный процесс с Ираном по делу о крушении самолета МАУ затянулся из-за того, что Украина не может получить соответствующую информацию от иранской стороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы очень хочем посмотреть на этот отчет, пока что мы его не видели и не получали. Мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда иранские СМИ что-то сообщали, это вызывало эмоции или давало какую-то надежду в украинском медиапространстве. Я в отношениях с Ираном привык полагаться на информацию официальных источников, поэтому мы ждем их ответа", - отметил глава МИД.

"Меня беспокоит, и это не нижний уровень озабоченности, а достаточно серьезный, что переговорный процесс с Ираном затянулся из-за того, что мы не получаем от них соответствующей информации", - добавил Кулеба.

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Ранее Иран заявил, что передал Украине финальный отчет о катастрофе самолета МАУ, однако замглавы МИД Евгений Енин опроверг эту информацию.

Напомним, ранее канадский министр заявил, что не верит в версию о "человеческой ошибке", на которой настаивает Иран. При этом он не стал озвучивать свои версии катастрофы.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В ноябре стало известно, что иранское правительство намерено заложить в государственный бюджет 200 миллионов евро на выплату компенсаций семьям жертв катастрофы самолета МАУ.

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