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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Гриценко о передаче дела Татарова в СБУ: Зеленский уже открыто прикрывает коррупционеров на Банковой

Гриценко о передаче дела Татарова в СБУ: Зеленский уже открыто прикрывает коррупционеров на Банковой

Передача дела замглавы Офиса Президента Олега Татарова из НАБУ в СБУ - это та ситуация, когда высшее руководство государства, наверное, и "в теме и в доле".

Об этом заявил экс-министр обороны Анатолий Гриценко, комментируя передачу Офисом Генпрокурора дела замглавы ОП Олега Татарова из НАБУ в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один шаг к пропасти.

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Зеленский уже открыто прикрывает коррупционеров на Банковой. Вместо того, чтобы уволить и [позволить НАБУ через Антикоррупционный суд] демонстративно посадить за решетку. Сегодня АКС должен был принимать решение об аресте Татарова, заместителя Ермака на Банковой. Однако накануне Офис Генпрокурора забрал дело Татарова у НАБУ и передал его в СБУ. Где дело вместе с арестом наверное спустят на тормозах. Для крышевание топ-чиновника с Банковой плодотворно и согласованно поработали Печерский суд Вовка и даже Верховный Суд. Это та ситуация, когда высшее руководство государства, наверное, и "в теме и в доле". Было бы иначе, чиновник с Банковой был бы и уволен, и арестован судом, и вышел бы гневно-победный видосик Зеленского. Не уволен, не арестован, видосика нет. Еще один шаг к пропасти", - заявил Гриценко.

Ранее стало известно, что Венедиктова передала дело Татарова в СБУ. В ответ на это, НАБУ распространило официальное заявление, в котором говорится: "Офис Генпрокурора встал на личную защиту Татарова". Сам Татаров заявил: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу".

Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Гриценко о передаче дела Татарова в СБУ: Зеленский уже открыто прикрывает коррупционеров на Банковой 01

Автор: 

Гриценко Анатолий (1408) Зеленский Владимир (20456) СБУ (19923) Ермак Андрей (1265) Офис Президента (1799) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+31
Гриценко о передаче дела Татарова в СБУ: Зеленский уже открыто прикрывает коррупционеров на Банковой - Цензор.НЕТ 2469
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24.12.2020 12:14
+28
а мы знаем, кто ему в этом помогает
Гриценко о передаче дела Татарова в СБУ: Зеленский уже открыто прикрывает коррупционеров на Банковой - Цензор.НЕТ 8615
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24.12.2020 12:13
+23
Толік ти немало потуг приклав, щоб привести до влади це Чмо, так що замаж піщєпрійомнік.
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24.12.2020 12:13
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У Толіка дружина семітка яка має ті ж думки як і їх вся дружня діаспора, враховучи що по населенню меньше 1% вони займають всі головні посади і не менше половини сидить у ВР, то все це виглядая як развод виборця.
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24.12.2020 13:08 Ответить
Гриценко наступний президент.
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24.12.2020 13:46 Ответить
Какой шаг к пропасти ? Мы давно уже летим и в конце будет оглушительный удар !
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24.12.2020 13:26 Ответить
А це той єфрейтор Гриценко? Тоді все зрозуміло. Все що він робить, вилазить боком всім і все на користь ворогу. Краще мовчи, допомагай Вані Сміттєвозу підмітати Львів.
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24.12.2020 14:16 Ответить
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